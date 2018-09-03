国内首个“好蟹”试行标准公布

记者 谢克伟

晨报讯 由中国渔业协会水产商贸分会制定的“好蟹”标准昨天公布，“好蟹”试行标准共计10条项。这是国内首次为中华绒螯蟹制定“好蟹”标准。

据介绍，首个《中华绒螯蟹商品蟹标准》已于年初制定完成，《标准》由大闸蟹专家、上海海洋大学成永旭教授团队和王锡昌教授团队合作研究完成，目前该标准正在向相关部门申请行业标准。《标准》主要从体重、肥满度、感官和营养特征四个方面反映大闸蟹的好与坏，《标准》将蟹的重量分成5个规格，并且指出蟹越重规格越高。当然，重量只是判别蟹好与坏的必要条件。

在感官方面，《标准》从外观，以及滋味、气味等方面进行反映，生蟹又从体色（背部）（腹部）、甲壳（就是背上的壳）、螯足(即蟹钳)、腮（鳃）、蟹黄和蟹膏等方面进行说明，比如背部和腹部的体色有多种，越排在前面的体色越好，背部墨绿色比青灰色好，腹部白色比乳白色好，依次类推。在螯足标准上，蟹钳上的绒毛最好是棕黑色，黑色也不错，而且雄蟹绒毛所占面积在70%以上属好蟹。

大闸蟹产地很多，是不是阳澄湖大闸蟹就一定比太湖蟹、宝应湖蟹好呢？中国高级水产工程师杨维龙认为“不然”。他指出，现在大闸蟹消费有一个非常大的误区，就是将不同产地的大闸蟹“排排坐”，说阳澄湖大闸蟹比太湖蟹好，太湖蟹比高邮蟹好，这样的观点是完全错误的。在阳澄湖养殖的大闸蟹如果投料不好，养殖出来的不一定是好蟹，如果在太湖里养蟹，各种条件都具备，养出来蟹的质量说不定就超过了阳澄湖蟹。

■“好蟹”十大标准

1、“靓”：体表干净，无污洉。具清水大闸蟹“青背、白肚、金爪、黄毛”8字特征，尤以青色、墨绿色为佳。

2、“健”：将蟹放在平板或玻璃上能迅速翻身后爬行，说明其灵活度高，身体强健。

3、“实”：手揑蟹脚，蟹脚坚硬，说明此蟹已长足实。

4、“重”：目测同样大小的蟹，拎在手里有一种明显的下沉感觉，轻飘者为次。

5、“肥”：体厚，肥满度足，膏脂丰富。从体表外形看，头胸甲后端与蟹脐之间的缝隙增大、宽厚，且越宽厚越好，说明肥满度足，性腺发育好。

6、“红”：雌蟹腹部，雄蟹的腹甲三角处露红色(俗称一点红)，说明其为红膏上品蟹。

7、“大”：蟹 3两(150克)以上为标准。

8、“腥”：活体蟹具一股浓烈的蟹腥味，无味者为次。

9、“鲜”：肌肉中的游离氨基酸等丰富。

10、“甜”：蟹烧熟后，品尝时蟹肉有股微甜的感觉，区别于一般蟹的淡水水腥味。