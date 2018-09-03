体育|2022，相约杭州亚运会

“杭州时间”文艺演出惊艳亮相雅加达亚运会闭幕式/新华社

新华社雅加达9月2日电

再见雅加达，2022相约杭州！第十八届亚运会2日在印度尼西亚首都雅加达闭幕，下届赛事将于2022年在中国杭州举行。

闭幕式表演精彩纷呈。在雨中，来自亚洲各地的音乐家、舞蹈家们载歌载舞，向世界展示“亚洲能量”。

亚奥理事会主席艾哈迈德亲王宣布本届亚运会闭幕。

当地时间20:02许，艾哈迈德亲王将亚奥理事会会旗交给杭州亚组委主席、中国奥委会主席、国家体育总局局长苟仲文。杭州亚组委副主席兼秘书长、杭州市市长徐立毅从苟仲文手中接旗，标志着亚运会正式进入“杭州时间”。随后，现场奏中华人民共和国国歌，升中华人民共和国国旗。

杭州亚运城市宣传片出现在体育场的大屏幕上，以《向往》为主题的“杭州时间”文艺演出亮点纷呈。

杭州杰出市民代表、阿里巴巴集团董事局主席马云手牵着捧来“西湖之水”的杭州女孩和来自杭州的世界游泳名将孙杨一起登场，共同发出盛情邀约——2022，杭州欢迎全亚洲体育健儿和朋友们到来！

在全场观众热烈的欢呼声中，2022年第十九届亚运会会徽“潮涌”震撼升起。杭州告诉亚洲与世界——2022，相约杭州，相约杭州亚运会！