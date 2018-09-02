峰会前夕 习近平密集会见中体现的这四个字

5年前，习近平担任国家主席后首访非洲，首次提出“真实亲诚”对非政策理念，为新时期中非关系发展指明方向。5年来，中非真诚牵手，厚植传统友谊，聚焦合作发展，政治互信不断夯实。

中非合作论坛北京峰会即将举行之际，《新闻联播》连续报道了同与会国家领导人举行会谈会见期间，习近平秉持“真实亲诚”理念，就中非友谊、双边合作、“一带一路”、互利共赢等方面发表的系列重要讲话。习主席一句句充满真挚情谊和务实态度的话语，为中非合作勾勒出美好愿景。

真：中非友谊源远流长 历久弥坚

21世纪是亚洲的世纪，也是非洲的世纪。我们相信，非洲有着巨大的发展潜力。非洲雄狮在新时代一定会重振雄风、奔腾向前。中非是好兄弟、好朋友、好伙伴。我们不会忘记非洲人民对中国人民的深厚友谊和宝贵支持。

——2018年9月1日，习近平会见贝宁总统塔隆

中国不会忘记老朋友，始终把发展同非洲国家的团结合作作为对外政策的重要基础，这一原则绝不会因为中国自身发展和国际地位提高而变化。

——2018年8月30日，习近平同塞拉利昂总统比奥举行会谈

赞比亚是南部非洲第一个同新中国建交的国家，中国政府和人民对赞比亚一直怀有特殊友好感情。

——2018年9月1日，习近平会见赞比亚总统伦古

中马友谊由两国老一辈领导人亲手开创，在争取民族独立和促进国家经济社会发展的征程中，中马两国人民的命运早已紧密相连。双方是患难与共的好兄弟、真诚相待的好朋友、共同发展的好伙伴。

——2018年8月31日，习近平会见马里总统凯塔

毛泽东主席、周恩来总理、恩克鲁玛总统等两国老一辈领导人共同缔造和培育了中加传统友好关系。建交以来，两国传统友谊历久弥坚，务实合作成果丰硕。中国始终视加纳为可以信赖的好朋友和共同发展的好伙伴。

——2018年9月1日，习近平同加纳总统阿库福-阿多举行会谈

实：“一带一路”架起中非合作共赢之桥

中国发展了，将会更加坚定地同非洲国家相互支持，相互帮助，共同发展，构建更加紧密的命运共同体。我们愿同贝宁交流借鉴治国理政经验，增进人文交往，共建“一带一路”，使其成为联结我们两个文明古国的新纽带。

——2018年9月1日，习近平会见贝宁总统塔隆

中方欢迎加方积极参与“一带一路”建设并加入亚洲基础设施投资银行，愿同加方对接发展战略，拓展各领域合作，加强人文交流。

——2018年9月1日，习近平同加纳总统阿库福-阿多举行会谈

中方从战略高度和长远角度规划和推进两国关系，愿同布方一道，不断增进政治互信，开展交流互鉴，推动两国各领域合作全面、有序开展，共同开启新时代平等互信、合作共赢的中布友好合作新篇章，使两国关系行稳致远，更好造福两国人民。

——2018年8月31日，习近平同布基纳法索总统卡博雷举行会谈

中方愿同喀方保持高层交往，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在共建“一带一路”和中非合作论坛框架内，加强基础设施建设领域合作，助力喀麦隆推进工业化和现代化。

——2018年8月31日，习近平会见喀麦隆总统比亚

经贸合作是中科关系的“推进器”，要以共建“一带一路”为契机，加强发展战略对接，促进两国高质量、可持续的共同发展。

——2018年8月30日，习近平同科特迪瓦总统瓦塔拉举行会谈

中方欢迎加方积极参与共建“一带一路”，愿深化两国在基础设施建设、能矿、农业等领域互利合作，助力加方早日实现“新兴加蓬”的目标。

——2018年9月1日，习近平会见加蓬总统邦戈

亲：民心相通唱响中非友谊新旋律

坦赞铁路是中赞、中非友谊的永久丰碑。我们要进一步合作，使它在新的历史时期焕发更大活力。我们要以园区建设为依托，深化两国互利合作，扩大人文交流，策划和筹备好明年中赞建交55周年相关活动。

——2018年9月1日，习近平会见赞比亚总统伦古

8年前我访问贵国，亲身感受到博茨瓦纳人民对中国人民的深厚情谊。

——2018年8月31日，习近平同博茨瓦纳总统马西西举行会谈

两国人民并肩抗击史无前例的埃博拉疫情，在国际社会传为佳话。

——2018年8月30日，习近平同塞拉利昂总统比奥举行会谈

总统先生曾是世界足球明星，深受中国球迷喜爱。希望你发挥特殊影响力，推动两国体育和青年交流。

——2018年9月1日，习近平会见利比里亚总统维阿

诚：相互尊重奠定中非友好基石

中方愿同科方一道，在中非合作论坛和中阿合作论坛框架内加强两国各领域友好合作，把双边关系提升到更高水平。双方要继续相互理解、相互支持。

——2018年9月1日，习近平会见科摩罗总统阿扎利

中方支持塞方自主选择符合本国国情的发展道路，愿同塞方保持密切往来，增强政治互信，开展民生、基础设施、旅游、海洋经济等方面合作。中国理解塞舌尔作为小岛屿国家面临的多重挑战，愿同塞方加强应对气候变化南南合作。

——2018年9月1日，习近平会见塞舌尔总统富尔

中方始终把帮助南苏丹实现国家稳定和发展作为优先方向，欢迎南苏丹各派签署全面和平协议，将一如既往支持南苏丹和平进程，在联合国等多边场合维护南方正当利益，为非洲区域组织南苏丹问题斡旋机制提供支持。

——2018年8月31日，习近平会见南苏丹总统基尔

中方愿同马方持续深化政治互信，加强治国理政经验交流，其中最重要的就是坚持独立自主，坚持改革开放，坚持探索符合自身国情的发展道路。

——2018年9月1日，习近平会见马拉维总统穆塔里卡

中国为推进利比里亚和平进程作出了自己的贡献，并将继续在多边机构中为利方仗义执言。

——2018年9月1日，习近平会见利比里亚总统维阿

来源：央视网