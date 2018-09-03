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9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为拉马福萨举行欢迎仪式。 新华社记者 姚大伟 摄

习近平同南非总统拉马福萨举行会谈

两国元首一致同意 推动中南全面战略伙伴关系再上新台阶

新华社北京9月2日电（记者孙奕）国家主席习近平2日在人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。

习近平指出，中国和南非真诚友好、相互信任。欢迎总统先生访华并同我共同主持中非合作论坛北京峰会，相信这将为中南、中非关系发展注入新的强劲动力。

习近平强调，中南关系的意涵已经远远超出双边范畴，具有全球性、战略性影响。建交20年来，两国始终坚持互尊互信、互利互惠，始终做到相知相亲、相依相靠。我们要沿着已经确定的大方向、大目标不断前进，积极落实双方已经达成的各项重要共识，做好两国未来10年合作战略规划，加强高层往来，深化政治互信，推进务实合作，增进党际和人文交流。要共同致力于把中非合作开展得红红火火，把金砖合作做大做强，在多边框架内密切沟通和协调，维护好发展中国家的合法权益，促进国际关系民主化，推动国际体系和国际秩序朝着更加公平合理的方向发展。

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为拉马福萨举行欢迎仪式。 新华社记者 王晔 摄

拉马福萨表示，南中关系是建立在相互尊重、平等互利基础上的，历久弥新，具有战略性，双方保持高层交往对深化互信十分重要。习近平主席今年7月对南非进行了十分成功的国事访问。我也很高兴以南非总统身份首次访华，继续我们之间的战略沟通。南方愿借鉴中方在执政党建设、企业管理等方面的有益经验，积极参与“一带一路”合作。刚才我在欢迎仪式上看到那些可爱的孩子，使我感到我们必须加强人民之间的交往，让南中友谊代代相传。南中两国在国际事务中立场相近，当前形势下，双方要共同致力于维护多边主义和国际贸易体制，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益。南非过去6年担任中非合作论坛非方主席，同中方一道推进论坛各项工作。我本人期待着同习主席共同主持即将召开的北京峰会，继续努力推动非中关系深入发展。

会谈后，两国元首还共同见证了双边合作文件的签署。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为拉马福萨举行欢迎仪式。彭丽媛、丁薛祥、杨洁篪、丁仲礼、王毅、刘奇葆、何立峰等参加。

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛同拉马福萨夫妇合影。 新华社记者 李学仁 摄

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。 新华社记者 李学仁 摄

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。 新华社记者 李学仁 摄

9月2日，国家主席习近平在北京人民大会堂同南非总统拉马福萨举行会谈。 新华社记者 姚大伟 摄