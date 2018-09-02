习近平会见赤道几内亚总统奥比昂

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见赤道几内亚总统奥比昂。 新华社记者 高洁 摄

新华社北京9月2日电（记者白洁）国家主席习近平2日在人民大会堂会见赤道几内亚总统奥比昂。

习近平指出，中赤几友谊历久弥坚，堪称南南合作的典范。中国和赤道几内亚是可靠的伙伴加兄弟，共同为两国全面合作伙伴关系发展不断注入新的活力。双方要继续深入开展治国理政和执政党建设经验交流，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。中方欢迎赤几方参与“一带一路”建设，支持中国企业积极参与赤几基础设施建设，深化人力资源开发、教育、卫生、旅游等领域交流合作，助力赤几实现2020年发展规划，加强在联合国等多边机构的战略沟通和协作。

奥比昂表示，这是我第10次来华访问。中国是国际上的重要积极力量。赤道几内亚高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国政策，感谢中国长期以来给予的帮助，愿借鉴中国发展经验，深化互利合作，继续在国际和地区事务中密切沟通协调。赤道几内亚对中非合作论坛北京峰会充满期待，相信峰会将为非洲和中国人民带来更多福祉。

会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

丁薛祥、杨洁篪、何立峰等参加会见。

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见赤道几内亚总统奥比昂。 新华社记者 谢环驰 摄