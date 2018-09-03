晨报记者 孙俊毅

本周一被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括德乙、法乙等。

周一001德乙 4日02:30基尔VS马格德堡上轮德乙，基尔客场和雷根斯堡闷和，不过在比赛中他们还是展现出更胜一筹的技战术水平。主力左后卫范登博格本轮停赛期满回归。马格德堡在上轮主场逼平了实力不俗的因戈尔施塔特，获得了德乙联赛的两连平。除了两名替补球员之外，马格德堡本场比赛可以全员候命。在德丙以及地区联赛的交手中，基尔主场面对马格德堡均不占有优势，随着防守端的表现回归，这场比赛马德堡客场取分可期。

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基尔（-1）VS马格德堡 负

周一002法乙 4日02:45

洛里昂VS格勒诺布尔洛里昂本赛季 3胜 2平列积分榜前列，加上联赛杯的两连胜，洛里昂新赛季双线作战取得5胜2平。格勒诺布尔近三场比赛1平2负，连续三场输盘。双方上一次交手还要追溯到2010年的法甲联赛。

主流机构对本场开主让半球中水，洛里昂相对来说更值得支持。

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洛里昂VS格勒诺布尔 胜

周一004阿甲 4日08:00图库曼圣马丁VS拉普拉塔体操图库曼圣马丁是升班马，

上轮0比2不敌罗萨里奥中央，前两轮1平1负。拉普拉塔体操上轮在主场0比2不敌铁路矿场，新赛季杯赛和联赛首次在主场输球，并且遭遇两连败。拉普拉塔体操三场联赛只攻入1球，图库曼圣马丁的攻击力也较为一般。主流机构对本场开平手盘主队低水，

对主场作战的图库曼圣马丁支持力度不足，主胜有难度，竞彩让球玩法推荐主负。

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图库曼圣马丁（-1）VS拉普拉塔体操 负