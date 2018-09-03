小伙在地铁呕吐，一封道歉信获点赞-地铁方：一件小事上，无论是道歉的乘客还是温暖的网友，都值得赞赏

晨报首席记者 叶松丽

外地来沪小伙子小曹，日前乘地铁时因身体不适，忍不住吐在了车厢里。回到家里，待身体稍安之后，在网上写了一封道歉信，向当时身边的乘客以及地铁公司的保洁人员诚恳道歉。让小曹始料未及的是，道歉信后面网友们的留言让他感到非常温暖：“他们都在关心我的身体，问我好些了没有。这座城市太温暖了！”

一位当时坐在同一节车厢的乘客也发帖表示，这个小伙子很有担当，能够在事后主动道歉，他的为人值得肯定。

申通地铁相关负责人表示，在这件小事中，无论是道歉的乘客还是其他网友，他们的行为都值得赞赏，地铁公司也会更加努力地为大家提供服务。

“当时没法一一致歉”

“实在抱歉，因身体不适，晕车严重，今晚在11号线李子园站吐在地铁车门附近。因没带纸巾，也无法控制继续呕吐，到达李子园站后直接离开，前往附近垃圾桶接着呕吐。当时因害怕继续在车厢内呕吐，无法张口向周围乘客致歉，也无法清理呕吐物，遂径直离开。在此对乘客们致歉，也对地铁工作人员致歉。对污染了地铁深表歉意，忘海涵与谅解。”

这条道歉信息是8月31日晚上11点多发在网上的。当事人小曹告诉晨报记者，当时他感觉非常惭愧，但是实在没有机会道歉。回到自己的租住处后，等身体稍微舒服一点，就给地铁公司打了电话，对清扫垃圾的保洁人员表示歉意。至于当时坐在一起的乘客，没法一一致歉，只好在网上发一封道歉信。

“没有责怪，都在关心”

让小曹始料未及的是，大家没有任何责怪他的意思，反而都在关心他的身体。

记者看到，有网友留言说“为你点赞，身体没事就好”；也有网友叮嘱他“照顾好身体，早上出门吃点东西啊，不然容易低血糖引发呕吐”；还有网友“为他的素质点赞”：“能在事后道歉，楼主值得我尊敬。”

还有网友爆料：“上次在面包房看见一对情侣的可乐漏了一地。男的还嘘声让女的不要出声。明明就是道个歉，让工作人员拿个拖把的事，他们都不愿意。”

当天坐在小曹身边的王女士说，小曹当时站在地铁门边上，脸色很不好，地铁还没停下来，他就吐了：“到李子园站，车一停，他就冲出去了。实话实说，我当时跟其他乘客一样，皱了眉，离开他吐脏的地方。但是，看到他事后道歉的信，一下子改变了对他的看法，觉得这个小伙子人还是很不错的。换作别人，也许走都走了，可能不会想到道歉的。”

[对话当事人]

给别人带来麻烦就得道歉

昨天下午，晨报记者联系上了小曹，他表示，自己是南通人，来上海才三周左右。目前，在上海从事人力资源管理工作。

记者：都离开地铁站了，怎么半夜想起来要发个道歉信呢？

小曹：并不是半夜才想起来发道歉信。我身体不适，吐在地铁里了，真心觉得很抱歉。但当时完全没时间和条件清理呕吐物，深表惭愧。回到租住的屋子后，换下被吐脏的衣物，洗了澡就给地铁公司打了电话，然后在网上发了道歉信。由于没法当面道歉，我只能利用网络向乘客和地铁工作人员道歉。谢谢各位的海涵！

记者：我注意到网友们为你的素质点赞，对你道歉的行为表示理解，你怎么看？

小曹：也谈不上素质高低，只是我个人觉得应该道歉。毕竟是在公共场所吐了一地，总归不好，给其他乘客造成不便，也给地铁公司的保洁人员增添了麻烦。

记者：你平时晕车吗？

小曹：平时没事，那天是由于身体不适。可能是最近几天太忙了吧。每天早晨我6点多钟就出发，晚上回到住处通常是11点。住的地方又很远，路上单程需要一个小时。因为刚到上海工作，也是我的第一份工作，我想努力干好！

[地铁公司]

把车厢打造成温情友爱的空间

昨天下午，上海地铁方面相关负责人告诉记者，地铁乘客的素质总体上是很高的。在这件事中，无论是乘客小曹还是其他乘客，他们的言行里都体现了文明和友爱，值得赞赏。

该负责人表示，乘客们在地铁里遇到什么事情，既可以通过“平安地铁”APP向他们反映，也可以拨打地铁24小时服务热线或者跟站内的工作人员说。

对于乘客小曹的这一举动，地铁公司方面表示，“我们希望他的身体早日好起来”。该负责人还表示，把地铁车厢打造成一个充满温情和友爱的空间，一直是上海地铁努力的方向。