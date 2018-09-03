重磅！关于世界形势和中非关系，习近平给出最新判断

9月3日，2018年中非合作论坛北京峰会开幕。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话。“任何人都不能破坏中非人民的大团结！”“任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！”讲话中，习近平关于中非关系的精彩论述赢得阵阵掌声。中非关系未来怎么走？如何打造中非命运共同体？中国将推出哪些重大行动？一起来看！

一句话评价中非关系

中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。

四个“都不能”回击外界对中非关系干扰

（1）中国永远是非洲的好朋友、好伙伴、好兄弟。任何人都不能破坏中非人民的大团结！

（2）中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！

（3）中非合作好不好，只有中非人民最有发言权。任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！

（4）凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持，全世界都应该尽力做、认真做。任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！

“五不”处理非洲事务

习近平指出，13亿多中国人民始终同12亿多非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，坚持做到“五不”，即：

不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。

中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。

四方面中国担当，解答时代命题

习近平指出，当今世界正在经历百年未有之大变局。和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题。

面对时代命题，中国把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。

中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”。

中国将积极参与全球治理，秉持共商共建共享全球治理观。

中国坚定不移坚持对外开放。

六个关键词，打造中非命运共同体

责任共担：我们要扩大各层级政治对话和政策沟通，加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互理解和支持，密切在重大国际和地区问题上的协作配合，维护中非和广大发展中国家共同利益。

合作共赢：我们要抓住中非发展战略对接的机遇，用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接。

幸福共享：我们要把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点。中非合作要给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。

文化共兴：我们要促进中非文明交流互鉴、交融共存，为彼此文明复兴、文化进步、文艺繁荣提供持久助力。我们要扩大文化艺术、教育体育、智库媒体、妇女青年等各界人员交往。

安全共筑：中国坚定支持非洲国家和非洲联盟等地区组织以非洲方式解决非洲问题，支持非洲落实“消弭枪声的非洲”倡议。中国愿为促进非洲和平稳定发挥建设性作用，支持非洲国家提升自主维稳维和能力。

和谐共生：中国愿同非洲一道，倡导绿色、低碳、循环、可持续的发展方式。中国愿同非洲加强在应对气候变化、应用清洁能源、防控荒漠化和水土流失、保护野生动植物等生态环保领域交流合作。

“八大行动”打造新时代更加紧密的中非命运共同体

习近平指出，未来3年和今后一段时间将重点实施“八大行动”：

一是实施产业促进行动。

二是实施设施联通行动。

三是实施贸易便利行动。

四是实施绿色发展行动。

五是实施能力建设行动。

六是实施健康卫生行动。

七是实施人文交流行动。

八是实施和平安全行动。