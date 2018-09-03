人民日报评论员：增强“四力”打造过硬队伍

“绳短不能汲深井,浅水难以负大舟。”宣传思想工作是专业性很强的工作，没有几把刷子是干不了的，没有高素质、好把式、真功夫是干不出漂亮活的。

“不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。”在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记再次强调“四力”，对整个宣传思想战线提出了殷切希望，为提高本领能力指明了努力方向，必将激励广大宣传思想工作干部积极作为、开拓进取，推动宣传思想工作开创新局面。

党的十八大以来，宣传思想工作的历史性成就和历史性变革，充分证明宣传思想战线广大干部是完全值得信赖的。同时也要看到，我们的本领能力，随着形势和任务不断发展，适应的一面正在下降，不适应的一面正在上升。特别是，面对国内国际新形势、意识形态领域新态势、信息化发展新趋势，统一思想、凝聚力量任务之艰巨，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态任务之艰巨，改进创新宣传思想工作任务之艰巨，增强国际话语权、提升国家文化软实力任务之艰巨，都是前所未有的。进一步提升宣传思想干部的本领能力，比以往任何时候都更加重要、更为紧迫。

正因如此，习近平总书记强调，宣传思想干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力。“四力”，既是构成本领能力的重要内容，也是提升本领能力的方法路径。在路上心里才有时代，在基层心里才有群众，在现场心里才有感动，增强脚力，就是要把实践和基层当作最好的课堂，把人民群众当作最好的老师。宣传思想工作的活力在于发现，增强眼力，就是要善于观察、善于发现、善于判断、善于辨别，既见人之所见，亦见人之所未见。宣传思想工作贵在多想多思，增强脑力，就是要善于思考，让脑子动起来、活起来，提高思考能力和抓问题能力，练就拨云见日的功夫。宣传思想工作是做人的工作的，增强笔力，就是要善于表达，少一些结论和概念，多一些事实和分析；少一些空泛说教，多一些真情实感；少一些抽象道理，多一些鲜活事例，从而吸引人，打动人，感染人。

非凡脚力出眼力，勤想多思著华章。“四力”是有机联系、相互促进的整体，构成宣传思想干部的综合素质。“涉浅水者见虾,其颇深者察鱼鳖，其尤甚者观蛟龙。”不断增强脚力，大兴调查研究之风，扑下身子、沉到一线，才能更好增强眼力、脑力，把情况问题摸清楚，把好招实招提出来。迈进群众的门槛容易，走进群众的心坎不易。不断增强笔力，说老百姓听得懂的话，写“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的文章，才能真正和群众打成一片，更加接“地气”、聚“人气”。总之，迈开双脚丈量大地、睁大锐眼洞察天下、开动脑筋深入思考、练就妙笔书写时代，宣传思想干部才能不断提高把握正确方向导向的能力、巩固壮大主流思想文化的能力、强化意识形态阵地管理的能力、加强网上舆论宣传和斗争的能力、处理复杂问题和突发事件的能力。

本领能力绝非天生，也无法一劳永逸、一蹴而就，而是在持之以恒的知识更新、实践锻炼中炼就的。不断增强“四力”，打造过硬的宣传思想工作队伍，我们就能在迅速变化的时代中赢得主动，始终立于时代潮头、引领风气之先。