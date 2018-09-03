给他一个动力，杰伦说瘦就瘦

晨报记者 徐 宁

人到了四十岁之后，胖起来好像就很难变瘦。而今年在《中国好声音》担任导师的周杰伦，穿衣风格比2015年的又宽松了一些……

曾几何时，“周杰伦+奶茶”一度霸占了微博热搜，他圆润的身材，也被视为“毁青春”的象征。很多人都知道周杰伦对奶茶欲罢不能，这一次录制节目，谢霆锋给周杰伦带来的“见面礼”，便是一杯奶茶。

从2000年11月7日发行首张专辑《Jay》开始，周杰伦和他的音乐，在 80后的青春岁月里，留下了浓重的一笔。人们总是宽容扎根记忆深处的人和事，而当一个艺人的身材得到宽容，既令人欣慰，也让人惆怅——那说明他已经和他的歌迷一起老去。

日前，周杰伦接受采访。对于自己的身材，他表示目前缺乏瘦下来的“动力”。

说学员“希望他们像棋子一样被我好好地指挥”

周杰伦和《中国好声音》有着特别的缘分。在2015年参加“好声音”后，他不断被发现和过往相比难得一见的可爱举止，以及感性的一面，因此被网友封为“小公举”（小公主）。2018年的“好声音”，“小公举”却带着“小严肃”，以及很多反差萌——他说《偷故事的人》讲快了，就成了“偷裤子的人”，还在现场玩性大发，逼着其他导师一起念。

新闻晨报：你觉得今年的学员怎么样？

周杰伦：今年的学员类型蛮广的，各个年龄层的人才，有很多曲风。这次我们听了150个学员。

新闻晨报：都说“好声音”里都是大嗓门，听到后面会不会耳朵疲劳？

周杰伦：其实不会，我们每次在听的时候，都当做是第一次录制。后来觉得比较难的原因并不是听到疲劳，而是已经选好了六位学员，接下来你选的要跟这六位做一个比对。有的比之前的好，或者是跟之前的差不多，你必须得有取舍。

新闻晨报：今年赛制上的变动对你来说是很好的一件事么？

周杰伦：对于导师来讲是更好的，因为我们可以不断挑选，并不会因为满员了就不可以选人了，可以继续选。对学员来说比较残酷，说不定哪个被我感动到，那之前已经录了好几集的，或是通知家人说“我已经被周杰伦选上了”的，可能在最后一次录制前被淘汰了。

新闻晨报：你比较喜欢怎么样的音乐类型？

周杰伦：中国风、R&B，其实我的曲风也有摇滚，只是不多而已。这次学员的演唱风格蛮多元化的。

新闻晨报：所以曲风不是你挑选学员的唯一标准？

周杰伦：曲风绝对不是我衡量学员的标准，很多人觉得民谣我会不会就不拍了，不会啊，我的《等你下课》也挺民谣的。在我的战队，音乐是不分种类的，

新闻晨报：以前你也签过歌手，学员打动你的点是什么？

周杰伦：首先音准要准，你知道行走的CD吧？就这种感觉。其次是面相也要稍微诚恳一点，因为你知道一些学员可能自我一些，比较有个性，但我自己本身是有个性的导师，我不希望队伍里有一个有个性的学员，我希望他们可以像棋子一样被我好好地指挥。

新闻晨报：请你点评下其他导师。

周杰伦：霆锋比较特别一点，我从来没见过在曲子已经结束，哈林哥准备讲话的时候，突然就拍（转椅子）。这是我录了这么多季以来最意想不到的。那个学员肯定以为要走了，没想到又被叫回来，很有戏剧性，我觉得这样很好。有时候，这个就是录制现场很自然的情况，不是安排好的。李健老师，如果他不拍，就从头到尾都不会拍了，不会突然来一下。哈林哥就是选择副歌或者间奏的时候，那我起码是要听完第一段主歌，才能去衡量。

谈自己 “接下来就要准备写新专辑的歌了”

周杰伦即将40岁，他功成名就，娶妻生子，亦被时间认可，成为“被怀念的对象”。对于自己不再“晶莹剔透”，周杰伦并不能接受，记得《惊叹号》的宣传点之一，是宣称周杰伦“永远18岁”……事实上，他年龄、身份和地位的变化，已经通过另一个方式得到了证实——第三期“好声音”节目，有五位学员演唱了周杰伦的9首歌曲，秒变周杰伦专场。支持者欢欣鼓舞，因为他们等待下一个风光的十年，变瘦的杰伦，以及青春轮回……

新闻晨报：很多选手选择了你的作品，每次遇到这样的情况，你都会有很骄傲的感觉。

周杰伦：我希望学员改编的时候跟原曲有所不同，或者是原曲与其他歌曲做一个结合。因为有些和弦背景音乐很像，你完全可以把两首歌结合在一起，通常这种改编，对我而言会比较有情怀。当然，你唱我的歌，一定是加分的，比如这次，唱我的歌的学员，我转得还挺多的。以前导师会认为，最好不要选自己的歌，可能是因为，如果唱不过原唱或者只是模仿，会适得其反。但对我来讲……我很喜欢听自己的歌嘛（笑），所以你唱我的歌是一件好事。

新闻晨报：我看到你拿到第三期歌单的时候，表情很是得意。

周杰伦：非常得意！因为我看到这一百多首歌里大概超过十首是我的歌曲，不然就是我写给别人的。对，所以是挺得意的。

新闻晨报：前段时间发了新专辑，可以分享下半年的工作计划么？

周杰伦：我打算每三个月发一次新歌，现在距离《不爱我就拉倒》两个月吧，接下来就要准备写新专辑的歌了，大概年底或明年初有整张的专辑。

新闻晨报：新专辑你会包揽词曲创作

么？

周杰伦：新专辑我自己写的词，就是《等你下课》和《不爱我就拉倒》，其他都交给方文山。还有我的师弟派伟俊也会参与，他 18岁，很会创作，演唱会我都带着他跑，所以新专辑也会有我和他的合作。至于音乐风格，是比较阳光、比较海岛的。

新闻晨报：之前你参加了JYB的联盟活动，最近有其他的健身计划么？

周杰伦：参加JYB篮球活动之后，我觉得是到了该健身的时候了。我和其他三位导师有过交流：健身最勤快的是李健——看不出来吧？通常会想到的是哈林哥，但并不是。霆锋呢，是吃不胖的，他不用健身就很瘦。哈林哥健身不找我的，因为他热爱跑步，我不喜欢跑步。所以我觉得等我录篮球节目的时候，才会开始健身。

新闻晨报：歌迷还是很关心你的身材，他们期待你多多健身。

周杰伦：可能要给我一个动力吧，就像之前的海外巡演，演唱会上我有露出八块腹肌，就是为了让老外看到，所以没办法不练。我的身材可以忽胖忽瘦，随时掌控。我不用练，只要有动力，我可以在一个月瘦蛮多的，我也可以一个月胖蛮多，只是看我喜不喜欢而已。