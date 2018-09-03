赛场上他们是赢家，场下同样活得精彩！

央视新闻客户端 央视新闻客户端 2018年09月03日



9月2日，雅加达亚运会落下帷幕，在这届亚运会中，中国健儿们不负众望，表现不俗，取得了132金、92银、65铜的好成绩。在赛场上，他们是英雄：挥洒汗水为祖国争得荣誉；在赛场外，他们同样优秀，努力上进书写非凡人生。

在8月27日进行跳高决赛中，中国选手王宇以2米30的成绩获得金牌，这是中国队时隔28年再次夺得该项目的亚运会冠军！

身高1米90，帅气、阳光、成绩好......这些标签已经让不少人羡慕，更让人惊叹的是，这位被称为“跳高界吴彦祖”的选手，竟然还是一位深藏不露的清华“学霸”！

没错！今年7月刚刚从清华大学硕士毕业的王宇，就是学霸里面跳得最高的，跳高里面学习最赞的，跳高的学霸里颜值最棒的！

1991年出生的王宇，从小就有着惊人的弹跳力。2010年3月，王宇获得清华大学体育特长生保送资格，然而，个性十足的王宇毅然放弃了保送资格，坚持参加了高考，并最终以优异的文化课成绩考入清华大学经管学院。

在大学里，他每门课成绩都在80分以上，大一下学期就通过了英语六级，他的英语口语尤其好，很多次出国训练、比赛，都给自己的教练当翻译。这也许就是大家常说的“原本可以靠特长吃饭，他却偏偏要靠实力”！

△图片来自王宇微博

8月21日晚，雅加达亚运会女子50米仰泳决赛展开激烈争夺，中国选手刘湘以26秒98的成绩获得冠军，打破9年前赵菁在世锦赛创造的27秒06的世界纪录！

从少年时代的全能五项第一，到锦标赛的再攀高峰，再到世界首创的变频式加速冲刺技术、亚运会破世界纪录，她一步一步登上领奖台。大长腿，高颜值，笑容灿烂，成绩不俗，她被大家称为“中国游泳新女神”，但不管在比赛中还是生活、学习中，她都更愿意用实力说话。

1996年的刘湘，除了游泳运动员，还有一个身份是华南师范大学体育科学学院2015级学生。她是学校聘任的“阳光大使”，推动了学校的阳光体育，倡导强健体魄、健康生活的校园新风尚；她是学弟学妹们心中的榜样，她用长期的坚持和付出，证明成功没有捷径；她热心公益，关爱特殊儿童，她总是尽自己所能，为社会带来更多正能量。

△2017年12月，刘湘在海南参加公益活动

就是这样一个多面的“她”，在2018年4月，荣获“2017年广东大学生年度人物”称号及“第十三届中国大学生年度人物”入围候选人。

8月26日进行的男子100米决赛中，中国选手苏炳添以9秒92的成绩获得冠军，打破赛会纪录，再次展现了中国速度！

他是当之无愧的亚洲第一“飞人”。今年6月，在国际田联世界田径挑战赛马德里站比赛中，苏炳添以9秒91的惊人成绩获得男子100米冠军，打破全国百米纪录和黄种人百米纪录，追平亚洲百米纪录！日本百米头号天才山县亮太也彻底服了：“太强了，我无法追上他！”

他还是暨南大学的一名外聘副教授。2015年，暨南大学正式成立了体育学院，学科拓展需要招聘了一批优秀的教师，由于本科、研究生阶段苏炳添都就读于暨南大学，暨大极力挽留苏炳添留校任教。在此次亚运会夺冠后，苏炳添表示，自己的身份其实已经是“退役运动员”，“我在去年之后就想退役，退役报告也打了、也通过了。”

暨南大学目前并没有要求苏炳添承担教学任务，而是给他空间和时间继续去挑战更快的速度！

9月1日，2018年雅加达亚运会接近尾声，在一场压轴大戏中，中国女排在决赛中3比0击败泰国女排，收获了亚运会历史上的第8枚金牌。中国女排队长朱婷，独揽26分荣膺得分王。

△2018年9月1日，雅加达亚运会女排决赛：中国3-0泰国



作为世界第一主攻手，在运动场上的朱婷有太多可圈可点的闪光点：2013年世青赛MVP，2015年世界杯MVP，2016年里约奥运会MVP，2017年大冠军杯MVP、2017年欧冠MVP、2017年世俱杯MVP……

耀眼的光环，并不影响朱婷追求上进的心。原本凭借屡次获得最佳主攻和最佳MVP的辉煌成绩，朱婷早已具备了被保送入读研究生资格，但是她却拒绝保送，依靠自己的努力，以83分的复试成绩被北师大录取。

繁忙的赛程，也不影响朱婷自律且多彩的生活。训练比赛之余，她还喜欢看历史类的书籍，熟悉的人经常会从她的口中听到很多历史典故。从小练习大字，这个习惯在成为职业运动员之后，朱婷仍然在坚持，去年过年时，朱婷一手悬腕写福字的技术，让不少网友大呼惊讶！



9月1日，女篮决赛结束，中国女篮经过苦战以71-65险胜朝韩联队，时隔八年重夺亚运会冠军，而这也是7年来中国女篮首个亚洲冠军。队长邵婷上场28分16秒，砍下全队最高的17分，贡献6篮板2助攻，可以说是球队头号获胜功臣！

教育学博士在读，曾参与WNBA试训，从小梦想成为数学老师……不少熟悉中国女篮的人都知道，邵婷在女子职业篮球领域是一个特别的存在。

2008年，邵婷通过普通高考进入北京师范大学，在校期间，邵婷率北师大女篮获得5届CUBA大学生篮球联赛冠军、3届CUBS大超冠军。2013年，邵婷正式签约北京女篮，2014年入选国家队。

转入职业后的邵婷并未放弃学业方面的继续深造，又相继攻读了教育学的硕士、博士学位。读研期间，邵婷综合成绩排名班级第六，还曾主持学生科研基金项目，荣获各种学业奖学金。如果单看邵婷的简历，这简直就是一个不折不扣的“女学霸”的形象！

除了读书和篮球，邵婷还有一个绝活是画画。她说：“从小我就喜欢画画，后来在篮球和画画两个爱好之间选了篮球。”现在，她即使再忙也没有放弃这个爱好，看到什么可爱就动笔画下来。

△邵婷的画作

4米60！8月28日的撑杆跳的赛场上，没有遇到太多挑战，李玲成功卫冕亚运会女子撑竿跳冠军，为中国队实现了这个项目的亚运6连冠。

她，在竞技场上成绩出众，不仅是亚运会冠军，还是撑杆跳亚洲纪录的保持者。很多人不知道的是，在赛场之外，李玲还是北京体育大学田径教研室的一名老师。2014年从大学毕业后，她选择了留校，成为一名体育老师，一边教学生，一边训练、参赛。

△李玲在课上为学生示范动作

李玲的课上，常常出现学生越上越多的情况。“当老师对我来说更有挑战性，在这方面我还是个学生。”李玲说，老师的身份对自己的运动员身份也很有帮助，“当老师了，视角不一样了，对训练、技术的理解也不一样了，更进步了。”