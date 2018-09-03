9月3日，国家主席习近平在北京国家会议中心出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲。 新华社记者 姚大伟 摄

习近平出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表主旨演讲

强调支持非洲参与共建“一带一路”，共享发展成果，实现共同富裕

新华社北京9月3日电（记者韩洁、郑明达）国家主席习近平3日在国家会议中心出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲，强调中国支持非洲国家参与共建“一带一路”，愿同非洲加强全方位对接，打造符合国情、包容普惠、互利共赢的高质量发展之路，共同走上让人民生活更加美好的幸福之路。

上午10时许，在热烈的掌声中，习近平同出席开幕式的非方领导人共同步入会场。习近平走上主席台，发表主旨演讲。

习近平指出，3年前，我在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出了旨在推动中非共同发展的“十大合作计划”，目前这些措施已结出累累硕果。中国同非洲国家加强战略对接，密切经贸联系，在推动非洲工业化和现代化进程、基础设施建设、贸易和投资便利化、能力建设、减贫惠民等方面取得长足进展，中非合作成果正在造福非洲人民。

习近平强调，非洲人口占世界人口六分之一。实现包括非洲人民在内的各国人民共同富裕，是推动构建人类命运共同体的重要内容。中非传统友谊深厚，过去是并肩战斗的好兄弟，现在是共同发展的好伙伴。中非已成为休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。中非命运共同体在推动构建人类命运共同体的历史进程中走在了前列。

习近平指出，非洲是共建“一带一路”的历史和自然延伸，是重要参与方。中国支持非洲国家参与共建“一带一路”，愿在平等互利基础上，坚持共商共建共享原则，加强同非洲全方位对接，推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造符合国情、包容普惠、互利共赢的高质量发展之路。

9月3日，国家主席习近平在北京国家会议中心出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲。 新华社记者 李学仁 摄

——中非共建“一带一路”，是造福中非人民的共同繁荣之路。中国对非投资不附加任何政治条件，不干涉内政，不提强人所难的要求，注重分享发展经验，支持非洲实现民族复兴和国家繁荣。

——中非共建“一带一路”，是言必行、行必果的务实合作之路。中非合作找准基础设施不足等制约非洲发展的要害，把资金用在刀刃上，不搞花架子。

——中非共建“一带一路”，是敞开胸怀拥抱世界的开放包容之路。中非共建“一带一路”完全遵循现有国际通行规则，坚持公开透明，在尊重非方意愿前提下，愿同所有有能力、有意愿的国家加强第三方合作，实现互利共赢，打造多赢合作平台。

——中非共建“一带一路”，是推动贸易和投资便利化的自由通畅之路。中方愿在互利共赢原则下继续在标准推广、市场准入、人员培训、海关商检等方面开展同非洲合作，助力推进中非贸易畅通。中方鼓励和支持中非相互投资，不追求贸易顺差，愿创造条件扩大进口。

习近平指出，今年是中国改革开放40周年。不管世界形势如何变化，中国坚持开放的目标不会变，扩大开放的决心不会变。中国欢迎包括非洲企业家在内的世界各国企业家到中国投资兴业，也积极鼓励中国企业家到非洲开拓发展，携手共建“一带一路”。

9月3日，国家主席习近平在北京国家会议中心出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲。 新华社记者 李学仁 摄

习近平对中非企业家提出四点希望：一是立足中非、着眼长远，深耕细作，同中非人民共同成长、共创辉煌。二是紧紧把握创新的历史机遇，相互借鉴，创新合作方式，利用好现代技术成果，发展朝阳产业，在推进传统工业化升级的同时推进智能化发展。三是扛起应担的社会责任，尊重当地文化风俗，重视培养企业声誉，更加注重员工培训和改善当地居民生活条件，更加重视环境保护和资源节约利用，为长远发展创造良好条件。四是在经济合作中做中非友好的连接纽带，生意做到哪里就在哪里播下友好的种子，项目建在哪里就在哪里树起友谊的丰碑。

习近平最后指出，13亿多中国人民正在为全面建成小康社会而努力奋斗，12亿多非洲人民也在追求经济发展和民族复兴，中非有着共同的发展诉求，我们愿同非洲兄弟并肩奋斗，共享发展成果，共同走上让人民生活更加美好的幸福之路。

南非总统拉马福萨、乍得总统代比、吉布提总统盖莱、毛里塔尼亚总统阿齐兹、纳米比亚总统根哥布、尼日利亚总统布哈里等非方领导人随后致辞，表示中非合作论坛约翰内斯堡峰会确定的“十大合作计划”有力推动了非洲经济社会全面发展。中国是非洲的真朋友、真伙伴、真兄弟。“一带一路”倡议很好地与非洲各国相关经济发展项目对接。非洲期待通过中非合作论坛北京峰会，深度参与“一带一路”建设，同中方携手构建更加紧密的中非命运共同体。

与会中非企业家代表表示，中非传统友好合作根基深厚，中非经济互补性很强，双方企业合作前景广阔，商机无限。中非企业要分享成功经验，创新合作模式，实现互利共赢，要积极参与中非共建“一带一路”，为构建中非命运共同体贡献力量。

丁薛祥、杨洁篪、蔡奇、王毅、赵克志、何立峰，出席中非合作论坛北京峰会的35位非方领导人及中非知名工商企业和有代表性的中小企业负责人、相关国际组织和机构代表约1000人出席开幕式。