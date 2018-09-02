古装“眉”女图鉴-跟《延禧攻略》、《如懿传》学画眉技能

晨报记者 李媛颖

国产古装剧扎堆来袭，演员演技在线不说，服装、化妆、道具之精良也都让观众眼前一亮。不过要说谁最有戏，其实光从众位女演员的眉妆便可一窥究竟。都说剧情好看，其实各位小主的眉妆更值得学习！

看热剧

气场全开，就看眉妆

最近几部热议古装剧能获得成功，很重要的一点就是它们在尽可能还原故事的基础上，将每个人物的形象塑造得鲜明各异，光是那两弯眉，就欲语还休地藏下了不少玄机。

■《延禧攻略》

魏璎珞：大女主初为宫女时，眉形似秋波却多凌厉，真真脸若芙蓉、眉如小山，一双小山眉棱角分明似尖刀，看着就极不好惹；上位妃嫔之后魏璎珞的眉形拉长、弧度加大，虽然还是细如弯刀却更似柳叶，锋芒稍掩避不外露看起来更有女人风韵。不过熟悉魏姐的都知道——身处上位又心有所挂，断不能再像以前一样横冲直撞，还得敛下心思步步为营。

娴妃：最开始只能“任人宰割”的娴妃，拥有一对秀气柔美的柳叶眉；开始黑化的娴妃，眉长变短，眉峰凸出，顾盼眉挑间开始显露心机；一朝封后，那拉氏的眉形变细长高挑眉峰明显，眉目间具是夙愿达成后的春风得意。

高贵妃：从出场到“领盒饭”，一直都是副狠辣歹毒的模样，一双飞尾眉细细长长、棱棱角角，配合飞扬的烟熏妆简直就是“坏女人”的标准扮相。

■《如懿传》

如懿：周迅的皇后扮相，大概是最接近历史人物画像的了。从眷侣到怨偶，只有眉头高眉尾低的细柳叶儿眉，能为她诉一诉心里的苦。好在如此违背现代审美的眉形，周迅的小鼻子小脸枣核眼，完全衬得起。

金玉妍：《如懿传》里的金玉妍，比起《延禧攻略》的高贵妃，多一分风骚妩媚更多一份狠厉辛辣。宛若月牙的新月眉眉色浅淡，弧度柔和没有明显的眉峰，却因此更显得人颇为凉薄，教人暗自心惊。

富察皇后：董洁饰演的富察皇后，注定不似秦岚版那般满是“白月光”光环。在眉妆选择上她也没有化成细长古典的形状，而是选用了颇具现代审美的流星眉：眉形相对偏粗、眉峰微起、眉尾收尖，倒也算符合其端庄大气，温良恭俭的人设。

颖贵妃：“别草原，入红墙，换宫裳，学不来曲意逢迎，见不得魑魅魍魉”。这位颇受乾隆宠爱的蒙古格格单纯直率，眉毛也似草原上的圆月弯刀，葱茏自然满带野生的蓬勃感。

■《天盛长歌》

凤知微：《天盛长歌》和前两部的最大不同，在于它是一部历史架空的权谋剧，作为几位主角中唯一的女性，倪妮能立住自己的大女主身份，千变万化的眉妆功不可没。一开始，身为“前朝遗孤”而不自知的凤知微只是个胆大机灵的小娘子，两瓣稍粗的柳叶眉看着温柔。之后进入书院就读，出仕拜将，一对凌厉剑眉斜飞入鬓，决心也被带上了眉间。“魏知”在夺嫡斗争中正朝纲、扶明君、明公理，用更为柔和的一字眉来凸显其几经生死后的沉稳。最终，心性、才学都经过历练的凤知微，终于凤凰涅槃，换回女装用一对细、尖、厉的柳叶眉彰显她的大气尊贵。

看历史

从无止尽，眉型百变

女子对眉妆的追崇可以追溯到先秦时代，诗经中就用“螓首蛾眉”刻画过女子眉形，以蛾眉指代状如蚕蛾触须、既长且弯的眉毛形状。到了西汉远山眉风行，女子眉形多细长舒扬、淡似水墨，《西京杂记》写司马相如之妻卓文君：“文君姣好,眉色如望远山”。眉妆发展到唐代渐入高潮，其中以《十眉图》为代表，眉形演变从初唐的长、宽、浓到盛唐的长、细、淡，白居易更曾作诸如“青黛点眉眉细长”、“芙蓉如面柳如眉”等诗句来形容。

再到清朝，也就是《延禧攻略》和《如懿传》的历史背景时期，女子眉形愈加细长，且多为眉头高而眉尾低，将面相衬得十分委顺，曹雪芹就曾形容林黛玉的眉毛为“两弯似蹙非蹙罥烟眉”。

从古至今，女子的眉妆就有着说不尽的曼妙。古代女子的眉妆，与如今已大不相同，从纤巧到自然，从温柔到独立，审美时时在变，但不变的是女子对眉毛的关注，以及眉型变幻对妆容和个性的巨大影响。

看现实

根据脸型，选择适合的眉形

这三部热门剧里女演员的眉妆，虽然有些略违史实，但却让我们看到了眉妆的改变对一个人气质影响的无限可能。不过大多数人毕竟比不得脸型完美的女星，想要通过改变眉形来为你的容貌加分，很多时候还要考虑自己的脸型。

鹅蛋脸：虽说鹅蛋脸是“百搭脸”，但在眉形选择上最好是能选择相对柔和的线条，不要破坏脸型原本的美感。

长脸：尽量让眉形平直，从视觉上缩短脸长。

圆脸：强调眉峰、略显棱角的眉形会降低脸型的圆润感，同时还能从视觉上拉长脸型。

方脸：眉峰处挑高，视觉拉长脸型。

菱形脸：强调眉毛弧度，不凸显眉峰，会有缩小颧骨视觉效果。