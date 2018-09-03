徐根宝：生逢其时的“独行者”

徐根宝的成功有其必然性，他的性格决定了他做一件事会坚持到底、强硬到底，不达目的不罢休；但他的成功也有其偶然性，因为改革开放而导致的经济体制转型为他创造了最有利的条件。于是他在从事教练这份本职工作的同时，又在不经意间成了一名商人。“网上有个球迷是这么总结我的——生意界最懂足球的，足球界最会做生意的。”“实际上是这样嘛，我们两次转手都是成功的呀。当然上次陈戌源 （上港集团老总）也说了，‘你错过机会了徐导，你晚点卖，武磊一个人就顶一个球队了。’我没后悔，我说 ‘我根本没考虑过想通过他们赚多少钱。可能如果我那样想的话，这一切成功就都没了。’”

采写：记者 沈坤彧

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（上接 A6-A7版）

以往在训练当中，存在队员出工不出力态度，所以中国足协采取这项措施，来强制大家必须把体能抓好，效果还是有的，我们连续三年体侧保持成绩最好，这也保证了我‘抢逼围’战术能顺利执行。”12分钟跑的达标要求在陆地是3200米，考虑到昆明是高原，就是3100米。“我们有七八个跑到3300米的，但老大难也不少，包括毛毅军、成耀东，范志毅也是，只能强制他们。有一次我正好不在，范志毅训练时就装病，不肯好好跑，成绩很差。我跟桑导说让他下午过来找我，他来了后我就直接说，‘这不是练我，是练你，跟你饭碗有直接关系。12分钟测验不及格你就被枪毙了，还想什么冠军啊？没了！”听了我的话，他也好好跑下来了。

中国的首次职业足球联赛终于在人们的翘首期盼中开始了，申花第一场比赛是客场对阵沈阳。赛前，徐根宝和俱乐部管理层要做的一件事就是制定奖金分配方案。这场比赛的客场赢球奖最终被订在5万元。22年后，当申花迎来第600场职业比赛的时候，当年这场比赛的亲历者之一、已经成为球队领队的毛毅军回忆说，赛前大家都很紧张，毕竟这是第一场职业联赛的比赛。球队后来分赢球奖，每个主力都拿到超过2000元。由于这个赛季开始就创造了一波4连胜，奖金累积就将近1万元了。根宝和队员开玩笑，“你们现在走出去可都是万元户了！”毛毅军说，“那时候一般人做不了万元户，都是自己出去做个体户的人才能成为万元户！”

球员们陆陆续续成为了有车一族，谢晖在1995年入手了自己人生中第一辆车，是一辆三菱GT3000的红色跑车。根宝在1993年到上海以后买了辆桑塔纳，花了15万。当时“02俱乐部”的计划得到批准，他就给自己申请了一块车牌，车牌的最后四位数就是 “2002”，“1993年那会儿，一张车牌10万块，这个牌照是沪A的。当然这个牌照给我是特批的，属于市领导照顾我，我一直用到现在。”

足球一旦被纳入了市场经济的体系，它的迅猛发展是让人瞠目结合的。谢晖还记得，到了1997年的时候，一场比赛之后发了100万赢球奖，他分到7万元。从来没见过这么多钱的他当时把奖金装在鞋盒里，战战兢兢捧回了家。“7万块？”徐根宝听得眉毛一挑，“反正在我那里他从来没赚过7万块，我是96年离开的嘛。现在看看那时候钱涨得还不算快，还算正常，这几年是不行了……”

根宝模式的“接传转”

从创办“02俱乐部”开始，他在某种意义上就成了个体户——尽管根宝自己对这三个字并不待见，他更愿意用“民营”来为当时的“02”及以后自己在崇明的事业定性。你可以理解这个老人对于用词的坚持，因为“个体户”这三个字在上世纪80年诞生之初，是一个贬义词，用来形容那些和主流社会格格不入的待业青年。

