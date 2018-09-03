大江东｜绝图！云海独“钓”，他不断“钓”起浦东新高

上海建工集团塔吊师傅魏根生，在浦东开发开放的这些年里，比“姜太公”还牛，稳稳地冲着云海垂钓，吊起一个个重逾数吨甚至几十吨的构件，不断“刷新”着陆家嘴、浦东乃至上海的新高度；更绝的是，他还把相机带上云端，拍出了史无前例的“云图”——以一个堪称绝唱的角度，记录了建设中的浦东，那些楼、那些人、那些事。

云中塔吊，是黄浦江东岸开发伸出的“触角”

他的每一张图，都有他亲密的伙伴——塔吊。

获过上海含金量极高的摄影双年展银奖的这张图，彩虹如眼眸般张望着云雾飘渺中的楼群，云中塔吊的倒影若隐若现，像极黄浦江东岸不断生长的触角……

这样的拍摄机位，只能是塔吊驾驶室。

而独一无二的摄影者，只能是塔吊司机魏根生。

这位土生土长的上海师傅，从空军地勤退伍后开上了吊车，后来又开了塔吊。

有人结绳记事，魏师傅则是以在云端“钓”楼计时。

建K11大楼（香港新世界大厦），278米，耗时两年；

建百联世贸大楼，333米，38个月；

建环球金融中心，492米，40个月；

建上海中心大厦，632米，3年多……

金茂大厦的收尾工程，他也参与过。

他的人生，就这么被上海天际线“瓜分”了。

浦东“长”多高，他就站到多高。陆家嘴从“烂泥渡”长成国际金融中心，魏师傅零距离目睹并且记录着。

高天流云之上拥有顶级浪漫，他成为浦东开发开放“神迹”的一部分

在魏师傅手中不断长高的城市，也让他自己目眩神迷。在云海之上，目睹魔都喷薄而出的光芒，如瞻“神迹”。神迹是被改革开放催生的，而他和他的塔吊兄弟们，就是这个“神迹”的缔造者之一。

他的工作时间很长，早6点到晚6点。孤独的塔吊驾驶间，唯有高天流云、晨曦夕阳相伴。他知道，他和地面很远，但和世界很近。

有个老外说，全世界塔吊司机里没出过摄影家，魏根生是独一份。

1998年建金茂大厦时，他用傻瓜相机拍了这张图片，心里感叹：真高！

今天再看，那时年幼的东方明珠一枝独秀，黄浦江两岸高楼稀疏。然而，在邓小平“思想更解放一点，胆子更大一点，步子更快一点”的叮咛中，浦东迅即一飞冲天！

为了方便抓拍，魏师傅常年将相机放在驾驶室。

但他也错过很多转瞬即逝的奇幻镜头。塔吊司机太忙，工地上所有施工单位都抢着用，构件、设备以及给养不吊上来，工程就只能干等。

连吃饭都只有一二十分钟，一切只能见缝插针。

魏师傅最喜欢澄澈干净“水晶天”，怎么也得多拍几张。

有时机位不好，他会用对讲机指挥其他兄弟将吊车转到合适位置，让钩子正好悬停东方明珠塔或是金茂大厦上方，感觉一座巨型建筑，就这么被轻轻“钓”起，好白相。

今天年轻人爱讲：皮一下很开心嘛？

魏师傅就喜欢“皮”一下，一帮工人兄弟能操控自如的最顶级的浪漫。

被雷“劈”过，喝过最“高”水平的铁观音，有体贴的女儿，魏师傅知足

吊钩孤悬，寂寞难以想象。

高空没有手机信号，一待一整天。空山不见人，但闻对讲机。

心理素质不好也不行。有次打雷，一只火球直接打到驾驶室窗上，

安全倒是没问题，但当时眼前一黑，啥也看不见，饶是经验丰富如魏师傅也“抖豁”胆寒，有年轻些的塔吊司机直接狂哭……

其实，创造改革“神迹”有太多坎坷艰辛，云海之上也凝结着他们的苦涩汗水。

魏师傅在微博晒过一张照片：

“我在上海最高的驾驶室喝铁观音。”

其实，这壶茶并不悠闲。

检索下日子就能发现，2014年2月3日，农历大年初四！

他俯视着足下的芸芸众生，想像着浓郁的年味儿，和自己“举杯邀明月，对影成三人”。

茶不常有，这个小布偶则常带，它与钢筋铁骨形成了萌萌的反差。

魏师傅从女儿的玩具中挑中了它，带上云端，从1997年到2014年退休，一直放在驾驶室。

4年前，魏师傅退休，把它留在了驾驶室。

“这是我的吉祥物，希望幸运永远传递……”。

1994年拍摄的陆家嘴中心绿地原址。 来自浦东档案馆

魏师傅常将宝贝女儿挂在嘴边。女儿鼓励他用单反，帮着他开微博。他在陆家嘴建金融中心的高楼，而女儿在张江科学城工作，这一家的两代人，都和浦东开发开放难解难分。

为造南浦大桥动迁成了浦东人，魏师傅看着隧桥如梭的新浦东，不悔

陆家嘴轮渡站老照片，来自网络

很多老上海人都难忘1987年12月10日陆家嘴轮渡事件的创深痛巨。那天，陆家嘴轮渡因大雾封江滞留人员过多，当时很多企业实行打卡制度，迟到就要扣奖金。争分夺秒中，踩踏发生，造成重大安全事故。

1991年，南浦大桥建成通车，黄浦江上第一桥 资料图片

痛定思痛，飞跨黄浦江的过江大桥非建不可，1988年南浦大桥开工建设。

而住在浦西江边的魏师傅家被动迁到浦东南码头，在“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”的时代，这样的动迁并不令人愉悦。

但是，此后浦江之上，大桥隧道飞架穿梭。1991年、1993年、1995年、1997年……上海以平均每两年一座大桥的速度，相继建造了南浦大桥、杨浦大桥、奉浦大桥、徐浦大桥、卢浦大桥等等。现在，拥有20余座隧桥互通，浦东与浦西早已融为一体。浦东，从被嘲笑的“乡下人”，到上海乃至全国改革开放的先行者、排头兵。魏师傅一说起这个，眼角眉梢都是盈盈笑意。

魏师傅所在建工机械公司正在修建中国馆，2008年

现在，每当经过上海中心、国金中心、金茂大厦这“三件套”，魏师傅会不由自主驻足抬头，回想在云端“钓”楼的日子，满足地感叹，“就像看自己长大的孩子”。

这话，真牛，也就魏师傅敢说哈！

他们勤勤恳恳建设，温情脉脉守望，撑起这个国家改革故事的桁架

不知不觉，孩子长大了。女儿大学毕业后，先下深圳又回浦东张江，在改革的前沿不断闯荡。

魏师傅看得“高”，她则走得远。

一个起钩，一个回转，是吊车的主要动作了。

历史勾人回味。

28年，浦东这条天际线，从无到有，不断刷新高度

众多的浦东最基层的建设者如魏师傅，却拥有最高的思想境界。

他们勤勤恳恳。

他们温情脉脉。

他们小心翼翼记录城市的变迁。

一草一木。

一砖一瓦。

撑起这个国家改革故事的桁架。

他们，是最草根的建设者，

更是云端上的改革守望者。

（图片除注明外，均为魏根生摄）

（人民日报中央厨房·大江东工作室）