地铁陕西南路站现“里弄风情”

记者钟晖

晨报讯 “36只脚”和3.5元一碗的大排面、过街楼下的家长里短、街角回响的磨刀修伞吆喝声、放学路上的烘山芋香气、老虎灶前林立的各式热水瓶……昨天在地铁陕西南路站文化长廊正式开幕的“上海屋檐下——汪大文作品展”，让往来乘客在水墨丹青中重温改革开放初期的上海里弄风情。此次展览为期一个月。

自上世纪六十年代，汪大文即跟随程十发学习中国画，是程十发先生的大弟子，深得先生真传，现为程十发艺术馆艺术委员会委员。上世纪八十年代初，她走街串巷、挥毫泼墨，将石库门前的市井百态活灵活现地绘成了“上海屋檐下”系列水墨画，被誉为“上海滩的故事，百姓的记忆”。

“这个在弄堂磨剪刀的老师傅的画面我们太熟悉了，小时候还经常听到从窗外传来‘削刀磨剪刀’的吆喝声。”一位在现场观看的老伯边看边对旁人说着。这一系列画面，既有跨越时空的年代记忆，又有立足当下的全新视角，引得乘客们在且行且驻足中穿越时空，回放旧时记忆，感悟新时代新成就。

此外，汪大文特意以东方明珠、地铁等上海新标志为主题新创作了《龙腾盛世耀浦江》，反映上海改革开放的新成就。同时还专门录制了《可爱的老克勒》、《外婆家》、《弄堂人家》等8段微视频，讲述当年创作每一幅画背后的故事。