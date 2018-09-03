“清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气，从前的日色变得慢，车，马，邮件都慢”这是木心先生追求的慢。繁忙的日子，快节奏的城市，我们总要适时留给自己一些空间，慢节奏也是为了更好的前行。-快节奏里的慢生活

文/图 晨报记者 陶令 实习生 周雨婷

寻味慢生活@澳门

对现在的澳门来说，快节奏的香港越来越似一个繁忙的近邻，在带动着澳门的快速发展，也在令越来越多的人回过头去愈加珍视这个葡风浓郁之城的点点滴滴。

美食值得细品

每年的米其林发布都会泛起这个饮食文化多元之城的阵阵涟漪。弹丸之地的澳门居然有着两家米其林三星，五家米其林二星和十一家米其林一星，更有着不计其数的必比登推荐。

两家米其林三星，一家米其林一星，正因为新葡京端出的这份美味星榜单，吸引了不少饕餮客将入住新葡京设定为"摘星之旅"。中国人的中国胃，首选有着47年烹饪生涯的谢师傅主理的8餐厅。作为一间蝉联五年三星的中餐厅，谢师傅的招牌美食始终围绕一个“慢”字下足了功夫。

人气王之一的黄金雪花牛，除了选用专供的安格斯牛肉，谢师傅还特制了一款蘸酱——咸柠檬奶油。盛产柠檬、陈皮的岭南，当地人尤爱以其入菜，一则入口清爽，二则可解油腻。慢条斯理的烹制怎能少了食材精挑细选的环节？一款玫瑰蜜汁叉烧足以见证谢师傅的挑剔，正因为大厨有着过硬的供应商人脉，才拿得到产量极少的梅头肉，而一遍又一遍地用麦芽糖上色叉烧表面，甜味自然与别家不同。难怪不少懂行的食客会提前预订，以免沽清失之交臂。

来8餐厅品尝，谢师傅每每都会推荐以一道樱花虾海鲜炒饭压轴。用9分钟炒制的美味，每一分钟添加一味食材，扫光的时间不过1分钟，如此大的反差才能见证慢工出细活的真谛。

工兵：据了解，要想预订新葡京旗下的三家米其林星级餐厅，最直接的方式就是上酒店的官网进行预订，建议提前三周，打开特别的窗口即可一键预定。

秀色亦可餐

新葡京的建筑外形有着各种美称，无论是菠萝头还是莲花花瓣，在这家有着悠久历史的酒店中，连每间餐厅独具一格的布置装饰也是一次值得驻足流连的欣赏之旅。

中餐厅8餐厅的标志物首推金鱼，不但绣在了大厨的制服上，也栩栩如生地游弋在水墨写意的餐盘上，只因在岭南文化中金鱼的美好寓意。而冠有卢布松名头的天巢法餐厅则因占据酒店的43层而拥有俯瞰澳门半岛的美景。不远处就是绵延至天际的珠港澳大桥，而近处则是澳门的地标，议事厅前地、大三巴牌坊。至于由来自拿波里大厨世家打理的当奥丰素1890意式料理，餐厅完全打造成了一个家的模样。从进门处的客厅设置、中部的沙发座和那个弹眼落睛的比萨烤窖，都像极了南部意大利的居家风情。

工兵：相比星味十足的新葡京，一街之隔的老葡京酒店也有着居高不下的人气指数。这间建成于1970年澳门半岛的第一家五星级酒店，至今仍因为拥有众多古早味的饼房餐厅使宾客纷至沓来。

宽窄亦人生@成都

有人说成都是一座文艺小青年的城市，有人说成都是一座来了就不想走的城市，成都的名片有很多，但正如赵雷歌里的成都，单是在街头走走，这座城市就会流露出无限魅力。

法式风情融于市井

清末民初风格的宽窄巷子带着四合院、花园洋楼的特点，被深藏其间的一所精品酒店——成都钓鱼台精品酒店用心融合，以中式庭院的风格将文化记忆与市井生活融合展现。

未走进酒店，“鱼骨状”的空间线条率先表达传统建筑界面的层次关系。穿过门廊,步入前厅，沿着青砖粉墙,来到绿簇拥绕的院落，一座座被饰以鸟笼装的回音壁，巧妙地运用回声原理，使人站在整个鸟笼的正中圆圈内，便可体会在成都走街串巷、提笼遛鸟的市井时光。

