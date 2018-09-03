首发两名外援，3名U23队员-申花客场1:2不敌恒大

晨报记者 甘慧（广州9月2日电）

这被认为是一场一边倒的比赛，赛前有申花球迷甚至表示少输算赢，不过在这场客场对阵广州恒大的比赛中，绿地申花的整体表现相当不错，一度领先对手，只可惜在比赛临近结束的时候被对手打入了绝杀的进球，从而1:2输掉了比赛。

与北京人和的比赛之后，主教练吴金贵曾总结说，由于想着向联赛前4名冲击，所以二次转会期后的比赛，更多地还是以我为主，防守上和针对性上不是太够。本场比赛，申花的调整是相当明显的，在登巴巴因伤缺阵的情况下，教练组甚至放弃了攻强守弱的罗梅罗，只是派上了莫雷诺和瓜林两名外援。同时，申花的首发阵容中还出现了U 23队员徐友刚、朱辰杰和刘若钒。申花在战术思想上也作出了调整，在客场摆出了彻底的守势，甚至连前锋线上的朱建荣也退回到自己本场进行防守。

这种策略的改变是非常有效的，特别是在攻击力并不是太强的情况下，稳固防守才是立身之本。去年的足协杯决赛上，申花能够战胜整体实力超过自己的上港，其关键还是防守做得好。而且，破密集防守是一道世界性的难度，对于整体实力出众的广州恒大同样也是如此。面对申花的密集防守，恒大并没有太好的办法。

相反，申花利用恒大大兵压上进攻的时候，抓住了几次不错的反击机会。第15分钟，瓜林前场带球过掉一人后一脚漂亮的直塞，朱建荣突入禁区挑射远角，皮球进门，不过主裁通过VAR认定此球越位，进球被判无效。尽管这一进球被吹，不过率先进球的还是申花。第49分钟，曹赟定左路快速带球到禁区左侧，摆脱防守后怒射，刘殿座把球扑出，朱建荣跟上再射，球被李学鹏用手臂挡出。虽然主裁一开始没有判罚，但是后来通过VAR判罚点球，并向李学鹏出示了黄牌。瓜林主罚点球，怒射球门右下角，申花取得1:0领先。

尽管申花并没有能够将领先的优势保持到比赛结束，被郜林很快扳平比分，并在比赛临近结束的时候，由杨立瑜打入了绝杀一球。但是纵观全场比赛，申花的整体表现还是不错的，甚至高迪和刘若钒都有绝杀对手的机会。

本轮比赛之后，中超因为国际比赛日而进入到一个短暂的间歇期，申花下轮比赛将是在主场对阵江苏苏宁。