尽管徐根宝自己不愿意用这三个字来形容自己，但当时他创办“02俱乐部”的时候，却被同行在背后告状，对方向市领导反映，说“02”属于个体户性质，不能这么搞，上级还是应该扶持“大中型企业”。“如果人都被他调走了，我们少体校还搞什么？”当然，后来政府还是批准了他的项目。正如根宝所言，尽管他属于民营企业，但他的初衷并不是为了自己赚钱，而是把这当成公益事业去做，他最终的目的是为了给上海乃至全国培养人才。

“02”后来走出了吉祥兄弟、于涛、杜威这样的国字号队员，有了这次尝试，也使得徐根宝后来得以坚定破釜沉舟在崇明“十年磨一剑”的决心。关于他2000年如何贷款2300万兴建崇明足球基地的事情，我们已经听他翻来覆去讲述过很多遍了。他自己倒是兴味不减，“我3000多万盖了基地以后，徐泽宪（当年申花死对头中远的老板）就问我了，‘你根宝这个3000多万，什么时候出回报啊？’我说‘不知道，十年磨一剑呀。’他听了很惊讶，‘我们在商业上，一年到一年半没回报，我们是不投的。’但我当时根本没考虑回报，就这样一年年地干了。真的一心要回报的话，你看我们河对面那个地方。”他大手一挥，指向门外，“当时一万块一亩，有三百亩，问我要哇？我心里想，我又没想要买地，这个地也是你们先提出借给我搞足球的。如果这三百亩当初买下来，现在少说能赚一个多亿。但当时根本没想到这些，也许正因为这样，老天要给我今天的这些。”

尽管当时政策已经放开了，但个人要贷2300万这笔巨款还是很吃力。“我那时候在上海滩名气大啊，每次去银行都请我吃饭。但一到贷款，都要给你一条、两条、三条列出来。银行是账房先生，它比谁都抠的，能轻易给你啊？”

徐根宝这笔债一欠就是十多年，一直到2014年，在他把球队转给上港以后终于还清了。“当然中间我也在逐步逐步还，卖掉一个球员还一点，一直到还清了，这时候整个人松下来了，‘哦，我终于没有债务了’，就是这种感觉。他话题一转，转到了前阵子自己“贱卖”西班牙俱乐部洛尔卡的事情上。“这次西班牙也是的，他们在给我乱搞啊，后来亏掉么就转让了。”但他坚持，“这个模式呢，我已经成功了。全中国之前没有的，以后也没了。这个成功是我亲力亲为得来的，我花钱在西班牙学习，通过他们的市场经济，通过他们的职业联赛，了解了很多东西！尽管我在那儿用掉几千万，应该说还是值得的。代价是大的，但代价再大，我的小球员去了呀，去完以后全运会拿冠军了呀！从这上面说，代价不是抵消掉了吗？”所以无论如何他不后悔。

心里已无蓝红之分

今年上海足坛最大的事件之一，就是根宝把拥有9名国青队员的99/00梯队整体转让给了申花。关于此事，外界也是众说纷纭。有感谢根宝顾全大局的，也有不以为然的，认为在商言商，根宝其实也从中赚了票大的。这次采访，老人绘声绘色地描述了当时自己一度面临的焦头烂额的处境。

“当时确实是申花先提出来的，老领导也说了，‘申花后备力量不行，都断档啦，你是不是帮帮他们？’但我说我们当时和上港有协议在先，优先是考虑上港的。后来小球员的家长不干了，他们提出来不愿去上港，我就为难了，我做了大量工作，也没办法。你说到了这一步，上港会怪我吗？怪是肯定要怪的，没成功么肯定不高兴咯。这么一批好球员，国青九个人，都去申花了，但怪也没办法了。整个过程这么复杂，申花做了大量工作，他们厉害在于去做家长工作，上港是做我的工作，到后来我做不通家长工作了，家长都和我翻毛腔了。他们说‘徐指导我们不要去上港，我们要去申花！’我说‘你们不是说好去上港的吗？’‘上港人太多了！’你看周俊辰最明显，他去上港肯定踢不上，在申花还能上上场，朱辰杰还能踢主力。”

