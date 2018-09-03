从法国部长“直播辞职”说起……

徐惠芬

上周，法国政坛发生大震动。法国环保部长于洛在接受电台直播采访时忽然宣布辞职，连总统马克龙事先都不知道。

在笔者看来，于洛的辞职是典型的 “当理想遇到现实”，这也正是马克龙现在面临的困境。

于洛在法国是出了名的环保专家，前几届法国政府都曾力邀他 “出山”，但都被他婉言拒绝。不过，15个月前，于洛接受了马克龙政府的任职邀请，因为他觉得在“改革总统”马克龙手下，或许能有一番作为。

不过，15个月下来，于洛开始心灰意冷，“游说人士”实在太多，改革步调实在太慢。在宣布辞职的前一天，爱丽舍宫又放宽了狩猎许可，将狩猎许可证由400欧减半至200欧，更让于洛萌生去意。

于洛的处境，一定程度上也反映了“改革总统”马克龙所面临的困境。改革设想得再好，实行起来总是困难重重。因为改革的推行，需要考虑政治、经济、社会等多种因素；更何况，改革难免会触犯一部分人的利益，有时甚至是大部分人的眼前利益。

这也是为什么马克龙上周访问丹麦时，情不自禁地拿丹麦人与法国人做比较，感叹丹麦人能顺应变革，而“高卢人抗拒改变”。很显然，这样的评价让法国国民很不高兴，感觉总统在外面说自己人坏话。不过，马克龙是真的有感触。

自去年5月担任法国总统以来，马克龙就把改革作为施政重点，相继出台了劳动法、财政税收、教育、移民等多个领域的改革方案，此外，铁路、医疗、退休制度和公共服务等改革也已进行或即将开始。

马克龙有充分的理由实行改革：这是他竞选时的承诺，也是法国人选他做总统的理由。可以说，毫无选举经验的马克龙能创造奇迹，成为法国最年轻的总统，就是因为法国人想要改变了。

但马克龙发现，真正实行起改革来，没有不遭遇阻力的，自己的支持率也是一降再降。想想有些不可思议，法国人不是因为想要改变才选择马克龙的吗，为什么真改起来了，却一会儿这个不满一会儿那个抗议？其实原因也很简单，大家都明白，法国许多问题已经到了非改不可的地步，但真要改革，谁都不想自己的利益受到损害，无论是以后的，还是眼前的。像之前轰轰烈烈的铁路大罢工，就是因为马克龙要改革铁路系统，不再以终身制聘用新铁路员工，并取消新员工的提前退休福利，铁路职工自然不干……而法国政府宣布将个人住房补贴每月下调5欧元后，马克龙失去的支持更是可想而知。

不过，作为环保部长，于洛可以在电台直播时忽然宣布辞职，甩手不干，作为总统，马克龙可没那么容易脱身。

对于马克龙来说，5年的总统任期才过了四分之一，真正艰难的时刻还没到来。根据法国国家统计及经济研究所上周公布的数据，法国第二季度经济增速最终确定为0.2%，这意味着2%的年增长目标很可能无法实现。经济低迷，可以成为改革的垫脚石，但更多时候，是改革的绊脚石，不知到了“改革总统”马克龙脚下，会成为什么样的石头。