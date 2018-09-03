英首相死守“脱欧”蓝图-不向欧洲联盟作任何妥协

张 旌（新华社专特稿）

英国首相特雷莎·梅2日发表文章，承诺坚守内阁所制“脱欧”蓝图，不向欧洲联盟作任何妥协。

但英国媒体报道，特雷莎·梅所属保守党有部分议员反对这一蓝图，正在着手起草另一份脱离欧盟的计划。

特雷莎·梅2日在英国《星期日电讯报》发表文章，就英国政府设计的“脱欧”蓝图、无协议“脱欧”以及是否举行第二次公投等事宜阐述观点。

英国2016年经由公民投票决定脱离欧盟，定于明年3月29日正式脱离。英国和欧盟希望今年10月底以前达成“脱欧”协议，留给双方议会足够长时间，用以批准这份协议。

今年7月，特雷莎·梅召集内阁成员在首相乡村官邸契克斯别墅会商后制定一份“脱欧”蓝图，获称“契克斯计划”。

“契克斯计划”提议英国“脱欧”后在境内设立“货物自由贸易区”，保留与欧盟一致的贸易规则和产品标准，以确保英国与欧盟国家之间包括农产品在内的货物自由流通，同时避免英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间出现“硬边界”。

方案同时提议，服务业遵循英方制定的监管法规，意味着服务业进入欧盟市场不再适用关税同盟和单一市场成员待遇；英国可以与其他国家自主签订贸易协定；中止欧洲法院对英国事务的司法管辖权；移民管控等涉外事务不再受欧盟约束。

特雷莎·梅写道：“我不会就‘契克斯计划’作让步，那不符合我们的国家利益。今后几个月对我们国家的将来至关重要，我清楚自己的使命。”

“契克斯计划”遭遇保守党内部部分成员反对。一些“脱欧”支持者认为，这项方案意味着英国“脱欧”后在经济领域仍将受制于欧盟。

两名时任内阁要员、“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯和外交大臣鲍里斯·约翰逊今年7月相继请辞，以对抗“契克斯计划”。他们认为，这项计划立场不够强硬，将让在公投中选择“脱欧”的民众失望。

英国《星期日泰晤士报》2日报道，保守党多名“脱欧派”议员正在着手起草另一份“脱欧”方案，旨在弃用“契克斯计划”。他们将在今年9月底召开的保守党年度会议前发布新方案。