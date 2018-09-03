今天，缅怀先辈，致敬那场永不妥协的抗争

中国人民抗日战争胜利纪念日
每个中国人都应该铭记的日子
73年前的9月2日
在万众瞩目之下
日本正式签署无条件投降书
14年浴血奋战
3500多万同胞伤亡
终于迎来全民族抗战的胜利
四万万中国人民热泪盈眶
举国欢庆，万人空巷
这是属于世界反法西斯人民的胜利
更是属于中国人民的胜利
军队胜利凯旋
可爱的小女孩挥洒着花瓣
空气中醉人的芬芳
民众脸上灿烂的笑容
无不弥漫着喜悦幸福的味道
在延安，两万多人举行庆祝大会
秧歌队、腰鼓队尽情奔跑、欢呼
在重庆，人们涌上街头、舞起巨龙
唱歌声、鞭炮声，不绝于耳
回首14年挥洒血泪的不屈抗争
总是让人热血沸腾
只有切实感知那些殊死搏斗
才知道胜利来得多么不易
1931年日本发动九一八事变
东三省随后沦陷
从日军发起侵略的那一刻起
巨大的民族灾难接连不断
南京大屠杀
731部队生化实验
“三光”政策
……
苦难的中国人民
在惨绝人寰的摧残中饱受煎熬
在罄竹难书的兽行中倍受磨难
但是，中国人民并没有屈服
中华儿女仍奋勇杀敌
无数志士离家弃子、不顾生死
为保卫山河抛头颅、洒热血
打赢了一场场气冲霄汉的战役
黄浦江边，硝烟四起
吴淞口上，血色弥漫
数十万战士前仆后继
用他们的铮铮铁骨保卫家园
在平型关
八路军伏击日军，重挫其嚣张气焰
在河北平原
民兵们埋地雷、钻地道
打得鬼子进不了村
在台儿庄，一位位敢死队员浴血奋战
受伤的，从血泊中爬起，继续砍杀
动不了的，拉响手雷，和敌人同归于尽
面对残暴的侵略者
英勇顽强的中国人民
从来不曾低下高昂的头
最恶劣的条件，最艰苦的斗争
他们用自己的血肉
筑成中华民族不倒的长城
14年抗战
中国军民付出了巨大代价
超过3500万军民伤亡
4200万难民无家可归
800余万劳工被强掳
直接经济损失1000多亿美元
中华儿女的不屈抗争
终于迎来侵略者低下头颅的一天
中国人民抗日战争胜利
是近代以来中国抗击外敌入侵的
第一次完全胜利
新中国成立后
曾以8月15日为抗日战争胜利日
1951年8月13日
政务院发布通告
将抗日战争胜利日改定为9月3日
2014年2月27日
十二届全国人大常委会第七次会议
以国家立法的形式通过决议
确定每年9月3日为
“中国人民抗日战争胜利纪念日”
如今
一个充满生机的中国
一个充满希望的中国
已经巍然屹立在世界的东方
今天的人民军队
正大步走在建设世界一流军队的道路上
有信心有能力
打败一切来犯之敌
当今世界，和平与发展成为主旋律
但战争阴影仍盘桓在各国人民心头
世界并不宁静，枪声不时响起
仍有无辜民众承受着战争带来的苦难
我们抬头
便能仰望没有硝烟的蓝天
我们无忧无虑
周围不会响起突然的枪声
只因我们身处和平国度
我们的身后，是强大的祖国
好战必亡，忘战必危
铭记历史，不是为了延续仇恨
而是要以史为鉴、面向未来
经历过战争的中国人民
更懂得和平的可贵
今天，我们缅怀先辈
致敬那场永不妥协的抗争
勿忘国耻，振兴中华！
铭记历史，吾辈自强！