新华社大型纪录片《与非洲同行》（下）

在加纳，中国建设者在扩建港口的同时，保护了上万只小海龟。在乌干达，电影导演看上了中国架设的卫星电视，拍出了自己的功夫电影。在坦桑尼亚，一名婴儿在中国医生手中顺利出生。在津巴布韦，中国志愿者为大象戴上追踪项圈，助力非洲反盗猎行动。在埃塞俄比亚，列车员姑娘努力成长为中国承建的非洲第一条跨国电气化铁路的乘务长。

纪录片《与非洲同行》下集涉及加纳、乌干达、坦桑尼亚、津巴布韦、埃塞俄比亚等国，5位非洲主人公向观众展示了发生在身边的中非合作项目，讲述了他们自己与中国朋友的故事。

“志合者，不以山海为远。”中非合作论坛北京峰会召开之际，中宣部“纪录中国”项目、新华社拍摄制作的大型纪录片《与非洲同行》全球同步推出。通过记录发生在普通非洲人身上的一个个生动细节，讲述中国与非洲真诚合作、命运与共的感人故事。

出 品 人 蔡名照 何 平

总 监 制 刘思扬 周宗敏

总 策 划 姜 岩 李生江

监 制 阎 涛 曹学会 何晓彤 吴志强 严 明

艺术总监 梁碧波

制 片 人 王 璐

总 导 演 武 笛

导 演 组 孟 菁 韩曦乐 李如宁

制片主任 牛小溪

摄 影 坚 赞 洛 登 吴 鲁 郑 鑫 朱 迈 邹庚涛

摄影助理 张鑫杰 李翱旬 刘培航

录 音 陈开道 郭吉猛 连伟林

航 拍 坚 赞 洛 登 吴 鲁

统 筹 姚 飞 吴昌荣 李小卉 回晓男 王春燕 段秋悦 陈 艺马少朋 张 静 但汉琼 苏轶人 李铁岭 袁 卿 李国清

参与记者 杨 翼 邢建桥 张玉亮 田弘毅 聂祖国 吴长伟 王守宝 高 原 李斯博 张改萍 赵 熙 彭立军 张保平 陈淑品汤洁峰 曹佩弦 毛晓晓 陈 晨 高 熹 刘瑞娟 王小鹏 卢朵宝 金 正 石 松 赵姝婷

审 译 李国荣

翻 译 戴若愚

后期制作 北京影形传媒有限公司

剪 辑 杨 玲 许芝翔 王海艳 于富存 舒锡亮 孙玉花 鲁 苗

解 说 方 亮

特效制作 北京画里画外文化传媒有限公司

动画设计 王旭亮 左二涛 张泉 李珊珊 吴林忆 王梓屹

平面设计 吴林忆 叶耀键

调 色 吴飞阳

音频制作 沐肆洲

音频监制 王 同 高宝喜

音频统筹 王 博

声音编辑 汤君彦 柴玉伟 薄华宇 张震宇

后期承制 众联艺合（北京）文化传媒有限公司

承 制

新华社非洲总分社

中国新华新闻电视网（CNC）有限公司

中宣部（国新办）“纪录中国”传播工程

新华通讯社 出品