同济大学海洋与地球科学学院周怀阳教授探秘深海-三十年奋斗只为实现海洋强国梦

见习记者 荀澄敏

心系蓝色海洋，去过太平洋、印度洋、南海等海域，长年奋战在我国海洋科学教学科研的第一线，十余次担纲我国大洋和近海科学考察的首席科学家，取得一系列重要科学新发现和首创性学术成果……他就是同济大学海洋与地球科学学院教授——周怀阳。

近三十年来，周怀阳始终怀着一个中国海洋科研工作者的强烈使命感，并用锐意进取的精神，不断书写着我国海洋强国的新篇章。

助推国家海洋事业发展

早在上世纪九十年代初，世界各国掀起新一轮“蓝色圈地”运动时，周怀阳就意识到，“中国要强大，必须走向深海，必须大力发展海洋科学。”虽然当时我国的海洋科学还很弱小，离那些传统海洋强国的差距相当巨大，但周怀阳还是毅然决定从1991年开始，将研究重点从陆地转向了海洋。

作为国内较早呼吁开展载人潜水器科学研究的倡议人之一，周怀阳从2004年就开始参与“蛟龙”号的科研工作，并负责承担“7000米载人潜水器海试选址”的研究工作，在南海为“蛟龙”号的安全海试圈定了 1000米、3500至 4000米水深级别的场址。2005年，作为中方首席科学家，成功开展了中美首次联合载人深潜航次。2013年，在“蛟龙”号首个试验性应用航次中，作为南海航段的科学负责人，周怀阳设计了航次调查方案，并成为“蛟龙”号首位下潜科学家。

海洋科学在不断转型，周怀阳认为海底长期观测是未来趋势。作为我国海底观测网技术和海底原位监测技术的重要推动者之一，周怀阳带领研究团队承担了国家863重点项目“海底长期观测网络试验节点关键技术”，成功研发了相关技术和设备，并在深海稳定运行半年。这不仅标志着中国的深海观测技术跨出了实质性的第一步，还为我国建设大规模的海底科学观测系统提供了重要技术支撑。

创新科研成果屡创“第一”

在周怀阳的人生履历和学术成就中，有着一连串“首例”和“第一”的创新科研成果，他总说，“人这一辈子，总要做一些对社会、对国家有益的事情”。正是怀着这样的人生信念，周怀阳不断在教学科研的道路上勇攀高峰。

“中国的海洋事业要想赶超国际先进水平，唯有依靠自力更生、自主创新。”周怀阳凭着对海洋科学的不懈求索精神，坚守科研报国的初心，长年潜心自主钻研海洋科学与核心技术，积极推动着海洋科学与技术的结合，在海洋地质、深海原位探测技术领域取得了一系列重要创新研发成果。

2013年2月，周怀阳作为第一作者完成的研究成果《支撑马里安隆起亏损地幔的薄洋壳证据》作为主题论文发表于国际顶尖学术期刊《自然》杂志，对40多年前外国学者提出并沿用至今的“地幔羽”假说提出了挑战。中科院院士、同济大学海洋与地球科学学院汪品先教授认为，“这是中国科学家在深海硬岩石研究领域取得的突破性成果，是中国在大洋岩石圈研究上头一回出彩。”

此外，周怀阳还积极推进、参与国际间的学术交流工作，倡导并推动中国海洋科研界与国际接轨，先后与美国、日本、加拿大、德国、法国等国的科学家建立起了良好的合作关系。

“如果压力来自于外部，那你的确会感到不堪重负；如果压力来自于你内心，它就是你不断努力学习和工作的动力。”面对高强度的工作压力，周怀阳从来没有停止前进的步伐，“生逢盛世，我很幸运地走上了海洋地质研究这条道路，这既让我感受到了常人体会不到的酸甜苦辣，也观赏到了常人看不到的美妙风景。”