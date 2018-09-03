习近平中非合作论坛北京峰会主旨讲话十大高频词

“携手共命运，同心促发展”。3日下午，习近平出席2018年中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，全面阐述中国加强对非关系的新理念新主张，宣布中国对非务实合作的新行动新举措。主旨讲话金句频出、影响深远，人民网梳理出十大高频词，带您一一解读。

1、合作“61次”

“合作”一词在讲话中共计出现61次，成为出现频率最高的词语，体现出此次峰会的鲜明主题。习近平在主旨讲话中，指明中非合作“四个坚持”：中国在合作中坚持真诚友好、平等相待。中国在合作中坚持义利相兼、以义为先。中国在合作中坚持发展为民、务实高效。中国在合作中坚持开放包容、兼收并蓄。

2、发展“39次”

十八大以来，习近平4次踏上非洲大陆，“发展”一直是他强调的关键词。讲话中，习近平谈到自己坚定这样的信念：“非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！”

3、支持“28次”

“支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，支持补强全球治理体系中的南方短板，支持汇聚南南合作的力量”，习近平在主旨讲话中，28次提及“支持”，体现出中国坚定的立场。

4、人民“20次”

“13亿多中国人民始终同12亿多非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，坚持做到‘五不’”，习近平在讲话中铿锵有力地强调，“任何人都不能破坏中非人民的大团结！”

5、行动“14次”

习近平在讲话中提出的“八大行动”，赢得现场掌声不断：一是实施产业促进行动。二是实施设施联通行动。三是实施贸易便利行动。四是实施绿色发展行动。五是实施能力建设行动。六是实施健康卫生行动。七是实施人文交流行动。八是实施和平安全行动。

6、和平“13次”

历经磨难，方知和平可贵。习近平倡议，携手打造安全共筑的中非命运共同体。他谈到，中国愿为促进非洲和平稳定发挥建设性作用，支持非洲国家提升自主维稳维和能力。

7、命运共同体“12次”

“海不辞水，故能成其大”。中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。习近平在讲话中指出，“我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。”

8、青年“10次”

“青年是中非关系的希望所在。”习近平在讲话中，特别强调了青年在中非关系发展中的重要作用。他谈到，“我提出的中非‘八大行动’倡议中，许多措施都着眼青年、培养青年、扶助青年，致力于为他们提供更多就业机会、更好发展空间。”

9、时代“9次”

“时代”一词，习近平在讲话中提及9次。他谈到，“我们坚信，和平与发展是当今时代的主题，也是时代的命题，需要国际社会以团结、智慧、勇气，扛起历史责任，解答时代命题，展现时代担当”。

10、绿色“6次”

习近平在讲话指出，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。“绿色之路”的提出，受到社会广泛关注。中国决定为非洲实施50个绿色发展和生态环保援助项目，推进中非环境合作中心建设，开展中非绿色使者计划，建设中非竹子中心，开展环境保护宣传教育合作……中非合作的“绿色之路”，未来可期。