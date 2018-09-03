五大联赛夏窗关闭-豪门大多选择休养生息

见习记者 徐 磊

令外界期盼的夏季五大联赛转会市场，终于在9月1日落下大幕。今年夏窗，转会费超过1亿欧元的只有姆巴佩和C罗两人，这与球迷们期待中火爆的转会市场有不小的差距，包括拜仁慕尼黑、曼市双雄、巴黎圣日耳曼多家豪门在内，选择沉默是金或极少投入。

在后内马尔时代的转会市场，俱乐部出手买人变得更谨慎，想要的明星球员所需要花费的代价太大。同时在欧洲财政公平政策下，豪门多选择在这个夏天休养生息，来年再买。

英超：首次提前关窗，门将转会纪录接连刷新

标王：凯帕 8000万欧元 毕尔巴鄂竞技→切尔西

本赛季英超实行新政，夏季转会窗口提前到北京时间8月10日凌晨0时关闭，各支球队运作转会的时间比之前减少了至少20天。提前关窗对成交数量和费用总额都带来不小影响，2018-19赛季夏窗，20支球队总共花费14.2亿欧元用于引援，而上赛季这个数字是16.2亿欧，这是自2010年以来英超俱乐部夏季转会总花费首次出现下降。

其中，40%的转会花费来自四家俱乐部——利物浦、切尔西、富勒姆以及莱斯特城，整个联赛有多达26桩超过2000万欧元的签约。对比之下，托特纳姆热刺在今年夏窗没有签下任何一名球员，这是自2003年引进夏季转会窗口以来的首次，也成为了英超的转会费较上年同期下降的主要原因。

英超六强中，最疯狂的是利物浦，他们转会支出1.61亿英镑。切尔西支出仅次于利物浦，有1.2亿英镑，但最后时刻7200万英镑砸下凯帕完全是被动消费，若不是库尔图瓦拒不归队一心想前往皇马，他们也不会祭出如此大的手笔。

今夏英超转会中最抢眼的就是门将位置，有5人以超过千万的价格加盟。

红军今夏下狠心花费6250万欧元从罗马签下了巴西国门阿利森，打破了布冯保持的门将转会纪录。然而不到半个月时间，凯帕被切尔西直接买断，将门将转会纪录刷新至8000万欧元。除此之外，阿森纳也花了不低的价格签下德国国门莱诺。

西甲：皇马巴萨收支平衡，马竞夺标王

标王：勒马尔 7000万欧元 摩纳哥→马德里竞技

本赛季的西甲转会费创出新高，达到8.93亿欧元，比上年度增加了近3.3亿欧元。与往年不同的是，本赛季西甲收入也有大幅增长，皇马和巴萨两强开始追求收支平衡。

在所有俱乐部中，皇马再次成为“烧钱最大户”，银河战舰一共花费1.46亿欧元，但其中维尼修斯的4500万欧元转会费是冬季就确定的，库尔图瓦、奥德里奥索拉和马里亚诺则是让银河战舰在防线、中场和锋线得到加强。在引入的同时，皇马高价卖出了33岁的C罗,以及托罗等人，共入账1.34亿欧元。

而巴萨在受到去年夏天内马尔的刺激后，开始大笔砸钱补强，引进的郎格莱、马尔科姆、比达尔、阿图尔四人就超过1.2亿欧元，但同时卖出保利尼奥、米纳、迪涅等11名球员也收回了1.3亿欧元，一进一出，巴萨在转会市场上甚至还有盈余。

相比皇马巴萨投入的大幅缩减，西甲第二梯队烧钱并不手软。马竞的转会投入达到了1.2亿欧元，其中7000万欧元抢下的勒马尔成为了今夏西甲标王。另外一支转会投入过亿的球队是瓦伦西亚，上赛季排名联赛第4的瓦伦西亚希望能在新赛季的西甲和欧冠赛场上有所作为，格德斯、巴舒亚伊、切里舍夫等人的加盟让球队整体实力提升了一个档次。

但引援人数最多的却是西甲小球队莱加内斯，这支球队共引入了20名球员。至于转会市场上开支最少的球队则是升班马巴拉多利德，他们仅花了200万欧元。

意甲：C罗带动意甲消费热潮，转会支出创新高

标王：C罗 1.17亿欧元 皇家马德里→尤文图斯

受意大利经济低迷影响，最近数年意甲俱乐部的日子普遍过得紧巴巴，在转会市场上没有大手笔投入，对顶级球星也缺乏号召力。但今年不同了，尤文花费1.17亿欧元签下C罗，20支球队共斥资11.4亿欧元用于引援，创造了历史。

尤文虽然已经称霸意甲多年，但斑马军团仍然梦想拿到欧冠冠军，今夏他们在转会市场上斥资2.56亿欧元用于引援，是全欧洲花钱最多的俱乐部。其中最重要的引援自然是引进C罗，总裁虽然已经33岁，但斑马军团仍然愿意为他付出超过1亿的转会费，除了C罗自带的巨大商业影响力，葡萄牙人身上的大赛属性恐怕更被尤文所看重。尤文图斯这笔惊人的操作，也促成了意甲各支球队间的一个小型的“军备竞赛”。

罗马本赛季买人花费高达1.36亿欧元，球队疯狂采购的原因是高价出售了阿利松及纳因格兰，在转会窗前，卖掉斯特罗曼后，罗马居然还盈利1300万欧元，成为意甲的特例。

当然，意甲的“贫富差距”还是比较大的，除了尤文、罗马、米兰、国米、那不勒斯这几支球队，其他球队的投入相对较少。其中升班马弗洛西诺内的投入仅仅只有500万欧元，还不到尤文的零头。

德甲：小本经营，维特塞尔成焦点

标王：迪亚洛 2800万欧元 美因茨→多特蒙德

2018-19赛季的夏季转会，德甲18支球队的表现格外平静，他们只花费了4.85亿欧元用于引援，这个数字比上赛季少了1.6亿欧。如果要计算净投入的话，德甲甚至还盈余了928万。

拜仁今年夏季接近零投入，格纳布里和桑切斯租借回归，格雷茨卡免费来投，整个夏天只花了1000万买来天才少年戴维斯。相反，他们卖出科斯塔、鲁迪、比达尔和贝尔纳特收到了8150万欧元的转会费。

德甲引援花费最多的是多特蒙德，达到了7500万欧元，其中最受关注的是花费2000万欧元从天津权健挖来的比利时国脚维特塞尔。

德甲球队不仅在转会市场上没有大手笔投入，而且失血还非常严重，像比达尔、凯塔、科赫尔、莱诺、道格拉斯·科斯塔都离开了德甲。如果不废止50+1，继续小本经营不引入外资，德甲迟早被其他四大联赛甩出几条街。

2018年夏天，豪门沉寂有一定的客观因素，比如世界杯的进行，压缩了与球员的谈判期、财政公平的限制等等。从竞技体育的本质来说，俱乐部层面想要获得好成绩必须持续投入，砸钱不一定成功，但不砸钱却肯定会被竞争对手甩下。这样的限定下，这个夏天转会市场的沉寂，可能只是未来转会费继续刷新新高前，一个短暂的安静而已。