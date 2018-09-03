徐根宝：生逢 其时的“独行者”

1978年 ，34岁的徐根宝拿起山西队教鞭，人生中第一次执教成年队，征战乙级联赛。这年12月，十一届三中全会的召开揭开了改革开放的大幕。“改革开放给了我什么收获呢？就是让我从1978年到现在没停过，这四十年没停过。”去年在广州举行的中国金球奖颁奖典礼上，他领到了“中国金帅奖”。“后来我说，这个金帅奖颁给我有点不好意思，毕竟中国足球也没冲出亚洲。那这个奖就作为我的‘继续工作奖’，奖励我不断工作，并且还在工作。”

根宝这40年的职业生涯所走出的每一步，都踩准了时代前进的步点。或者说，对改革开放的历程最简单的归纳，就是永远不要停下向前的脚步。

采写：记者 沈坤彧

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早上八点，徐根宝在基地餐厅里吃饭。他咬了一口菜馒头，把厨房阿姨叫过来，“这个馒头一看就是昨天做的。”阿姨刚想张口说话，被他截住，“你不要说了，我一看就知道，这个菜叶子都发黄了。”走出来，阿姨苦笑说，根宝就是这样，事情无论大小，他总要亲自操心过问。曾经作为东亚队主帅在崇明岛蛰伏了一年的范志毅也发出过类似的感叹，他说基地里请客连筷子怎么摆徐指导都要过问的。这对师徒的合作只持续了一个赛季，他们后来还是保持着亦师亦友的关系，但小范承认，自己无法在根宝伟岸的阴影下工作。他和不同的人讲过同一桩事，关于比赛中师父如何催促自己换人调整，他又如何头皮撬，硬摒着不肯换的事。根宝说，小范后来也回岛上看望自己。

这几年，基地宾馆边上盖了几栋小别墅，他就在一号别墅里接待我们。进门一张四方桌，三面摆放软圈椅，一面立一把木质靠背椅，他说自己腰不好。“我平时坐这个，”他推开一把圈椅，从下面捞出一只小板凳，“今天你们来，我就不坐了，难看相。”一楼有个吧台，几个女服务员站在吧台前面露尴尬，根宝说，“你们不用走，一起听听嘛。”他的两条狗——“曼联”和“巴萨”都在睡觉，曼联睡窝里，就在他脚边，巴萨则睡在圈椅里。巴萨今年3岁，而曼联已经14岁了，两只耳朵洗去了红色的染膏，他看它一眼，“曼联是只老狗了，和我一样，我也老了。”

国奥兵败坏事变好事

直到上世纪90年代初期，中国足球仍旧生存在计划经济体制下。严格来说，中国的足球改革正始于1992年徐根宝率领的国奥队在吉隆坡遭遇“黑色九分钟”无缘奥运会之后，“我记得当时体委主任对我说，‘你根宝没出线，坏事变好事，反正已经到这个程度了，死猪不怕开水烫，就大胆搞试验吧。’”国奥这次失败，促使体委下定决心，进行足球改革，1993年申花成为全国第一个职业足球俱乐部，其他地方随即也都先后成立职业俱乐部。

申花在1993年成立之初，没有任何可以效仿的对象，这在国内是先例。徐根宝此前执掌过国字号球队和体工队，但他并没有带职业球队的经验，因此这条路全靠边行边摸索。

“我们当时只能学人家国外的，所谓的职业俱乐部实际上就是走一条市场经济的道路。职业足球是怎么回事呢，现在我们都清楚了，但那时候大家都不知道。首先俱乐部和球员之间要有合同，相互有个约束，有法律的保障，这在当时是很新鲜的。因为之前体工队没合同，大锅饭哪里来合同？第二点就是球员从这个时候开始有身价了，这当中就可以进行转会，等于是可以进行买卖了。职业队和体工队最大的区别就是这两点。”

职业球员的工资怎么定？当时的俱乐部领导给公司员工发工资有经验，但是碰到球员两眼一抹黑。于是这项任务落到了作为主帅的徐根宝头上，“其实我也不清楚，但我有个比较。比如在国家队的时候，我拿1000块，后来去国奥队拿 1200块，但既然已经是职业队了嘛，我就给自己订了3000块，范志毅是球员里薪水最多的，好像是2500块。订完以后交给领导，批准了。”从申花这第一份工资单可以清楚看到，作为主教练的工资高于所有球员。他当时有没有想到过，不久之后中国职业足球就将发展到很多主力队员工资远高于主教练的地步？“这其实也正常，当时我就知道在国外球员工资就是比教练高。因为这个是根据你的价值来定的，你有多少本事，就值多少铜佃。”

罚钱、管理以及跳窗

制定完工资单后，根宝面临的最大挑战是杜绝球员训练迟到的现象。“怎么办？还是靠罚钱。那时候我们月工资定两千多不到三千，但比普通人还是要多很多了，老百姓每个月也就几百块钱。但罚也罚得不多，具体多少我现在也忘了，这种罚的数目也是象征性的，关键我们把你名字张贴出来，总还有个面子问题嘛。那时候我记得很清楚，美国职业篮球队，球员训练迟到罚一美金，一美金对他们来说算什么？但他们感到这是不光彩的事情。”那阵子申花队纪律抓得很严，严到什么程度？“有一次成耀东迟到一分钟都不到，我们要罚他，他就跟桑廷良求情，但没有办法，规矩就是规矩，一分钟也是迟到。那时候江湾还在装修，前几个月都让他们走训。我记得最清楚的是吴承瑛，他家里住在徐汇区，过来要倒两到三趟车，我们九点半训练，他往往五点钟就要出门。”

