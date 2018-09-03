今年市中心住家保姆薪酬碰到“天花板”-连续多年上涨后首次“涨停”，近两年再涨可能性不大

晨报记者 谢克伟

“涨——停！”上海市中心住家保姆的薪酬已经连续多年上涨，今年却遇到“天花板”：来自家政市场的信息显示，今年市中心住家保姆的薪酬维持在去年水平，这是市中心住家保姆薪酬连续多年上涨后，首次出现涨停。

住家保姆薪酬连涨16年

人人家政公司总经理肖卫平表示，上世纪九十年代末至本世纪刚开始，市中心住家保姆月薪基本维持在500-700元。2003年住家保姆薪酬为800元左右，之后每年上涨300-500元。从2012年开始，月薪涨幅达1000元，而去年薪酬较前年上涨2000元左右，平均月薪达到6000-8000元，是家政市场化以来涨幅最多、最快的一年。多家家政公司提供的资料显示，沪市中心住家保姆16年薪酬上涨8至10倍，近10年来上涨3至4倍。

上海市家庭服务业行业协会副会长夏君认为：“就像股票不可能永远上涨一样，住家保姆薪酬同样不可能永远上涨，受市场调节，受客观经济环境、市民收入、劳动力成本等综合因素影响，目前住家保姆的薪酬已处于一个基本平衡状态，近两年再涨的可能性不大，同时跌的可能性也不大。”

家政市场相关人士分析，市中心住家保姆薪酬连续16年上涨原因除了劳动力成本上涨外，还因为雇主的要求越来越高，保姆素质提高后，对于薪资的要求也提高了。

洁轮家政工作人员称，以前护理老人，凭着已有经验就可以了，现在为老服务，很多雇主不但要求保姆有护理知识，还要求保姆持护理证上岗，无形中提高了保姆的身价。

同样，对带小孩的住家保姆的要求也大大提高了。人人家政服务总监高贻艳拿出10年前客服登记记录与今年客服登记记录相比较，“10年前雇主仅要求带小孩的住家保姆有初中文凭，现在则要求必须具有高中及以上文凭。10年前带小孩仅要求住家保姆有带小孩经验，这两年不但要求有3年以上带小孩经验、年龄在45岁及以下，还要求经过早教培训、有科学育儿知识、有教育孩子的理念等。

此外，对于家务保姆的要求也高了。比如过去雇主要求做家务保姆只要会烧菜就可以了，现在很多雇主不但要求保姆烧菜色香味俱全，还要求具备摆盘技巧。

钟点工的薪酬仍在上涨

据了解，虽然今年市中心住家保姆的薪酬涨停，但钟点工的薪酬还在上涨。来自家政市场的信息显示，今年市中心钟点工的薪酬普遍达到35-40元/小时，而去年市中心钟点工薪酬为30-35元/小时，前年则为25-30元/小时。

为何今年住家保姆薪酬“涨停”，而钟点工薪酬仍在涨？千户、优悦、素欣、爱君等家政公司分析，主要是因为住家保姆薪酬达到高位后，部分雇主嫌价太高，难以承受，转而改请钟点工的缘故，估计此类雇主占比20%左右。