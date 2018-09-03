这一战略性新兴产业事关人民健康福祉，李强专题调研

生物医药产业事关人民健康福祉、事关发展新动能培育，要坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，牢牢把握这一战略性新兴产业的主攻方向，聚焦优势重点领域，攻坚痛点堵点难点，加大自主创新力度，提升产业能级和核心竞争力，促进上海生物医药产业高端化、智能化、国际化发展，不断满足人民群众的健康需求。

市委书记李强今天下午赴中外药企、研发中心、科研院所调研上海生物医药产业发展时指出，生物医药产业事关人民健康福祉、事关发展新动能培育，要坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，牢牢把握这一战略性新兴产业的主攻方向，聚焦优势重点领域，攻坚痛点堵点难点，加大自主创新力度，提升产业能级和核心竞争力，促进上海生物医药产业高端化、智能化、国际化发展，不断满足人民群众的健康需求。

上海药明康德新药开发有限公司扎根浦东外高桥，18年以来已建立起覆盖全产业链的综合新药研发服务平台，贯穿研究、开发、测试、生产、临床和推向市场全过程。李强听取企业总体发展情况介绍，得知公司在上海有近万名员工，其中研发人员超过75%，他关切询问人才引进和使用情况，并同海归科学家、团队管理人才亲切交谈，了解他们对上海人才政策的想法建议。

他说，生物医药产业是上海最具特色、最有优势的产业之一，要进一步做大做强做优，人才是关键支撑。我们要营造更加良好的人才发展环境，让更多海内外英才在沪施展才华，助力上海战略性新兴产业发展。市领导还走进生物药研发实验室，了解新药研发最新进展，鼓励企业进一步把握全球生物技术和医药产业发展新趋势，充分发挥企业科技创新主力军作用，加快推进科技成果产业化。

诺华（中国）生物医学研究中心是诺华全球第三大研发中心，涵盖基因组学研究、疾病生物学、新药研发及转化医学, 拥有 700 多名科研人员，建立了完整的创新药物研发平台。李强在中心听取研发重点领域、项目及成果介绍，观看计算机辅助药物设计演示，走进实验室察看高通量筛选机器人，了解化合物筛选技术及设备相关情况。中心负责人告诉市领导，得益于浦东张江日益完善的创新创业环境和科创政策举措支持，使诺华同上海高校、科研院所、投资机构以及相关药企的合作更加便捷。

李强说，当前，上海正在加快建设具有全球影响力的科技创新中心，外资研发机构是一支不可或缺的重要力量，希望进一步加强联动，合力攻关，打通科技成果转化的“最后一公里”，推动成果应用真正落地落实。上海将一如既往创造良好的创新生态环境，支持中外科技企业、研发机构发展壮大。

创建于1932年的中国科学院上海药物研究所，瞄准国际生命科学发展的前沿领域以及药物研究的重要科学问题，开展创新药物基础和应用基础研究，发展药物研究新理论、新方法和新技术，创制了一批在国内外具有一定影响的创新药物。该所联合研发的治疗阿尔茨海默症新药“甘露寡糖二酸（GV-971）”日前顺利完成临床3期试验。此次试验完成，意味着该新药研制已经迈过了最关键的一步。

李强着重听取了这一创新药物研发、临床试验以及提交上市申请许可进展，同所长蒋华良院士、所党委书记耿美玉研究员、丁健院士以及这一新药项目合作企业绿谷集团负责人进行了深入交流，还看望了奋战在科研一线的研究人员。在研究所展示馆，市领导全面了解了该所历史发展及近年来改革创新情况。李强说，原创新药能发展壮大一批企业、引领带动一个产业，增进人民健康福祉，市各有关方面要全力支持创新药物研究和生物医药产业化。上海科技资源丰富、科技人才众多，希望广大科研人员瞄准全球生物医药领域的战略制高点，聚焦优势研发领域持续攻关，不断提高原始创新能力，为促进科技和经济深入融合作出更大贡献。

市领导周波、翁祖亮、诸葛宇杰参加调研。