意味深长！刚刚，习近平提到了这三句古语

2018-09-03 18:19:11 来源： 新华网微信公众号
在今天的中非合作论坛北京峰会开幕式上，
习近平主席在主旨讲话中，提到了这三句古语，意味深长！
根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。
根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。
——韩愈《答李翊书》
根长得旺盛
果实就能成熟
灯油充足
灯光自然就明亮
这就是历史的规律和逻辑
中非是好朋友、好伙伴、好兄弟
正因为双方
有着相似的遭遇和共同的使命
才有了今天合作的丰硕成果
在过去的岁月里
中非同心同向、守望相助
走出了一条
特色鲜明的合作共赢之路
海不辞水，故能成其大。
海不辞水，故能成其大；
山不辞土石，故能成其高。
——管子《管子·形势解》
大海不拒绝各种各样的水
所以才能成就它的博大
大山不拒绝形形色色的土石
所以才能成就它的高耸
中国
世界上最大的发展中国家
非洲
发展中国家最集中的大陆
中非
早已结成休戚与共的命运共同体
海纳百川、有容乃大
有了开放的胸怀、共赢的心态
朋友就会越来越多
中非双方互帮互助
心往一处想
劲儿往一处使
在前行的道路上
心手相连就能克服困难和挑战
这将会是人类命运共同体的典范
红日初升，其道大光。
红日初升，其道大光。
河出伏流，一泻汪洋。
——梁启超《少年中国说》
红日刚刚升起
道路充满霞光
黄河从地下冒出来
汹涌奔泻浩浩荡荡
13亿多中国人民
和12亿多非洲人民
同呼吸、共命运
少年强则国强
年轻人是未来的希望
传好友谊的接力棒
发展道路上
中国会更强
非洲也会更强
中国梦与非洲梦
就一定能够早日实现
来源：新华网
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编辑：梁甜甜