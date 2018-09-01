中非合作论坛北京峰会：以“真实亲诚”理念铸就新时代中非命运共同体

中国国家主席习近平于2013年提出以“真实亲诚”为主要内容的中国对非洲政策理念，为新时代中非关系的发展奠定了基础，指明了方向。五年来，中国始终围绕着“真实亲诚”理念，不断深化中非传统友谊，为中非全面战略合作伙伴关系在新时代的发展开辟了广阔的空间。在此背景下，即将于2018年9月初召开的中非合作论坛北京峰会将有力推动中非友好合作关系更上一层楼。作为承载新时代中非关系的精髓，“真实亲诚”理念将进一步充分诠释中非友好合作的丰富内涵，为构建更加紧密的中非命运共同体提供鼎力支持。

一、用真心巩固中非传统友谊

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是世界上发展中国家最为集中的大陆，双方在争取民族独立、推进国家现代化建设等方面拥有相同或相似的经历，是天然的同盟和密切的合作伙伴。中国已通过四十年的改革开放成长为世界第二大经济体，但始终没有忘记当初患难与共的非洲兄弟，仍然将发展与非洲国家的团结合作作为对外政策的重要基础。在本届北京峰会上，中国发出了构建更加紧密的中非命运共同体的号召，将一如既往地把非洲当作真朋友、真兄弟、真伙伴，通过全面深化中非合作全力支持非洲发展，为中非全面战略伙伴关系不断增添新的内涵，使历久弥新的中非传统友谊在新时代焕发出强劲活力。

二、靠实干推进中非互利合作

中国大力倡导且积极实践与非洲的互利共赢合作，在力所能及的范围内向非洲提供了不附加任何政治条件的帮助和支持。特别是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会召开以来，中国通过聚合改革开放以来在资金、技术、装备、人才等多个方面取得的成就，充分对接非洲丰富的自然资源、庞大的人口红利、广阔的市场前景等禀赋，在产能合作、基础设施、能力建设等多个领域持续深化与非洲的合作，建成了以蒙内铁路为代表的诸多项目，有效带动了非洲当地社会经济的发展。本届北京峰会将推动“一带一路”倡议全面对接非洲联盟“2063”议程以及联合国2030可持续发展议程，不断夯实中非传统友好关系的物质基础，让越来越多的项目通过中非互利合作切实转化为服务于非洲工业化和现代化建设的现实成果。

三、让亲情引领中非人文交流

“国之交在于民相亲”，中国人民与非洲人民之间有着天然的亲近感，这种在文化心理层面上的相互认同与彼此信赖成为构筑中非传统友好关系的根基和血脉。近年来，中非人文交流无论是在广度和深度上都呈现出积极发展的态势，已形成中非人民互学互鉴的良好局面，为快速发展的中非政治、经济关系提供了必要的补充和支持。本届北京峰会高度重视中非人文交流，将进一步积极推动中非开展民间、青年、智库、媒体之间的对话，努力构建以中非人民相亲相知为基础的中非友好合作，谱写中非心手相连亲如一家的新旋律，为全世界呈现出一个更为全面和多元化的中非关系。

四、以坦诚加强中非对话协商

构建中非命运共同体的伟大历史重任绝非中国一方自说自话的独角戏，而是与中非双方的精诚合作密不可分。中国在发展对非洲关系时，秉承坦诚相见的原则，在充分肯定现有发展成就的同时，也充分重视非洲多样化的利益诉求，绝不回避任何现实矛盾和问题，主张通过平等对话协商寻求解决方案。在本届北京峰会上，中国将一如既往地开诚布公，与非洲各国一起总结中非友好合作取得的成就以及存在的问题，共同探讨如何与时俱进地优化中非关系，确保中非合作随时代的发展不断迈向更高水平。

（中国社会科学院西亚非洲研究所 邓延庭）

作者：邓延庭 来源：中国日报网