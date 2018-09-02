电瓶车为外国人展现富有烟火气息的上海

星期日周刊记者 李欣欣

“在上海，只要有一辆电瓶车，你就能方便地找寻到各地小吃。尤其是那种非连锁的小店，更有生活气息。多吃几次，老板肯定认识我。”

“电瓶车帮我找到了许多深藏在小马路尽头的风味小吃，也能让我轻松方便地去菜场。”

电瓶车为外国人拉开了上海富有烟火气息的生活幕布。

电瓶车是外国人想念上海的理由之一

当你在上海的十字街头等红灯时，一大堆五颜六色的电瓶车当中，时常可以看到金发碧眼的外国人一脸蒙圈地混在队伍里。

他们双手紧紧地抓着车把，好像握着一份价值不菲的商业保险；略带惊慌的眼神在红绿灯与人流之间来回漂移，随时准备着和浩浩荡荡的大部队一起呼啸而去。

如果路口是一个朋友圈，你肯定想情不自禁地给他点个赞：真是一个融入异乡文化的高手啊！

几辆电瓶车朝路边一放，撅着屁股趴在窗户做成的吧台旁边，一站就是几个小时，以此来达到泡吧与健身的双重目的。

还有那些集生猛、鲜活、便宜于一身的小菜场，也总让外国朋友们眼界大开。

等到他们离开上海的时候，电瓶车成了想念上海的理由之一。于是有些电瓶车的洋粉丝把这样好东西带出上海，走向了世界。

美国人张洋告诉我们，他有一个好朋友回到田纳西州后，就开了一家专卖电瓶车的商店，并且每年都来上海参加展销会，发掘各种最新款式带回大洋彼岸的家乡。

“在上海有辆电瓶车，你就能方便地找寻到各地小吃”

2013年初，来上海工作的第一个月，德国人何金斯就买了辆电瓶车。

那天，他在家附近的哈密路上散步，拐进路边一家电动车行，一眼相中了一辆挂着大头灯的亮橙色“小电驴”。

老板告诉他，这辆车只需充电几小时，就能开上数十公里。而且，只要3000多元人民币。

何金斯一听眼睛就亮了，立马把它拿下。

“我在世界上许多地方生活过。除了德国，还有墨西哥、澳大利亚、印度等等。摩托车经常骑，但是从来没有骑过电瓶车。”他说。

第一次来中国，何金斯就被这种温文尔雅的交通工具吸引了。“跟摩托车相比，电瓶车既不吵，也不臭，又没噪音，价格也不贵。”

骑着“小电驴”在上海寻找各种风味小吃，是让何金斯乐此不疲的事情。

他知道澳门路礼拜五的清真集市，在那里能买到正宗美味的羊肉串。他还了解哪里的“biangbiang”面（西安小吃）有嚼劲，哪家小店的大馄饨最好吃。

“在上海，只要有一辆电瓶车，你就能方便地找寻到各地小吃。尤其是那种非连锁的小店，更有生活气息。多吃几次，老板肯定认识我。”他说。

在上海8年，前后买过5辆电瓶车

一辆3000元的电瓶车，折算成欧元大约是400欧。在奥地利人罗伯特（化名）看来，这样的价格简直便宜得感人。

“在奥地利也偶尔能见到电瓶车，但价格要2000欧左右。在上海买一辆不错的电瓶车，价钱比奥地利一辆普通自行车更加便宜。”

跟何金斯相比，罗伯特的电瓶车生涯就比较坎坷了。

在上海的8年里，他前后买过5辆电瓶车。这个记录可能超过了我们当中的许多人。

其中，有一辆车本来好端端地停在小区的非机动车库。没想到邻居的电瓶车莫名其妙自燃了，株连一大片，罗伯特那辆刚换不久的新车也没能幸免。

“就是‘火’了。”他举高双手比划出燃烧的情景，用半生不熟的中文努力解释说。

还有一辆被罗伯特骑去虹桥机场附近办事。等他回来发现，这辆可怜的“小电驴”车锁被砸坏了，坐垫、车身面目全非，像一个受尽惊吓的小猫在风中瑟瑟发抖。

虽然频繁地买新车，但罗伯特从来没有觉得这是一件让人崩溃的事情。

“因为跟欧洲的价格比，上海的电瓶车真的便宜啊！”他说。况且，抱着入乡随俗的观点，他每次都会选杰宝大王、雅迪“小龟王”之类的大众化品牌款式。

以前在欧洲，罗伯特的爱好是骑摩托车，时常飙到250码飞驰在公路上。

如今，他成功转型为上海奶爸，有两个年幼的女儿。每次带她们去超市，罗伯特总是把“小电驴”骑得比路上的自行车还慢。

以20码的龟速笃悠悠上街遛娃买菜，这样的生活让他感到十分满足。

几分钟功夫，车不见了

美国黑人小伙杨超在上海的“小电驴”生活并没有持续太长时间。

来上海之前，他在北京、广州、重庆都生活过。

他待过最久的地方是郑州。因为一身黝黑的皮肤，时常有粗糙的大老爷们一边吐着烟圈，一边好奇地用手捏捏他的臂膀。

每次碰到这种情况，杨超都忍不住吐出一句相当标准的河南话：“你弄啥呢？”

