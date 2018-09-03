光明日报评论员：加强党对宣传 思想工作的全面领导

来源：光明网-《光明日报》

加强党对宣传思想工作的全面领导

——八论深入学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神

作者：光明日报评论员

办好中国的事，关键在党。宣传思想工作面临的形势越复杂，任务越繁重，越要加强党的领导。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话，深刻阐明了新形势下宣传思想工作的方向，对宣传思想战线加强党的领导和党的建设提出明确要求。他强调，要加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。

加强党对宣传思想工作的全面领导，是完成举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象等新形势下宣传思想工作使命任务的重要保障，对巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础至关重要。

宣传思想工作，事关旗帜和道路，事关党和国家的前途命运。加强党对宣传思想工作的全面领导，要以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢牢把握正确政治方向。宣传思想工作一旦脱离正确的政治方向，就不能确保宣传思想工作的正确方向和道路，就不能发挥宣传思想工作为党和国家的事业凝聚力量、汇聚思想、指导示范的作用，还会造成更为严重的破坏性影响。

加强党对宣传思想工作的全面领导，必须加强作风建设，持之以恒贯彻中央八项规定精神，坚决纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义。贯彻落实党中央精神，必须结合自身实际，认真学习领会，在具体工作中予以体现，不做表面文章，精准发力，务求实效。

意识形态工作是党的一项极端重要的工作，我们在全力以赴进行经济建设的同时，一刻也不能放松和削弱意识形态工作，对意识形态领域斗争的复杂性、长期性具有充分的估计和准备。2015年中办印发《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，对意识形态工作责任制做出了明确的制度安排，为各级党委抓意识形态工作提供了重要遵循。各级党委要在实际工作中不断深化对责任制的认识，不打折扣地落实好这一制度安排，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。

打铁还需自身硬。做好新时代宣传思想工作，关键靠人才、靠队伍。宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

宣传思想工作站在新的历史起点上，方针已定、方向已明。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，锐意改革创新，勇于担当作为，奋力开创宣传思想工作新局面。

《光明日报》（ 2018年09月03日 03版）（网站首页图：新华社资料图片）