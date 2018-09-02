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新华社大型纪录片《与非洲同行》（上）


“志合者，不以山海为远。”中非合作论坛北京峰会召开之际，中宣部“纪录中国”项目、新华社拍摄制作的大型纪录片《与非洲同行》全球同步推出。通过记录发生在普通非洲人身上的一个个生动细节，讲述中国与非洲真诚合作、命运与共的感人故事。

纪录片上集涉及塞内加尔、坦桑尼亚、莫桑比克、纳米比亚、南非等国，5位非洲主人公向观众展示了发生在身边的中非合作项目，讲述了他们自己与中国朋友的故事。

出 品 人 蔡名照 何平

总 监 制 刘思扬 周宗敏

总 策 划 姜 岩 李生江

监 制 阎 涛 曹学会 何晓彤 吴志强 严明

艺术总监 梁碧波

制 片 人 王 璐

总 导 演 武笛

导 演 组 孟 菁 韩曦乐 李如宁

制片主任 牛小溪

摄 影 坚 赞 洛 登吴鲁 郑 鑫 朱 迈 邹庚涛

摄影助理 张鑫杰 李翱旬 刘培航

录 音 陈开道 郭吉猛 连伟林

航 拍 坚 赞 洛登 吴鲁

统 筹 姚 飞 吴昌荣 李小卉 回晓男 王春燕 段秋悦 陈艺马少朋 张 静 但汉琼 苏轶人 李铁岭 袁 卿 李国清

参与记者 杨 翼 邢建桥 张玉亮 田弘毅 聂祖国 吴长伟 王守宝 高原 李斯博 张改萍 赵 熙 彭立军 张保平 陈淑品汤洁峰 曹佩弦 毛晓晓 陈 晨 高 熹 刘瑞娟 王小鹏 卢朵宝 金 正 石 松 赵姝婷

审 译 李国荣

翻 译 戴若愚

后期制作 北京影形传媒有限公司

剪 辑 杨 玲 许芝翔 王海艳 于富存 舒锡亮 孙玉花 鲁 苗

解 说 方 亮

特效制作 北京画里画外文化传媒有限公司

动画设计 王旭亮 左二涛 张泉 李珊珊 吴林忆 王梓屹

平面设计 吴林忆 叶耀键

调 色 吴飞阳

音频制作 沐肆洲

音频监制 王同 高宝喜

音频统筹 王博

声音编辑 汤君彦 柴玉伟 薄华宇 张震宇

后期承制 众联艺合（北京）文化传媒有限公司

承 制

新华社非洲总分社

中国新华新闻电视网（CNC）有限公司

中宣部（国新办）“纪录中国”传播工程

新华通讯社 出品

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新媒体编辑：董劭 监制：马宝军

来源：新华社

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