佘诗曼所代表的TVB女子

港星佘诗曼上一次“通杀”内地、香港乃至华人地区，形成炙手可热的“娘娘”态势，还是14年前出演《金枝欲孽》那会儿，她所扮演的尔淳小主，曾被坊间点评为 “口乖嘴滑蛇蝎心”，意指角色表面上看起来温文尔雅，实际上机关算尽。这一次，她北上接演了网剧《延禧攻略》，出演中途黑化的“娴妃”，演技备受赞赏。这次对“宫斗”题材不做点评，倒是很想借佘诗曼说说TVB的一派女子。

在我看来，长年驻扎TVB舞台拍戏以飨观众的女星绝大多数都算不上一等一颜值大户，像黎姿、蔡少芬这样天生丽质、妩媚性感的并不多，都有一些演技，如果角色合适，就有上乘表现，说她们风情，又绝不至于俗不可耐，不但角色连同现实生活中也是。我认为这种观感得益于，TVB在某种程度上给这帮名利场里打拼的年轻女子有开工搵食的职场感。黎姿、蔡少芬等所处的TVB黄金时代，身边的“女同事”更多的是诸如陈慧珊、张可颐、宣萱、佘诗曼等人，还有稍微年长一些的邵美琪、万绮雯等，坦白说，哪一个又真的算倾城倾国。她们演的那么多角色，最让观众津津乐道的，粗略回忆，也绝不会像宝岛琼瑶剧的同行以哭哭啼啼的苦命形象去“招惹”观众，更多的都是要强的，哪怕看起来纤弱，但随着剧情推进，原来更有一股硬挺的狠劲打通了任督二脉。

我觉得这是与当时香港整体的社会面貌相关，经济腾挪上下，市井百姓也随着起伏，若不强大天不容。TVB是拍出了一套有城市感觉的职场剧，或法官法医或律师警察，分给这些女星的角色不乏闪光点，谈恋爱要投入，但工作起来也是搏命，甚至因为搏命反而更容易吸引男主的目光，男主角说“你真傻”，实则比当今某些玛丽苏剧同样的情话更有内涵。当时的“傻”意指执着、倔强和有原则，不像今天的“傻”大概主要就是情商智商双忧吧。

现在谈女性独立是热门话题，也有各种声音去建议女同胞应该怎么做，比如如何识别渣男，如何防御骚扰等等，这些都是很好的。在这些建议中，我觉得鼓励现代女性走入职场，不为家庭婚姻所囿，保持学习和努力的态势，应该是更有建设性的长久之计。如果打算凭自己本事，体面、认真地赚得薪酬和尊重，实际上是对自我一次又一次的修复和升级。所以，你看TVB很多职场剧的女性角色，基本上都是内心很有数，业务水平有，品味不俗，还有自愈能力强的人，哪怕今天拍拖受挫，第二天也能清清爽爽，笑而不语出现在办公室里。这是当年那些TVB职业剧和这些女星给我的印象。

佘诗曼也是这样啊，出道的时候被讥讽演技拙劣，音色难听，但她就去念报纸，一部一部去演，也没有争辩，就像职场新人先从底层做起，咬紧牙关熬到成为业务尖子的那一天。这个熬，也意味着只要你坚持在某个行当，就是能“熬”走当年比你强却因为各种原因中途放弃的同行。有时候翻红固然靠运气，但也是因为你意识到这是一份需要投入时间的工作，今天做完了明天还有，不急不躁就熬出头了。