新政经过一个月的实行，成效立竿见影。但对于这些刚经历了从体工队到职业队转型的球员而言，与其说在短时间内养成了职业的作风，或许不如说金钱的刺激来得更为有效。所以“后期问题又出来了，有的人钱多了，他就说出这样的话，‘我罚点铜佃就罚点铜佃好来，我就迟到。’”二十多年过去了，往事重提，根宝仍然摇头惋惜，“说出这种话来说明他完了，一个球员连起码的荣誉感和纪律感都没了。所以我们又要采取别的措施，这也是向国外先进的做法学习。在国外球队，迟到或者训练态度不好，直接不给你上场。慢慢的，职业球员的生涯就毁了。”其实就是一个“要我练”和“我要练”的区别，这一点现在中超的小球员都明白，但对于那时的球员来说，很多人是不懂这个道理的。

“等到江湾的房子修好大家又住到一起了，如果10点开会的话，我会要求球员提前五分钟到场。就坐在那儿，把心安下来，但这当中也有迟到的。还有比如晚上9点半之前必须回队报到，那么，晚上 9点45分回来也算迟到。你管得紧了，他半夜跳窗户出去。我当时认为球队刚刚转制，总得有个过程，可是直到现在，我们的职业足球依然存在很多问题。少数球员就是职业意识不强，到头来毁掉的还是他自己，凡是纪律不行的很快就淘汰了，即使很优秀的球员也会迅速退步。”

很多年以后，作为徐根宝得意弟子之一的谢晖这样解释自己当初不止一次的跳窗行为，他认为这种管束方式是不健康，压抑人天性的。他说起有一回自己和姚俊跟着带头大哥范志毅溜出去玩，却被徐根宝逮住，“那次惨啊，我们一个人被罚了一万块。”

拒绝麦当劳但不拒咖啡

1992年，邓小平在上海过春节，提出“一年一个样，三年大变样”。上海在那之后很长一段时间里成为一片大型建筑工地，似乎每条道路都在施工，很多高架桥都在拔地而起。过来人说，每隔一阵单位或者学校就会贴出通知，告知大家某天某时高架要打桩，勿要慌乱，不是地震。1993年，上海第一条地铁正式投入运营。1994年，上海第一家麦当劳正式进驻光明村。

虽然远在江湾，但申花队员没有被时代前进的脚步甩在后面。谢晖说，那时候大家都喜欢去吃肯德基麦当劳，他就经常和吴承瑛一起去麦当劳，不仅可以吃到正宗的美国牛肉汉堡，还因为那个年代去麦当劳是一件很值得炫耀的事情，而且在那里可以享受追星族们追逐的目光。“麦当劳我是不去的！”徐根宝断然摇头，“这种快餐食品不健康的呀，我们队员应该也不太去吃的，他们知道这个不好。”道理是懂的，谢晖说，“但实在无法抵制这种诱惑。”牛肉汉堡也许尝过几次就不觉新鲜了，但对于申花队的这些年轻人来说，他们真正无法拒绝的是麦当劳所代表的一种年轻人对西方新鲜事物的好奇。谢晖当时已经开始听美国朋克乐队Ni rvana了，但他们梦想中的“涅槃”还很遥

远。

根宝拒绝麦当劳，但他并不拒绝所有从西方传来的包括饮食在内的生活方式，比如喝咖啡。从他担任申花主帅起，球队便有了一条不成文的规矩，即每个主场比赛前全队要去白玉兰宾馆喝咖啡。后来，申花队渐渐就不去了，这个传统倒被同城对手国际队继承了下来。昔日的国际队球员王赟回忆，“我们队喝咖啡换过好几个地方，有一段时间是在金茂，2003年因为成绩比较好，就一直在金茂顶层，好像是87楼吧，因为觉得可以给大家带来运气。”

上世纪90年代初，和肯德基麦当劳一样蓬勃兴起的，是上海全民炒股的“事业”。根宝也曾兴致勃勃地投入了这股时代大潮，但作为球队主帅的他没有时间像其他散户一样守在证券大厅的屏幕前。“我知道炒股可以赚钱，就给了朋友一点钱，让他帮我炒，包括我后来去了广州，又从广州去大连。几年下来也没赚钱，还亏掉点。后来一看，我炒股不行，没这个命，从此再也不炒股了。投机不是我的命，我们这种人就是要踏踏实实工作的。”

球员们

成了万元户

工作和生活中的一切都是崭新的，或者说，一切在此时已经展现出了破旧立新的决心，1994年在昆明海埂，徐根宝和他的队员迎来了中国足球职业化改革后的第一个冬训。

“这次冬训和以往有什么不一样的地方呢？就是12分钟跑的体侧。这个测试其实之前就有，但从这年开始真正严格起来了，不及格是不能参加职业联赛的，以前么蒙混过关也可以。所以你要是平时不好好练，测不及格，饭碗就给砸了。

（下转A8-A9版）