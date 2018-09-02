小巷总理 静安·天目西 -居民连存折都交给她保管-天目西路街道的这位居委会主任有些“不寻常”

编者按：2018年上海市居民委员会换届选举工作正在进行中，同时2018年居民区党组织领导班子换届工作也已于日前完成。本报希望通过今天介绍的居民区主任的故事，抛砖引玉，开设”小巷总理“栏目，走近这些社区”当家人“。欢迎推荐你身边的居民区党总支书记和居委会主任给我们，一起分享他们的故事（推荐方式：关注微信号”上海社区发布“并在后台留言）。

社区晨报记者 吴佳逸

在普善居民区，有位徐招芳阿姨可谓无人不知无人不晓。今年66岁的她已在这里住了40多年，在居委会工作也整整18年了。在近期居委换届选举中，徐阿姨再次连任居委会主任，这已是她担任主任的第12个年头。

2016年，在居委党支部的支持下，徐阿姨成立了“徐阿姨为老工作室”，每个月，工作室都会为小区里的老人们组织专题活动。到了今年，工作室更名为“徐阿姨工作室”，包含的内容更广泛，并结合了小区志愿者和社工力量，整合资源，更加专业地为社区居民服务。

从点心师到小区“当家人”

徐阿姨是阴差阳错才从事社区工作的。早年，徐阿姨是位点心师，但上世纪90年代的下岗潮让徐阿姨失去了工作，迫于无奈，徐阿姨在小区里摆起了早餐摊。2000年的一天，居委会的一位干部对徐阿姨说，来居委会工作吧！考虑到居委会工作就在自己的小区里，可方便照顾家庭，徐阿姨便欣然接受了。

来到居委会后，面对琐碎又繁杂的工作，徐阿姨迎难而上，本着“分工不分家”的原则，一空下来就在居民区里兜来兜去，为的就是掌握社情民意的第一手资料。加上徐阿姨本来就住在普善小区，有着得天独厚的群众基础，所以这么多年来，居民们无论遇到大事还是小事都会习惯性地来找徐阿姨帮忙解决。

保险箱里的“基层智慧”

虽说成立了工作室，徐阿姨手下也有了一支队伍，集合了调解、摄影、医疗咨询等各类人才，但徐阿姨最常处理的，还是那些家长里短、鸡毛蒜皮的小事。

聊起工作，徐阿姨打开了居委会一角的保险箱，拿出了里面的一本存折。

存折的主人是一位阿婆，她有3个子女。阿婆没有劳保，存折里的存款是她毕生的积蓄，也是她的养老钱。原本，这本存折由小儿子保管，可是小儿子爱搓麻将，他的两个姐姐担心他把这些钱都输光，便想着把存折拿来自己手上保管。为此，3人吵到了居委会。

徐阿姨接待了他们，召集工作室的调解主任、志愿者等人和当事人一起开了好几次会。在推翻了多个方案后，最终决定把这本存折放在居委会的保险箱里，3人各自尽到赡养母亲的义务，待母亲要用钱时，再来居委会取用。3个子女都感到，居委会是值得信赖的地方，可以接受这个方案！此后这家人终于相安无事。

记者手记:

不串百家门 怎暖百家心

要做好居民区的工作，群众基础很重要，记者发现，居民们都很信赖徐招芳，纠纷发生后，也很信任地找到“徐阿姨”，听从她的建议，这份信任度并非一朝一夕诞生的，有什么秘诀呢？

记者发现，徐招芳的日常工作做得很细很扎实。比如居委会虽然有一份重病居民的名单，但她在串门的过程中，还是会常常留心，谁生病了，生了什么病，病情如何，并一一记录在册，对此，徐阿姨有着她的“小算盘”，她的话很实在：“我是想着，不能让这些人因病致贫，生了重病，过年时候应该得到500元的补贴，如果因为我工作不周到，让他们错过了这笔钱，那多可惜！”

而得到资助的居民，也很感恩这份“徐阿姨”为他们操心的补贴，体会到了徐阿姨对他们真切的关心，一来一去，居委主任的心和居民们紧紧拴在了一起……