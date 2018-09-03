文来初中托管公办文来学校

晨报记者 徐斌忠

闵行教育打响了“初中强校工程”的第一炮。开学前夕，文来中学初中部（以下简称文来初中）正式签约托管公办文来学校（拟命名）。通过托管，公办文来学校将有望被打造成优质公办九年一贯制学校。

公办文来：

将建成9年制学校

依据协议，文来初中将以其先进办学理念和优质教育资源，委托管理拟开办的上海市公办文来学校（拟命名）的两个校区（即九星校区和碧林湾校区），以教育管理方法同步、整体综合联动的操作模式，将上海市公办文来学校（拟命名）打造成“教育教学质量一流、社会各界普遍认可”的优质公办九年一贯制学校，实现七宝地区基础教育的优质均衡发展。

文来初中是七宝中学于1994年创办的民办中学，是闵行区一所优质的初中学校。央视的《中国诗词大会》节目中，该校连续连年输送了侯尤雯、李芸芸、钱子昂三位选手。文来初中连年来的中考成绩也表现抢眼，以2018年中考为例，文来初中有288名同学被市实验性示范性高中录取。近年来文来初中以一定的形式进行教育资源的输出，帮带周边乃至外省的很多学校，共计12所学校结对，开展教育教学帮带扶助的志愿活动。

闵行教育：

拟新增2-3个教育集团

闵行区教育局局长恽敏霞在签约仪式上表示，本次签约有着非常重要的意义，它是闵行区响应市政府、市教委关于“初中强校工程”的系列举措之一，也是闵行区教育局打响“初中强校工程”的第一炮。通过本次签约，各方形成合力，在“高原上筑高峰”，进一步擦亮闵行教育品牌；通过探索优质民办教育资源与公办学校结合的新路径、通过紧密型学区集团化建设，进一步提高各学段的办学质量，办老百姓满意的教育。下阶段，区教育局还将进一步集中优势资源全方位支持“强校工程”建设。

今年7月2日，上海市教委发布了《关于实施百所公办初中强校工程的意见》。《意见》提及，通过“三结合”让“强校工程”效果“看得见”。其中的一个结合就是强校工程与紧密型学区化集团化办学紧密结合。截至目前，闵行全区已成立了4个教育集团、12个街镇都成立了学区，学区化集团化办学覆盖义务教育阶段学校已达109所。闵行区今年下半年计划新增2-3个教育集团（联盟），从而使得学区化办学覆盖全区90%的义务教育阶段学校、90%的公办幼儿园。