事情过去之后根宝再琢磨起来就觉得，在这件事上申花的功课的确做得要比上港好。“最后为了这事我三次请示体育局领导，无数次请示中国足协领导，我说‘这个情况我怎么办啦？’他们都说‘根宝你做主’，最后我没办法来，只能这样说，‘上港我给了你一批人，申花我也给一批，等于一碗水端平了，两个队我都做过贡献了吧。说句实话，我的心里已经没有蓝的红的这种说法了，到这个份上，我要偏向一个，另外一个不高兴。”

市场经济下不会退休

在2014年将球队转让给上港以后，外界都以为徐根宝此举释放出他准备退休的信号。“我那时的确在想，球队转让以后自己能干什么。后来想想给崇明做点贡献吧，把崇明搞成足球特色县。完了以后成立了一个俱乐部，就是现在卖给申花的99/00。在这当中我又跑到西班牙去了。也就是说卖掉球队这三年，我做了三件事，足球县的成立，全运会的冠军，和西班牙的成功。”他又一次主动将话题转到了洛尔卡身上，“西班牙这个事你别看外面说负债负债，都是在瞎报，这个债是因为最后一年职业联盟要给我钱，但欠我的钱一定要 10月、11月、12月这样分批给。我们里面又有人接了好多工程我都不知道，最后来问我要债了。当然咯，也是由于我没参与球队管理，因为为了全运会一直想卖嘛，给他们钻空子了。”

99/00也转让了，洛尔卡也出售了，根宝现在是不是真的要退休了？“谁说的？我们现在是市场经济，市场经济又没年龄限制的，李嘉诚90岁还工作呢。尤其像我们还是这么大的基地，十年前我就提出说，这个基地能不能可持续发展？这是我最大的心愿，不要弄到后来半当中破产了，多少俱乐部说破产就破产了？那么，基地要发展，必须我要工作。还有一个任务，就是我要完成6字风格（抢逼围，接传转），这需要继续完善发展。这就是我现在所剩的两大心愿。”

到有一天真的干不动了，基地怎么办？“不可能转让的，转让给谁啊？很多要和我合作的，但都是球队层面上的合作，没有人找我说合作搞基地的。这里是风水宝地啊，老天给你是让你搞足球的，不是让你搞其他的。”

他前几天还在和基地的一帮员工聊天，说现在总算可以静下心来想想，寻找下一个目标了。“现在我还有两个队，目标任务都没有，当然还是往培养青训的方向走。还有一个，崇明不是要办花博会嘛，我们也把基地弄得好一点，在花博会期间我们这里也算一个旅游景点，让全国参加花博会的人来看看我们基地。”他74岁了，不知道训练的时候还有没有当年喊骂球员的力气。“怎么不喊，还做动作来！”他挺起胸脯，“你不亲力亲为根本不行哎，我今天看电视台里在放小孩的比赛，动作都不合理的！我们这批教练（包括高丰文、王后军等）的成功在于在国家队这么多年，当时在中国就是最顶尖的球员，你总得有好的师傅才能教出好的徒弟呀，你看武侠小说里面师傅都要有绝活才能教出徒弟嘛！”

这四十年里，他培养过的人才从高洪波一直到刘若钒、周俊辰，但他的集中封闭模式也遭到过批判。去年，某前任体育解说员因为抨击他的这种青训体系而遭到了一批前东亚球员的群起而攻之。“我觉得这个事用不着去回应什么，因为大家都可以自己做的嘛。我这样做封闭式，我成功了。你不想封闭，也有成功的。那大家就做自己的，为什么要强制性地选一种呢？所以我觉得没必要去计较什么，我也从来不去争，但我心里知道，比如说我西班牙的这个成功，谁能去模仿呢？我基地的成功，把球员从小时候培养到中乙、中甲、中超，三个全运会冠军球员都是我们这里的，你去复制看看，很难复制的。我在这里凡事亲力亲为，18年啊！你去带带看，你要付出呀，老天看着呢，你晃晃悠悠会给你成功哇？不会的。”