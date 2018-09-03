徐汇交警“源头+科技”整治外卖骑手闯红灯等交通违法-外卖骑手严重违法将被企业停止派单

记者 吴艺璇

晨报讯 近日，记者在天钥桥路零陵路、天钥桥路斜土路一大一小两个十字路口各拍摄了30分钟视频，发现外卖骑手交通违法现象非常严重：30分钟内，每个路口仅闯红灯的送餐员差不多就有50多人，平均半分多钟就出现一人闯红灯。

针对“送快递、送快餐”等非机动车交通违法行为突出的乱象，徐汇交警部门持续开展重拳整治。8月31日傍晚，下班晚高峰叠加送餐高峰，徐汇交警部门在晨报反映的天钥桥路沿线开展突击整治，共查获非机动车违法行为62起，其中“两快”违法行为24起。

徐汇交警表示，接下来将始终坚持“全覆盖、零容忍”标准，对“两快”交通违法乱象采取“源头+科技”方式开展持续深入整治。

徐汇交警表示，除了对“点”上的集中整治外，下一步还将对“面”上的“两快”交通违法乱象采取“源头+科技”方式开展持续深入整治。

在“源头治理”方面，交警部门将会同相关部门，主动跨前，将全区“饿了么”、“美团”等快餐企业的所有站点纳入日常管理，组建“两快”企业站长微信群，建立民警参加外卖骑手晨会制度，对有严重或多次违法行为的外卖骑手责令企业通过停止派单或强制学习叠加处罚方式进行源头管理。

在“科技治理”方面，交警部门将在继续保持高频整治、高效管理的同时，依托科技信息化手段，探索视频抓拍“两快”等非机动车交通违法管理新举措，有力提升道路交通精细化管理水平和能力。