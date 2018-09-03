只有变才是人生唯一不变的事

上周周末，在杭州看了一场名为“越剧小镇剡溪古韵朗诵会”的演出，这个演出给我的感觉，是它让一个时代扑面而来。

参加演出的都是谁呢？茅威涛、濮存昕、陈铎、童自荣、张凯丽、李法曾、赵敏芬、王卫国、徐涛、宋迎秋、高桥伸彰。对年轻人来说，他们的名字很陌生，对我来说，这却是一个时代。

1984年，在《大众电影》杂志上，看到了茅威涛主演的《五女拜寿》，后来又在电影院看到了这部片子。当时的我，虽然看不懂剧情，但那花团锦簇、富贵团圆，却是看得懂的。又过了几年，看到了茅威涛主演的《陆游与唐婉》，茅威涛扮演陆游，陈辉玲扮演唐婉，茅威涛演的陆游，明媚的时候，眼波流转，沉痛的时候，每一步都像是在往下坠。

为了这点记忆，后来我在网上找到各种版本的《陆游与唐婉》，从1990年霞飞杯越剧大奖赛的版本，到后来在其他场合的演出。舞美灯光在一点点进步，茅威涛的演出也在慢慢变化，在较新的版本里，尾声《觅梅魂》部分，茅威涛一身蓝袍，舞台的色调也是幽幽的蓝。她先是侧站着，胸口微微起伏，随后四下张望，表情里有惊恐、失落、茫然，那已经不单纯是戏曲的演法了，更多电影的表达。

那天站在舞台上的，就足以代表上世纪八九十年代风范的一群人，他们一首接一首，朗诵和剡溪有关的诗，这些诗，来自陆游、李白、杜甫、白居易、王安石、苏轼、汤显祖、蒲松龄、谢道韫、谢灵运。我才知道，李白的《梦游天姥吟留别》，写的就是剡溪，陆游的“名山如高人，岂可久不见”，写的也是剡溪。

1980年代是长久低回之后的大爆发，是盛产偶像和艺术家的时代，但很多人在那个年代一举成名之后，就渐渐沉寂了、消失了，及至被人遗忘了。

有时代动荡、个人命运、身体健康等各方面的原因，更大的原因，或许是他们不愿意变了。我见过很多艺术家、作家，以自己不会用微信，不开微博为荣；很多作家，还在写陈旧的主题和陈旧的故事。他们或许没有看到，“迎浮生千重变”才是我们这个时代的主题，在剧烈动荡的年代里，唯有变才是永恒。

茅威涛也一直在越剧领域求新求变。戏曲讲究的是童子功，她却是十七八岁才开始学习越剧的，为了能够适应越剧演出的要求，她以残酷的方式，拉扯自己的骨头肌肉，矫正自己的体态步态，一步步走上舞台。

但她走上舞台的年代，也是戏曲丧失元气的年代，茅威涛作为小百花越剧团的灵魂人物，开始对越剧进行变革。她修改剧情，以便让剧情更符合现代人的价值观，她强化舞台的视觉部分，让舞台更美，更具诗意。

《陆游与唐婉》就是当年的转型之作，选择这样一个故事，就已经是铁了心要和过去戏曲里“公子佳人大团圆”的模式告别，和旧的情爱、人生价值观告别，让舞台通向现代，通向更广阔的空间。而在美术方面，也寻求更高级的表达，舍弃了过去金玉满堂宝光璀璨的那种趣味，让服装和舞美的整体性更强，更写意，也更诗意。

她甚至打算，让越剧变成一种大于原有越剧概念的表现形式。她吸收了国外舞台剧的经营、包装方式，建起小百花剧场，希望把它经营成纽约“大都会”那样的演出场所。她的公司和英国国家剧院一起制作舞台剧《狼图腾》，联合制作音乐剧《大鱼》。她甚至开始和韩国传媒集团合作，希望用韩国女团的方式来对演员进行包装。总之，在她看来，一切皆有可能。

很多人在四五十岁，或者更早一点的年纪，就停止了变，也不再接受周围世界的变，他们静静停留在自己的时间里，等待时间过去。她却一直变，一直主动地变，迎接变，以变，让生命无限延长。

一切都在变，唯有变是永恒。万事万物，本身就是一点点变出来的，能从过去变到现在，就必然要从现在变到将来。

浮生，必有千重变。