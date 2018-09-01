2018年4月19日，在阿尔及利亚北部麦迪亚省，车辆在南北高速公路上行驶。由中国公司承建的阿尔及利亚南北高速公路项目部分路段19日开始通车。新华社发

新华社亚的斯亚贝巴９月２日电 题：倾听，来自非洲的声音——非洲各界热切期待中非合作论坛北京峰会召开

新华社记者

具有里程碑意义的中非合作论坛约翰内斯堡峰会召开以来，中非务实合作稳步推进、硕果累累。即将举行的中非合作论坛北京峰会，将开启中非友好新篇章，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”主题，规划新时期中非合作“路线图”。

作为中非团结合作的又一历史性盛会，非洲各界对此予以高度关注，他们期待本次峰会能够进一步深化、拓宽中非合作与交流，助推非洲国家发展与共建“一带一路”更好对接。

这是2018年7月23日在津巴布韦首都哈拉雷拍摄的罗伯特·穆加贝国际机场。由中企承建的罗伯特·穆加贝国际机场改扩建工程开工仪式23日在哈拉雷举行。 新华社记者张玉亮摄

期待深化基础设施建设合作

近年来，中非基础设施建设领域合作如火如荼，极大改善非洲国家交通状况，为非洲工业化发展夯实基础。非洲各界人士表示，期待中非合作论坛北京峰会继续关注非洲基础设施建设与发展，进一步激活非洲工业化动能。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学讲师盖里雄·伊基亚拉认为，非洲国家普遍面临交通、水电、通信等基础设施落后的局面，严重阻碍本国经济社会发展，制约非洲国家竞争力提升，加强基础设施建设对于非洲国家而言至关重要。中国在非洲国家完善基础设施的过程中发挥着积极和重要作用，帮助非洲改变落后面貌，充分体现了南南合作精神。

博茨瓦纳开放大学校长扬曼认为，博茨瓦纳新总统马西西将参加本次峰会，这对于推动博中关系发展是“令人兴奋的机遇”。期待中国能够在基础设施建设、经贸投资等领域给予包括博茨瓦纳在内的非洲国家更多支持。

南非全球对话研究所执行主任皮拉尼·姆坦布说，２０１５年中非合作论坛约翰内斯堡峰会召开以来，非洲各界对中国帮助非洲国家加快工业化步伐、助力非洲基础设施建设等给予充分肯定，“我对本次北京峰会的期待是，希望看到相关领域的合作得到延续”。

2018年3月25日，列车员在亚吉铁路一列列车上核实旅客车票。 新华社记者王守宝摄

期待融入“一带一路”建设

今年是“一带一路”倡议提出５周年。本次峰会将把共建“一带一路”倡议、联合国２０３０年可持续发展议程、非盟《２０６３年议程》以及非洲各国发展战略结合起来，为非洲发展振兴开辟新空间。对此，非洲人民充满期待。

埃塞俄比亚外交关系战略研究院学者梅拉库·穆鲁阿勒姆认为，数字鸿沟以及人力资源的缺乏使欠发达国家越来越多地被排除在全球化红利之外，“一带一路”倡议的提出有利于全球化合理发展，使处于不同发展水平的国家实现共同发展。期待峰会进一步关注非洲国家如何借助“一带一路”倡议，实现与世界其他地区共同发展。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯表示，从基础设施建设方面可以看出，“一带一路”框架下建设的亚吉铁路、埃塞俄比亚工业园区、新机场等项目，不但促进了埃塞俄比亚的发展，还促进了该国与周边国家的经贸和人文交流。相信本次峰会将就增强“一带一路”建设对非洲国家发展的推动作用，开展更加深入讨论。

刚果（布）总统萨苏近日在接受新华社记者采访时对“一带一路”建设表示支持。萨苏说，２０５０年非洲的总人口将达到２０多亿，如此巨大的市场和人口既是非洲的发展机遇，也是中国与非洲扩大合作的机遇。非洲将在“一带一路”建设带来的机遇中顺利实现基础设施的互联互通，释放人口红利，对全球经济做出重要贡献。“一带一路”将帮助非洲大陆实现整合，符合非洲一体化的发展愿景。

2018年7月12日，在尼日利亚首都阿布贾，城铁到达阿布贾机场航站楼站。由中国土木工程集团尼日利亚有限公司承建的尼首都阿布贾城铁12日正式开通，这是西非地区开通的第一条城铁。 新华社记者张保平摄

期待拓展全方位合作与交流

本次峰会将通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（２０１９－２０２１年）》，为未来３年合作提供行动纲领，推动中非合作迈向更高水平。对此，非洲学者期待本次峰会能够进一步拓宽中非合作领域，实现双方更全面交流。

在科斯坦蒂诺斯看来，中国在扶贫目标方面的经验非常值得非洲国家借鉴。他认为，非洲与中国可以进一步加强在农业和工业技术转让等方面的合作，非洲国家希望借助同中国的合作实现经济结构转型。此外，在非洲国家自然资源开发等领域，非洲也希望增强和中国的合作。

“我们需要关注人文交流。”姆坦布说，在中非合作论坛框架下，中非实现了学者和智库间的更多交流。很多中国智库来到非洲从事实地工作，与南非和非洲其他国家同行展开面对面沟通，中国和非洲之间潜在的人文关系需要获得更多关注。

尼日利亚总统布哈里在赴华参加本次峰会前接受新华社记者采访时表示，除了经济政策，尼日利亚还希望借鉴中国的反腐经验。他说，打击腐败是尼日利亚政府的重点承诺之一，中国正在这个领域取得很大进展，“秩序和纪律已经融入中国人的生活，这让我很钦佩”。

埃塞俄比亚咨询公司卓越国际咨询中心首席执行官杰拉塔表示，希望北京峰会能够在卫生、教育以及非洲国家政府机构能力发展等领域进一步充实中非合作内容。

这是2018年3月28日在津巴布韦卡里巴拍摄的卡里巴大坝。由中国企业承建的津巴布韦卡里巴南岸水电站扩机工程28日举行竣工仪式。 新华社发（肖恩·朱萨摄）

2018年8月19日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的雷皮垃圾发电厂，一名工作人员操作机械投料。由中国企业修建的埃塞俄比亚第一座垃圾发电厂19日正式竣工。 新华社记者吕帅摄

这是2017年11月2日拍摄的科特迪瓦苏布雷水电站。中企承建的苏布雷水电站竣工典礼2日在苏布雷举行。 新华社记者李百顺摄

2017年8月10日，在尼日利亚首都阿布贾近郊的胡路米村，村民在家中观看电视节目。卫星电视试点项目启动仪式10日在胡路米村举行，这标志着中国正式启动在非洲的“万村通”卫星数字电视项目。 新华社记者张保平摄

2018年8月28日，在埃及苏伊士运河之畔的泰达工业园区，埃及工人在中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（巨石埃及）生产车间内工作。 新华社记者孟涛摄

（执笔记者：王守宝；参与记者：卢朵宝、荆晶、杨孟曦、金正、王松宇、郭骏）

来源： 新华网