推开房门，波浪形的客房屋顶在沿袭传统中改造而成，既保留历史风貌又开阔视野。酒店外围以绿竹环绕，取其“竹报平安”的寓意，实用价值更在于——即便在你开窗时，仍能隔离近在咫尺的闹市，享受闹市静巷大隐于市的惬意感。

此外，酒店客房分高贵紫、故宫红、壁画黄及Tiffany蓝四个主题色，由法国顶尖设计师Bruno M oinard特别设计，融法兰西的浪漫风情于典雅幽静的东方庭院，时光穿越感扑面而来。

工兵：对于还原成都的慢生活，酒店确实用心，除了建筑外观的保留，客房内的配备也颇用心，欢迎茶具采用中国台湾的柏采窑，呼应着粉墙黛瓦的成都巷子风情。

生活中的“慢"

来到成都怎能少了巴适生活的体验？酒店为在此流连的客人营造了慢条斯理的闲适时光。慢悠悠的品尝美食，非讲究火候、功夫和食材的钓鱼台菜系莫属了。如一道龙须面，就是大师将特制面团反复抻拉14遍才能使其呈现细如发丝的模样；一套钓鱼台米线也需从食材的挑选和配置到高汤调制的火候和时间着手，甚至连米线入汤的先后顺序也是需要慢慢琢磨才能完美还原其精美口感。这套代表着中华料理的殿堂级美食，以低盐、低糖、低脂、高蛋白的三低一高烹饪健康原则和对待食物的认真劲儿，非慢慢品不能领略其用心之处。

成都人对于慢生活不仅有自己的见解，还将其运用于运动中。酒店的晨间瑜伽很受欢迎，在老师的带领下舒展身体，活动筋骨，在平和缓慢中褪去快节奏的躁动。

工兵：推门就是游客如织的宽窄巷子，若想避开平日里的喧闹，建议早上8点半前或晚间11点后，此时游宽窄巷子才能静心感受其300多年的人文气息，与钓鱼台颇为契合。

放空在小巷@九份

“这里的景色像你变幻莫测 这样的午后我坐在九份的马路边 这里的空气很新鲜 这里的感觉很特别”红灯笼、窄巷道，保留着旧时生活风貌的台湾九份总是少不了关注，进入了《悲情城市》的大银幕，跳进宫崎骏的《千与千寻》，也唱进了歌手陈绮贞的《九份的咖啡店》。

美食吃不停

怀旧与文艺气息在九份独特的旧建筑及坡地风貌中慢慢流露，老建筑里的各式商铺更是别具风情，伴着当地人的寻常生活，柴米油盐，谈笑风生。

闻名遐迩的宝岛小吃，在九份也定不逊色。挂着红灯笼的老屋下人们正在一口一口吃着是最“九份”的场景了，碗里的赖阿婆芋圆或草仔粿不一会儿便没了踪影。实在是芋头、红薯、紫薯同木薯粉共同塑造的芋圆太过Q弹，一口咬下流出的红豆绿豆清爽可口，再加上一勺碎冰的冰爽，嘴巴着实停不下来。

九份的竖崎路最为经典，升平戏院的现址重现九份黄金时代的人声鼎沸，歌仔戏、电影、布袋戏等轮番上演。阿妹茶楼和道路两旁的咖啡店将整个街道的节奏拉慢，在这里感受九份的静是再好不过了，随机“躲”进某家咖啡馆，一道门便全然不知门外的喧嚣热闹。一动一静，怪不得有人说不逛竖崎路就相当于没来过九份。

工兵：除了闻名的芋圆，九份的面食也不寻常，红糟肉圆、羹鱼丸或传统鱼丸给汤汁留下不少鲜美，就着鱼丸吃上一碗，满满幸福感。