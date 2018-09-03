以社区为入口瞄准消费场景-社区团购或将迎来爆发期

晨报记者 钱 鑫□张怡薇

郭女士在某小区旁经营着一家小卖部，最近，她又多了个新的身份——“团长”。每天，她都能收到来自某社区团购平台的订单，这是前一日，家住附近小区的团友下单所购买的商品，从水蜜桃到西瓜等瓜果，再到青菜、番茄、洗发水、沐浴露等，可谓应有尽有。

据了解，除了像郭女士开团的日用品、生鲜等日常品类外，还有如众筹土鸡得鸡蛋、水果拼单等各种丰富的“社区团购”种类，都深受消费者的欢迎。

有业内人士认为，虽然实体销售的利润率较电商更高，但社区团购无须囤货，只要卖出便是纯利收入的线上销售更受 “小本买卖”的青睐。这种瞄准社区的消费场景，或将迎来爆发期。

改变社区居民消费方式

“今天你有团那个土鸡和五常大米吗？”，这样的问候逐渐成为社区邻里间打招呼的方式之一。随着电商的发展和社区商业的日渐成熟，社区团购正悄悄地改变着社区居民的消费方式。

白领陶小姐平时下班之后的第一件事情便是直奔菜市场购买晚饭所须的食材，采购完后又马不停蹄地赶回家中做晚饭。自从有了社区团购，陶小姐只须提前进行拼团，下班后路过小区门口的提货点自提即可。“参与拼团能享受到一定的价格优惠，品种也比较齐全，更重要的是节省了往返菜场的时间，可谓省心省力。”

这是当下社区市场出现的一批社区团购新业态，团购平台众多，包括：谊品到家、你我您、呆萝卜等。社区团购业态的兴起得益于移动互联网普遍应用以及诸如微信等社交工具的出现。由于微信的普及，可以更好地连接用户，做到更低的获客成本，因此，社区团购业态大量兴起。

社区成巨大流量入口

最近一年来，社区电商已经逐渐走向新零售的前台：刚需、高频、口碑传播使社区团购形成了一个巨大的流量入口。

社区团购业态获客主要来自线下，但本质上是电商平台，通过布局在小区的门店吸引用户，再借助微信、拼团将用户引导至线上，随后，通过线上方式运营用户和商品（预售、拼团）。线上订单通过小区附近的门店自提，不承担同城配送费用。从这一模型看，社区团购业态的模式相对更轻。相对既有社区业态，门店端拥有更好的可复制性。

社区团购业态主要就是通过门店来辐射一个小区用户，门店开在小区门口，离消费者近，消费者一方面总是能看到门店，看到实实在在的商品，更容易建立信任基础；另一方面，将小区用户引到线上，进而再在线上将用户转化到其他更宽广商品品类的购买。

据团购电商十荟团提供的数据，目前平台已经覆盖了3000多个社区，客单价在30-50元左右，主力消费群体的家庭月收入在1万元左右，很多社区用户每周都会购买3-4次。

除了不少新增的社区团购平台以外，既有的社区生鲜业态、水果专卖店，比如鲜丰水果等，也都展开了相关社区团购预售业务，并取得了不错的市场表现。