周迅的声音算高级吗？

何为高级脸，不少网友能列出一张清单来说明，那些颇具辨识度的原生态脸孔，大多可以跻身其中。既然有高级脸一说，那么声音是不是也有高级低级之分？

之所以提出这一问题，也是因为《如懿传》开播后，周迅那张脸与声线再度被人议论。这么些年过去了，大概是她的演技无可指摘，能诟病的也就剩这些皮相。好在随着剧情渐入佳境，此类喧嚣之声少了很多。

如你所知，周迅的声音比容颜早熟，当年那声靖哥哥据说吓到不少习惯女主角以银铃般笑声亮相的观众。但她并没掩饰沙哑的声线，一直本色出演，出过的唱片也曾传唱一时。其实，她的声音真正实现了不老，因为予人的最初印象就是如此，可谓恒久保鲜；而此刻她的容颜，也终于到了与那把声音可堪匹配的阶段。假如是从某种声画错位变得极为熨帖，难道不该更期待她此刻的表现？换成季冠霖来配音，只怕更多人不答应。

即使“甲之砒霜，乙之蜜糖”，周迅那把声音也可以说是高级的。这并不是因为它很有质感，而是那声音就是她演技的一部分，早已参与了明星魅力的构建。假如接受她的演技，就不能把其声音视作小众审美——它当然有高冷漠然的一面，也更有诚挚炽热的一面，影迷对此如数家珍，比如电影《风声》里顾晓梦那段压轴的遗言，“我不怕死，怕的是爱我者不知我为何而死……”所以我形容，有周迅声音押阵收尾的电影，总能在最后一幕飞叶伤人。去年有综艺节目邀请她翻检家书参加朗读，也是看中这一点。

不得不让人留意到的是，与她交手的演员，往往并非影帝影后级人马，她却可以在有意无意中带动周边人乃至一个群体，那时她的声音就有了一种无可辩驳的威仪。就像“奇异的文明累叠成一个珊瑚礁形态”，《伟大创意的诞生》一书里形容过这样的生态系统，许多生物在此共生，循环利用能量，共同造就海洋里的绿洲。

不敢断言，在《如懿传》这样一个华丽庞大的剧组当中，周迅是不是伟大到可以成为珊瑚礁那样的“生态系统工程师”，她也未必会有这样的自觉自愿。就这部电视剧而言，既有大量老戏骨，也有偶像剧出身的男主角，以及翻版章子怡、扎堆的金鱼脸与厌世脸……那么多不同来路的脸孔居然能共冶一炉，此时再听周公子悠悠说起台词，被蛇咬被火烧，依然安若泰山。那腔调时而像姥姥时而像母亲，时而又像女儿，凌驾于时间之上，不免叫人啧啧称奇。