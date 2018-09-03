人民日报评论员：让党的旗帜在宣传思想战线高高飘扬

来源：人民网－人民日报

在国家治理体系的大棋局中，党中央是坐镇中军帐的“帅”，车马炮各展其长，一盘棋大局分明。

“加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态”。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记再次强调各级党委的政治责任和领导责任，对宣传思想战线加强党的领导和党的建设提出明确要求，阐明了新形势下宣传思想工作的方向所在、力量所在、优势所在。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置，作出一系列重大决策，实施一系列重大举措，推动宣传思想工作取得历史性成就、发生历史性变革，从根本上扭转了意识形态领域一度出现的被动局面，提出的“九个坚持”深化了对宣传思想工作的规律性认识。5年多来的实践充分表明，只有让党的旗帜在宣传思想战线高高飘扬，才能让主旋律更加响亮、正能量更加强劲，激发全党全社会团结奋进的强大力量。

宣传思想工作是政治工作，大事小情都要讲政治。加强党对宣传思想工作的全面领导，要以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。党中央作出的决策部署必须不折不扣贯彻落实，各级宣传思想部门要结合实际，经常同党中央要求对表。要保持清醒头脑，提高政治敏锐性和政治鉴别力，不为杂音噪音干扰，不为错误思想迷惑。要严守党的政治纪律和政治规矩，严守党的宣传纪律，把讲政治作为第一位的要求，把忠诚可靠作为第一位的标准，始终做政治上的明白人、老实人。

好作风出战斗力。加强党对宣传思想工作的全面领导，必须加强作风建设，持之以恒贯彻中央八项规定精神，坚决纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义。现在，对党中央的精神，各地区各部门都在传达，但也要看到，还存在面上轰轰烈烈的传达，口号式、机械式的传达，不加消化、囫囵吞枣的传达，上下一般粗的传达。对此，必须高度重视、认真研究、切实加以解决。贯彻落实党中央精神，必须结合自身实际，认真学习领会，在具体工作中予以体现，不做表面文章，不照搬照抄、当“留声机”，避免大水漫灌，突出“实”、力戒“虚”，精准发力，务求实效。

风成于上，俗形于下。加强党对宣传思想工作的全面领导，要抓住领导干部这个关键。看一个领导干部是否成熟、能否担当重任，一个重要方面就是看重不重视、善不善抓宣传思想工作。在态度上，要负起政治责任和领导责任，把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置，带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍，带头批评错误观点、错误倾向，在重要问题、重大事件上要及时拿出态度、亮明立场。在能力上，要跟上时代节拍，不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强“八种本领”，特别是把握正确方向导向的能力、巩固壮大主流思想文化的能力、强化意识形态阵地管理的能力、加强网上舆论宣传和斗争的能力、处理复杂问题和突发事件的能力。

党中央对宣传思想工作寄予厚望。这次党和国家机构改革，党对宣传思想工作的领导得到了有力加强，宣传思想部门肩上的担子更重了。积极履职尽责、勇于担当作为、锐意改革创新，让党的旗帜在宣传思想战线高高飘扬，我们就能不断谱写宣传思想工作新的篇章。

《 人民日报 》（ 2018年09月03日 04 版）（网站首页图：新华社图片）