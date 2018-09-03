新华社北京9月2日电 题：用心用情用功谱写新时代乐章——各地贯彻落实全国宣传思想工作会议精神

新华社记者

明确举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节，提出书写中华民族新史诗的殷切期望……习近平总书记日前在全国宣传思想工作会议上的重要讲话，为新时代做好党的宣传思想工作指明了方向。

连日来，全国各地宣传思想文化工作者深入学习重要讲话精神，并在实际工作中贯彻落实，以昂扬的斗志担当使命，不懈奋斗。

高扬党的旗帜 壮大主流声音

讲话中，习近平总书记将“举旗帜”作为新形势下宣传思想工作的重要使命任务，指出要坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作。

在湖南省邵阳市，农家、车间、党日、班级、小区、网络……覆盖全面的“微课堂”正让总书记的重要讲话精神在基层扎根。邵阳市委常委、宣传部部长周迎春说：“要讲好群众语言，用群众喜闻乐见、易于接受的方式，学习贯彻重要讲话精神。”

“坚定‘主心骨’，高举思想旗帜，用党的理论创新成果凝心聚力。”上海市静安区委宣传部表示，要按照习近平总书记提出的坚持党对意识形态工作的领导权的要求，在准确把握新时代意识形态工作新特点新要求的基础上，全面落实意识形态工作责任制。静安区中共二大会址纪念馆、毛泽东旧居等“红色资源”都是意识形态工作的“主阵地”，要做到守土有责、守土负责、守土尽责。

建设金沙江绿色经济走廊、旅游产业转型升级提质增效、打赢脱贫和生态环境保护攻坚战……云南丽江的火热实践正通过宣传主阵地形成舆论“正能量”。

云南省丽江市委副书记、宣传部部长何玉兰说：“全国宣传思想工作会议提出要唱响主旋律，把全党全国人民士气鼓舞起来、精神振奋起来，我们基层宣传思想战线的党员干部深感责任重大，要全力以赴讲好发展故事，巩固壮大主流思想舆论。”

创新表达提升引领力量

习近平总书记强调，要加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

“我是清城区石角镇七星村党总支部书记王炳明，我为我们当地出产的香柠代言。”近日，“清远发布”微信公众号中，王炳明以“乡村新闻官”的新身份介绍起当地特产“香水柠檬”。

广东省清远市委常委、宣传部部长崔建军介绍，不久前，当地首批306名“乡村新闻官”正式上任，他们播报农事，用鲜活乡音传达国家“三农”政策，推动基层新闻宣传工作强起来，把党的政策、理论讲得生动、讲得“入心”。

习近平总书记提出，要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。

近日，甘肃省首个县级融媒体中心玉门市融合媒体共享平台正式运行。玉门市委宣传部副部长、外宣办主任韩朝晖介绍，依托融合媒体共享平台，玉门市广播电视台整合区域内机关事业单位和社会新兴媒体平台，将传统广电媒体“单一、定向、固定”的传播方式和相对简单的节目形式，变为新兴媒体“多屏、移动、社交”的融合传播方式和多样态融合产品，实现区域内最大范围传播，提升主流媒体在网络空间的传播力和影响力。

北京市委宣传部介绍，北京已经在16个区组建融媒体中心全覆盖。北京市东城区委常委、宣传部部长周家雷表示，东城区融媒体中心将以现有工作为基础，强化新闻策划、采访发布和舆论引导等功能，整合资源，扩大覆盖，加强“中央厨房”模式下的媒体融合工作平台建设，使新闻报道从选题开始到传播结束，全流程实现内容和形式的互通互融。

心系人民满足文化期待

深入生活、扎根人民，把提高质量作为文艺作品的生命线，用心用情用功抒写伟大时代……习近平总书记这样勉励文艺工作者。

内蒙古自治区东乌珠穆沁草原上的一座蒙古包里，蒙古族作曲家维日布正拿着录音设备记录当地牧民演唱的古老民歌。

“老百姓喜闻乐见的作品是用脚走出来的。”这位东乌珠穆沁旗乌兰牧骑老队员说，全国宣传思想工作会议精神让他更加坚定了这个信念，他要让那些带着草香的民歌、民乐成为草原歌曲创作的丰富素材。

内蒙古自治区文联党组书记张宇说，内蒙古广大文艺工作者将进一步坚持以人民为中心的创作导向，从人民伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养，创作更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

白鲞扣鸡、醋熘鱼头、干菜炖肉……8月29日上午，家住浙江省绍兴市上虞区曹娥街道德济社区的金大妈一家忙得不亦乐乎，精心准备着要在社区的百家宴上露上一手。

今年9月，是上虞区的第10个“邻里月”，全区6个街道37个社区将开展丰富的系列活动，营造邻里之间互知、互融、互敬、互帮、互信、互促的良好氛围。

习近平总书记讲话中的“把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，引导全体人民自觉践行”让上虞区委常委、宣传部部长潘立峰深有体会。他感到，邻里文化是弘扬中华民族传统美德和培育落实社会主义核心价值观的重要载体，今后将继续通过培育邻里文化大力弘扬时代新风，提升社会文明程度，让人民生活更加幸福。（记者郭敬丹、吴振东、陈文广、勿日汗、冯源、字强、乌梦达、邓瑞璇、荆淮侨、梁军）