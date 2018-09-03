租住自如两个多月后病逝让“甲醛房”成关注点，6月1日前入住自如的需自行检测空气-不少租客测甲醛要求曾遭自如无视

晨报记者 吴正彬

8月31日晚，网上一篇文章曝出阿里巴巴的员工王先生，在租住自如首次出租房源后，被查出身患白血病去世，这使得自如房源的甲醛超标事件进一步发酵。随后自如方面回应称，对于此事还需要客观、全面的调查，并表示2018年6月1日后入住自如首次出租房源的自如租客，如对室内空气质量有疑问，可向自如申请免费空气质量检测。

然而，部分在2018年6月1日前入住自如房源的租客，也希望能够对自己所租住的房源进行空气质量检测。对此，自如方面租客可以自行联系符合国家标准CMA资质认证机构进行检测，如果检测结果超标，产生的检测费可凭发票向自如报销，且自如将提供三种可选择的方案。

回应：

病逝是否甲醛引发正调查

据报道，今年年初，王先生只身一人从北京来到杭州，在杭州阿里巴巴总部入职，随后在杭州滨江区租住了一个自如的房间。到了7月，他和妻子说身体很不舒服，遂回京。随后，他在首都医科大学附属北京朝阳医院被确诊为急性髓系白血病，并于7月13日因病情恶化去世。根据自如方面对此事的说明，王先生入住自如的准确时间是今年5月8日，也就是说，在入住自如仅仅两个多月后，王先生病逝了。

对于王先生的病逝，其家属表示了质疑：王先生今年1月刚做过全面体检，体检报告显示其各项身体指标均正常，包括血常规。那么，他为什么会突发白血病呢？排除掉其它一些可能性，王先生的家属把质疑投向了自如。带着质疑，王先生妻子来到杭州，对那套自如房源进行了检测，结果显示：甲醛超标。

王先生的经历很快在网上引起轩然大波，特别是引起了很多自如租客的担忧。目前，对于王先生病逝一事，自如方面的回应是，其杭州负责人正在与王先生家属保持沟通，自如总部也正在密切跟进中，在表达关切的同时也全力安抚家属、妥善处理。“鉴于家属目前也承受各方面压力，我们会充分尊重家属的沟通意愿和沟通途径，至于是否是因为甲醛引发，自如正在配合各项司法取证调查。”自如相关人士这样表示。

后续：

检测若超标可提供三方案

根据自如方面给出的数据，目前自如在全国已有累计租客数160万，在租租客数约100万。记者发现有不少网友都反映过自己所租住的自如房源存在空气质量问题。“我住的自如房源是新装修的。1月10日入住，1月12日就患了全身急性

◆麻疹，包括脸部、手臂在内全身都起红肿，又痒又疼。但自如还不承认是他们的责任。”一位网友这样说到。

在吐槽自如房源空气质量问题的网友中，有不少人都表示自己曾向自如管家反映过这一问题，但管家根本不管。“我让他们来给我测甲醛，但他们却跟我说‘要测你自己掏钱测’，还说‘你就是测了我们也不认’。我现在已经在考虑要不要换房子了。宁可租老一点的房子，装修没那么好也不要紧，至少住着还比较安心。”一位网友这样表示。

对于测甲醛一事，自如在8月31日发布的《关于自如房源空气质量环保的说明与承诺》中称，9月1日起将下架全国九城全部首次出租房源，待CM A（中国计量认证）认证机构检验合格后再行上架。对于2018年6月1日后入住自如首次出租房源的自如租客，如对室内空气质量有疑问，可向自如申请免费空气质量检测。根据自如的最新回应，截至9月1日，上海15万自如租客中已有300-400位申请了免费空气质量检测，而9月2日已有租客反映有人上门检测，实际数量待统计。

此外，目前，部分在2018年6月1日前入住自如房源的租客，也希望能够对自己所租住的房源进行空气质量检测。对此，自如方面表示，6月1日前入住的租客可以自行联系符合国家标准CMA资质认证机构进行检测，也可咨询管家协助安排。如果检测结果超标，产生的检测费可凭发票向自如报销，且自如将提供三种可选择的方案：一、无条件退租、换租；二、提供免费空气质量治理，经检验合格后再入住；三、90天品牌空气净化器无偿使用。而如果检测结果不超标，产生的检测费是否需客户自行承担，自如还要进一步确认。

指点：

测甲醛要找有认证的机构

事实上，除了自如租客，现在很多市民都对自家的新装修房颇有顾虑，很多市民都表示想要测甲醛又担心结果不可靠。

对此，国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心主任宋广生表示，市民要检测甲醛，还是应该找专业的甲醛检测机构，并且一定要找有国家级或省级计量认证标准的机构。只有取得计量认证合格证书的第三方检测机构，才具有符合国家标准的实验室，允许在检验报告上使用CM A章。盖有CM A章的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。

那么，如何识别专业不专业呢？宋广生提醒：“首先，专业的甲醛检测机构都会遵循严格的检测流程，在规范操作下进行现场采样，并将样本带回实验室分析，一般情况下会在几个工作日内出具结果。其次，国家也有相关规定：甲醛的检测和治理是要分开的。”

此外，对于网上出售的价格从几十元到几百元不等的便携式甲醛检测仪，宋广生表示，这些检测仪很多都只是电子元件的简单拼凑，测出的结果基本不靠谱。现在正规实验室的检测仪一般有两款，分别产自英国和美国，每台的价格大约在一万元到两万元之间。