由于自带北美洲热情阳光的气息，杨超在郑州交到了不少好朋友。朋友们看他天天乘出租车开销大，便送了他一辆二手电瓶车。

3年前，杨超从郑州搬来上海，特意找了一个搬家公司，把那辆电瓶车连同其它家当，一起运到了松江大学城附近的一个小区。

搬来两个月后，有天他回公寓取东西，把电瓶车停在楼外的空地上，只随手上了车身自带的锁。

等电梯的时候，他还不断探出头张望了几眼自己的电瓶车，美滋滋地想着“还在呢”。

结果才几分钟的功夫，等他下楼时，车已经不见了。

“后来我去物业管理处看监控录像，视频里一个人蹲在车旁边，只拨弄了三两下，就把车开走了。”这一“高超”的偷窃技术让他目瞪口呆。要知道，防盗可是在上海骑电瓶车的必备技能。

到目前为止，上海是杨超在中国生活时间最长的城市。

他在这里有自己的乐队和一份稳定的工作。上海这座开放的城市让他觉得，离自己的音乐梦想更靠近了。

他尤其喜欢上海的阳光和公园。“不过，我白天不去逛公园和小区绿地，只有晚上去。”肤黑齿白的杨超告诉我们，他最怕的事情就是被晒黑。

唯一让杨超有点遗憾的是，“在上海，大家都太忙了，没有什么特别亲近的朋友。在地铁里，所有人都在看手机，走在路上也是。”

好在，他觉得自己最近有望交到不错的新朋友。

“6月的一个晚上，快要凌晨了，我演出回家，走到楼下时，看到一个年轻人坐在台阶上，就着风喝闷酒。我过去跟他说：‘你等等我’。”

“我跑去24小时便利店买了四瓶啤酒，坐在台阶上陪他喝。他跟我讲工作的压力，和女朋友吵架的烦恼。我很开心在上海这个地方，有人能和我聊这些。”

骑着电瓶车去菜场

15年前，德国人刘碧娜和家人一起来到上海。那时，她怎么都想不到，有一天电瓶车会成为她“忠实的朋友”。

初到上海时，刘碧娜觉得，满大街的电瓶车看上去好像很“危险”。

在她眼中，能够在电瓶车上挂满大包小包，并且在滚滚人潮中优雅地保持平衡，甚至一边骑车一边打电话，这简直像表演杂技般不可思议。

“大家都骑得那么慢，竟然还不会倒，太神奇了。”她说。

当时，她做着半职的工作，生活重心是照顾家里的三个孩子。再加上丈夫公司给他们派了车，所以她从来没想过要“挑战”电瓶车。

然而，来到上海的第8年，刘碧娜的丈夫突然去世了。

生活的重大转折让她措手不及。家里的主要经济来源没了，轿车也没了。那时家里三个孩子年龄还小，已经45岁的她，不得不重新开始，以一己之力，撑起整个家。

她把半职工作调整为全职，并且为了方便买菜、购物等出行，她终于下定决心买下一辆电瓶车。

“第一次骑电动车，我手脚都不知道往哪里放，连儿子都嘲笑我。那天我在小区里练习了整整一个下午，才敢尝试慢慢地骑到马路上去。”

很快，这辆电瓶车就为她拉开了一幕富有烟火气息的生活幕布。除了每天骑去上班外，她开始对家附近各种便利店、超市、菜场熟门熟路。

电瓶车还帮她找到了许多深藏在小马路尽头的风味小吃。爱吃兰花干、油豆腐、豆皮等各种豆制品的她，成了麻辣烫小店的常客。

这些年，刘碧娜的孩子陆续回到了德国。去年，和她一起生活了十几年的黑色拉布拉多“摩卡”也因为生病过世了。刘碧娜为喜欢热闹的摩卡选择了和其他小猫小狗们一起群葬。

我们问她为什么不回德国，依然一个人留在上海生活？

刘碧娜说：“我喜欢在上海教书的工作，也喜欢上海。我喜欢早上吃稀饭，也喜欢骑电瓶车到菜场去买榨菜和兰花干。在菜场里，我总是固定在几个摊位买菜，小贩也有一点认识我，知道我爱吃什么，还给我推荐新鲜上市的菜。”

她说，有时候的确会想念远方的家人，也想念已经离世的亲人和摩卡。但在上海，工作与生活的日常给了她精神的寄托。

6月的一个下午，和每个普通的日子一样，刘碧娜从停车场取出装有塑料遮阳伞的电瓶车。她穿过好几个十字路口，在一个看起来杂乱又富有生气的小菜场里，买了榨菜和三四种不同样的豆腐。然后骑上电瓶车，把菜放在脚边，和路上所有骑着电瓶车的人一起，驶入布满烟尘与暮色的街道中。