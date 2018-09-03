复旦迎来2018级本科新生，“00后”占比超75%-以独立想法和明确主见迎大学生活

晨报记者 林颖颖

高考606分，却一心一意想读医学院的上海男生；想在大学挑战自己，养成自律习惯的新疆女生；从小就喜欢中国，爱说汉语爱吃火锅的保加利亚留学生……昨天是复旦大学2018级本科新生报到日，来自全国各地的3400余名本科生以及40多个国家和地区的300余名留学生本科新生走进复旦，开始他们的大学生活。

据悉，今年复旦本科新生中的“00后”超过75%。记者在采访中发现，新世代的年轻人有更独立的想法，也有更明确的主见。

●新生素描

照顾同学引发学医梦想

一大早，张超尘就来到了复旦大学医学院的迎新摊位前，办理入学手续。为了这一天，他等待和奋斗了将近3年。

在今年高考中，作为复旦附中青浦分校的第一届毕业生，张超尘考到了606分的好成绩，这个成绩，足以让他报考上海的任何一所高校，即便在复旦，他也可以任意选择一个热门专业。

但他最终选择了复旦的临床医学8年制专业——而学医这个梦想，已经在他的内心藏了3年。“高一时，有一天有一个同学突然病倒了，老师让我暂时照顾一下，当时看着同学那么痛苦，我却什么都做不了，只能在旁边安慰他”，那个时候，张超尘就下定决心，高考要报读医学院，日后治病救人。

本来成绩就很不错的他，更加努力学习。“因为有自己喜欢的专业，就要争取分数高一点，再高一点”，高考拿了高分，当时有人劝他：“专业就要配得上所考的分数，你可以填报其它热门专业，比如经管，能赚大钱！”

但是，他还是坚定地填报了复旦医学院，他说，自己最大的梦想就是当医生，家里人也很支持自己。“我也知道可能医患关系有点紧张，8年时间也很长，但只要能帮助更多的人，怎么都是有意义的。”

●新生群像

留学生爱吃火锅追《延禧宫略》

张超尘出生于2000年。记者从复旦了解到，今年复旦本科新生中的“00后”超过75%，新世代的年轻人，似乎更有主见和想法，更知道自己想要什么。

暑假里，随复旦录取通知书送出的还有一张素色明信片，校方邀请新生们为明信片上的校园建筑涂上心中的色彩，并写下对大学生活的期待。昨天，前来报到的新生也陆续取回了对自己的这份期许。

“新的世界已向你写下邀请函……你要努力，你要勇敢，做自己。”来自新疆的杨百灵入读复旦中文系，昨天，她取回了一个多月前写给自己的明信片，她告诉记者，她最大的目标就是养成自律的习惯，而且不断挑战自己，让自己变得更自信、更勇敢。

来自保加利亚的留学生张炳辰俨然已经是一个“中国通”，他在保加利亚学了5年中文，喜欢说汉语，吃火锅，这个暑假在追《延禧宫略》，他说，自己从小就超爱中国，以后要为两国之间的友好交流做贡献。

“现在的年轻人，有想法和主见，希望这种特质，能伴随他们将来的大学四年。”上海市教委主任陆靖和复旦校领导一同来到报到现场，看望新生和家长。他期待，在大学里，“00后”们可以有更独立的思想，更明确的责任感，去迎接他们所要面对的学科和生活，今后成为国家发展的栋梁之才。

据悉，报到当天，新生除了可以领取到新修订的新生后勤服务信息地图（2018版），还能凭一卡通在各校区食堂免费领取一份包括“一大荤、一小荤、一素菜、一饭、一汤”的迎新套餐，开启“复旦胃”。