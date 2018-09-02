从“菜鸟”到“大神”-潍坊的这些老人家玩溜了智能手机

社区晨报记者 王珏玮

“我也会用支付宝了，以后付水电煤的费用，再也不用去网点排队了。”最近，一名肢体残疾的老伯在潍坊新村街道的残联活动室里学会了手机支付，这下可乐坏了。

原来，前段时间不少残障中老年人找到了潍坊新村街道残联副理事长陈飚，“能不能教教我们学用智能手机”。为了满足这些残障人士的需求，从今年6月起，街道便开设了培训班，每期培训10人左右，为残障中老年人“扫盲”，教他们利用手机进行交流、支付、游戏、美图、短视频等，让他们也能享受互联网的快捷。

陈飚告诉记者：新区残联之前已经推出了残疾人智能手机培训项目，潍坊街道在引入之后又增加了新的定制化内容。例如，尽管培训机构按主办方区残联要求设定了培训课程，但培训班开学后还是由学员说了算，学员唱主角，根据每个学员不同需求，不断扩充内容，老师手把手地教你。只要你想得出，你想在手机里“玩”什么，老师就教你什么。有学员提出要学现在社会上流行的美图、抖音，还有人要学手机与电脑图文传送……这些原本课程设计是没有的，但老师一一满足了学员的要求。

由此，原先设定的5节课课程调整延长为10节课。课堂上，老师一声声叫学员“伯伯”、“叔叔”、“阿姨”、“姐姐”，叫得学员不好意思，心里暖洋洋的；在走廊，在上下电梯里，小王老师开着电动轮椅经过，看见学员一个不落地打招呼；每次上课前，下课时，小王老师、陆老师总要不停地问：上节课学的会操作了吗？还有什么地方不懂？有老人开玩笑地说：以前正规上学也没这么认真过。智能手机培训班结业的学员人人感觉收获满满，经历难忘，感觉自己生活上了档次，有一种扬眉吐气、被亲友邻里刮目相看的感觉。

据了解，目前潍坊新村街道已有150余名残障中老年人报名参加了培训。陈飚说，到今年年底，就能完成对他们的“扫盲”。