习近平为中非合作擘画未来 携手共命运 同心促发展

央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年09月03日 17:51

今天（9月3日），中非合作论坛北京峰会开幕，中国国家主席习近平出席峰会开幕式并发表主旨讲话。

习近平主席在主旨讲话中，全面阐述了中国加强对非关系的新政策新主张，宣布了中国对非务实合作的新行动新举措，提出未来3年和今后一段时间将重点实施“八大行动”。

全面阐述中国发展对非关系政策理念

习近平主席在讲话中指出，中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。在这条道路上，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲各国团结一心、同舟共济、携手前进。

——中国在合作中坚持真诚友好、平等相待。

坚持做到“五不”，即：不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。任何人都不能破坏中非人民的大团结！

——中国在合作中坚持义利相兼、以义为先。

中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！

——中国在合作中坚持发展为民、务实高效。

中国坚持把中非人民利益放在首位，为中非人民福祉而推进合作。凡是答应非洲兄弟的事就会尽心尽力办好。中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！

——中国在合作中坚持开放包容、兼收并蓄。

凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持，全世界都应该尽力做、认真做。任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！

百年未有大变局下的“中国担当”

习近平主席在讲话中提到，当今世界正在经历百年未有之大变局，世界各国人民的命运从未像今天这样紧紧相连。同时，霸权主义、强权政治依然存在，保护主义、单边主义不断抬头，战乱恐袭、饥荒疫情此伏彼现……

和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题。中国如何解答时代命题？习近平主席四句话诠释了“中国担当”：

面对时代命题，中国把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。

面对时代命题，中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”。

面对时代命题，中国将积极参与全球治理，秉持共商共建共享全球治理观。

面对时代命题，中国坚定不移坚持对外开放。

习近平主席还强调，“坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途。”

如何筑牢更加紧密的中非命运共同体？习近平提出24个字

习近平主席指出，中非早已结成休戚与共的命运共同体，我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，携手打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。

责任共担——加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持。

合作共赢——要抓住中非发展战略对接的机遇，用好共建“一带一路”带来的重大机遇。

幸福共享——要把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点。

文化共兴——要促进中非文明交流互鉴、交融共存，为彼此文明复兴、文化进步、文艺繁荣提供持久助力。

安全共筑——坚定支持非洲国家和非洲联盟等地区组织以非洲方式解决非洲问题。中国愿为促进非洲和平稳定发挥建设性作用。

和谐共生——中国愿同非洲加强在应对气候变化、应用清洁能源、防控荒漠化和水土流失等生态环保领域交流合作。

未来三年将实施“八大行动”

习近平主席表示，为打造新时代更加紧密的中非命运共同体，将在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”，即产业促进行动、设施联通行动、贸易便利行动、绿色发展行动、能力建设行动、健康卫生行动、人文交流行动以及和平安全行动。

1、实施产业促进行动——中国决定在华设立中国—非洲经贸博览会等；

2、实施设施联通行动——中国决定和非洲联盟启动编制《中非基础设施合作规划》；支持非洲单一航空运输市场建设，开通更多中非直航航班等；

3、实施贸易便利行动——中国决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲国家参加中国国际进口博览会，免除非洲最不发达国家参展费用等；

4、实施绿色发展行动——为非洲实施50个绿色发展和生态环保援助项目等；

5、实施能力建设行动——在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训；实施头雁计划，为非洲培训1000名精英人才等；

6、实施健康卫生行动——优化升级50个医疗卫生援非项目，重点援建非洲疾控中心总部、中非友好医院等旗舰项目等；

7、实施人文交流行动——设立中国非洲研究院；实施50个文体旅游项目等；打造中非媒体合作网络等；

8、实施和平安全行动——设立中非和平安全合作基金；设立中非和平安全论坛等。

为推动“八大行动”顺利实施，中方决定以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供600亿美元支持，其中包括：

提供150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款；

提供200亿美元的信贷资金额度；

支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金和50亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金；

推动中国企业未来3年对非洲投资不少于100亿美元。

习近平主席讲话最后对中非青年交流提出了希望，勉励他们为构建中非命运共同体作出自己的努力，“只要中非友好的接力棒能够在青年一代手中不断相传，中非命运共同体就一定会更具生机活力，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现！”