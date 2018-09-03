从酒店到航空，在全球化的背景下，正在不断寻找更好的发展方向-持续创新为发展

文/图 周 于

新加坡航空公司执行副总裁 麦瑞华

“此次新加坡航空与阿里巴巴集团的战略合作，意在透过先进的数字资产和其对中国消费者行为的敏锐洞察力，利于未来更好地了解客户需求，开发更具创新性的旅行解决方案，帮助他们探索世界。近年来伴随航空产业结构的改变，新航也采取了积极的应对措施，与阿里的携手也是变革之一。”

近日，新加坡航空公司与阿里巴巴宣布达成全面战略合作，旨在通过阿里经济体生态力量，共同为零售和旅游价值链上的消费者开启新价值。

据了解，阿里巴巴旗下的飞猪、菜鸟、阿里云及蚂蚁金服旗下支付宝共四个业务线都将加入到本次合作中，合作内容涵盖机票销售、会员互通、创新营销、国际货运、云计算服务、机上支付等方面。

根据协议，飞猪会员和新加坡航空KrisFlyer常旅客会员计划将启动里程互通和权益共享。预计最快在今年10月底，飞猪会员即可在飞猪App和新航官网共享里程兑换，飞猪F2和F3会员还可参加新航Kris-Flyer快速升级活动。

早在2013年和2016年，双方均已开启了不同内容的合作，只是相比之下，这次的全面战略合作意义深远也将有着更多的领域去合作拓展。对此，阿里巴巴方面也表示此次签约将为双方的合作开启一个新篇章，共同探索创新，并致力为消费者打造全新的数字服务体验。

新加坡高鸿集团

“搭乘中国消费者渴望休闲、新奇体验的旅行趋势，打造属于中国人自己的滑雪文化。当下是‘冰雪之星’进驻中国的最佳时机。恰逢2022年北京冬季奥运会开幕在即。”

近日，由上海陆家嘴（集团）有限公司等联合新加坡高鸿集团共同合作开发的上海“冰雪之星”已正式启动。作为即将亮相的大型以室内滑雪为主题的“冰雪之星”将打造体育、娱乐、休闲和旅游的综合乐园。

据了解，选址浦东新区临港新城的“冰雪之星”计划于2022年对外开放，内部除了室内滑雪场、溜冰场、水上乐园和新加坡高鸿集团旗下的酒店品牌梦帝国度假村呈现的四大主题酒店外，还将设置美食餐饮、各类表演、展览和赛事等休闲娱乐空间。

世茂喜达酒店集团总裁 唐 鸣

“积极响应国家一带一路的倡导，世茂集团多角度持续扩张西部市场，提振文旅行业。此次将茂御酒店这个具有中国特色的豪华酒店品牌带到西部市场，为宾客出行提供一处全新的优质下榻之所。”

日前，世茂喜达酒店集团宣布世茂成都茂御酒店亮相城东，此次揭幕既标志着茂御酒店品牌在中国西部市场的首次正式入驻，同时亦是世茂喜达布局成都的第二个亮点。

作为世茂喜达在西南地区首家茂御品牌的旗舰店，世茂成都茂御酒店坐落于成都市中心，紧临春熙路、太古里商圈，20分钟车程半径辐射市区。酒店在其中式传统的内核下，秉承茂御酒店品牌标准，在客房空间和餐饮选择上力求契合宾客需求。服务方面，酒店秉承茂御品牌热情周到的尊享服务精神，早在其筹备开业期间就荣获业界权威的美国饭店协会CGSP黄金认证并予以授牌，此举意味着得到国际酒店行业的认可，也将助力世茂喜达酒店集团与国际市场顺利接轨。

据了解，此次世茂成都茂御酒店揭幕之际，世茂喜达还同步揭晓了新近升级的高端灵感型酒店——睿选尚品。以灵感空间打破常规酒店格局，以创意设计重新定义酒店审美，以灵犀服务升级宾客体验，以五星品质带来全身心的下榻享受，颠覆传统星级酒店的固有形象。

开发西部，在一带一路的引领下，未来世茂集团将持续加大西部市场的耕耘力度，继续深化和当地政府及企业的战略合作，陆续将自主运营的六大酒店品牌入驻西部并加大布局，以开拓创新的姿态引领酒店行业的消费升级。

锦江国际集团

“此次福州路旗舰店的全新亮相，意味着锦江国际集团开启打通线上线下，创新旅游业态的举措。将旗舰店将作为旅游界的时尚聚集地，不断提升‘锦江’品牌影响力，努力成为上海国际大都市的旅游新名片。”

近日，锦江旅游福州路旗舰店正式开门迎客。经过近一年的改造，华丽转身成为锦江旅游集“展示、体验、互动、销售”为一体的综合性旅游旗舰店。定位于迎接市民与八方游客的上海“城市客厅”，旗舰店更是集团亮相于繁华都市中心的“城市名片”。

除了销售服务、路演互动等传统的线下功能，旗舰店还辟出休闲体验、品牌展示、研学课堂等区域，以亲切、舒适的零距离服务营造出第三空间氛围，同时还新增了多屏互动、人脸轨迹识别等技术，解读旅游者的喜好，品牌快闪、沙龙等活动将激发更多跨界活动的火花。

据悉，锦江国际研学中心与锦江青少年教育研究院也同时成立，“锦江研学”将以福州路旗舰店二楼作为常设课堂之一，以“教育+旅游”为手段结合不同年龄段的幼、小、初高中学生的身心特点，努力提升孩子的知识面、社交能力及综合素质。