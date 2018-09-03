肺小结节患者越来越多，微小肺癌诊断推进至4毫米水平-不是所有“磨玻璃”都属恶性肿瘤

晨报记者 陈里予

近日，《微小肺癌——影像诊断与应对策略》（英文版）最新出炉，在新书发布上，全国著名肺内微小结节研究专家张国桢特别指出，查出肺小结节的患者越来越多，但是很多人有误区，听到磨玻璃样结节便恐慌，看到磨玻璃样结节就一定要开刀。事实上不是所有“磨玻璃”都属恶性。行医50年、阅读了 50余万张CT片，素有“东方神眼”之称的复旦大学附属华东医院张国桢教授呼吁，0期肺癌Ⅰa期肺癌的诊治应普及新理念：结节一旦出现病灶增大、实性增密、结节增强、有移动血管增粗这“四增”现象，应立即停止随访，建议做手术。

抓早、抓小、抓准、抓好

无论发病率、死亡率，肺癌都是全球癌症首位。我国每年癌症发病人数达429.16万例（男性251.21万例、女性177.95万例），其中肺癌年发病人数达73.33万例（男性50.93万例、女性22.40万例），年病死人数为61.02万例（男性43.24万例、女性17.78万例）。

只有17岁，花季的年龄，高二女孩却被查出肺部里有微小结节？是切还是留？是良性还是恶性？一家人犹如站在了生命的悬崖边。面对如此年轻的病人，张国桢教授深感重任。根据影像诊断显示，张国桢果敢地判断是早期肺癌。术后病理证实了张国桢的判断。在最早期处理掉肺癌原发病灶，为女孩抢占了“生命时间轴”。

随着胸部低剂量CT扫描逐渐取代胸片成为高危肺癌风险人群筛查的主要手段，肺内微小结节的检出率越来越高。专家直言，当下临床常用的低剂量CT肺癌筛查，使得Ⅰa期肺癌发现率从35.1%提升至93%，同时也发现了许多肺内微小结节。这些小结节数量较多、大小不一、新旧交替、种类复杂，而且大多没有特异性症状、良性恶性难以辨别。

肺小结节的定性诊断，关乎患者性命健康；对于一些疑难结节，不同医生常会给出不同意见。张国桢表示，“既不能对肺小结节长期姑息不定性，也不能贸然“一开了之”。尤其是1厘米以下的微小结节，更是摆在医生面前的难题。万一错把肺癌当良性疾病，那就会耽误最佳的治疗时间，等拖到中晚期再治疗，疗效就会大大下降。2011年美国国家肺癌筛查研究报道，CT检查出的肺结节96.4%均是良性，仅有少数结节是恶性。他表示，“针对小病灶，不必大检查，我们应该找到一种经济、便捷、有效、准确的诊断方法，让患者在早期得到及时诊治。”

华东医院院长俞卓伟告诉记者，13年前，上海率先成立了专门针对肺微小结节的专家诊断门诊——华东医院张国桢疑难CT读片中心，让患者能够直接面对放射科专家。五年前，为了应对肺部微小结节日趋增高的发病率和诊疗挑战，华东医院张国桢肺部微小结节诊疗中心组建，胸外科和放疗科专家共同参与，为肺部微小结节患者提供一站式的医疗服务。令人惊讶的是，5年里这个诊疗中心诊断了15000多个肺小结节患者，准确率在95%以上。

历经数年，张国桢教授领衔团队，创新提出针对肺部微小结节的“四大法宝”：抓早（0期肺癌）、抓小（5至9毫米微小癌）、抓准（术前准确定性、定位）、抓好（术后胸外科、影像科、病理科协作保证病理取材准确性）。

提高各科医生诊治水平

很多医生及患者一听到磨玻璃样结节，便认定肯定是恶性。张国桢对此观点加以厘清。纯磨玻璃结节的平均CT值对肿瘤良恶性判断有一定参考价值。在肺微小结节的动态随访过程中，CT值在 -500至-400HU范围内且有进行性增高，提示恶性几率加大；CT值在-600至-500HU范围内，提示恶性几率较低，处在中间“灰色地带”；CT值在-700至-600HU范围内，提示是良性阶段。

发达的影像诊断技术，为疾病早期发现、早期干预带来可能。张国桢提出，诊治端口还可前移至0期肺癌。从单个癌细胞开始通过血管进入，倍增发育到直径1厘米、重量1克的原位癌、微浸润癌一般需要5至10年时间，这便是早期发现的最佳窗口期。数据显示，直径小于1厘米的微小癌，患者术后5至10年生存率可达98%至100%。

“当前原位腺癌在肺癌中的发生率逐年升高，从上世纪八十年代的5%上升到现在的30%以上。”张国桢指出，尽快提高业界各科医生的诊治水平至关重要，也需要进一步加强对微小肺癌诊疗原则的普及。

为什么不同的医生看同一张片子，有人看出了肺炎，有人却看出了肺癌？张国桢认为，多数大医院的诊断技术本身差异并不大，差别就在于医生在其中发挥的作用。能否准确无误地读出一张片子所传达的信息，既衡量医生的逻辑思维能力、综合医学知识积累，也考验医生是否善于总结经验、掌握疾病变化的影像学规律。

作为我国研究CT影像诊断技术的开拓者，阅片无数的张国桢有一双“火眼金睛”，及早及时发现很多亚厘米级别的微小肺癌，将病变根治在极早期，将微小肺癌的诊断推进至4毫米水平，远远领先于国际共识，改写了“小于1厘米肺癌一律可以观察”的固有认知，总体诊断准确性达到95%，处于国际领先水平。