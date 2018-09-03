习近平中非合作论坛北京峰会主旨讲话10个金句

人民网北京9月3日电 2018年中非合作论坛北京峰会开幕式3日下午在人民大会堂举行。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话。人民网为您推荐10个金句。

1、 不可限量、大有可为

非洲发展不可限量，非洲未来充满希望，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！

2、“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔”

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”历史有其规律和逻辑。中非双方基于相似遭遇和共同使命，在过去的岁月里同心同向、守望相助，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。

3、 中国希望各国都能在处理非洲事务时做到“五不”

不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。

4、 四个“任何人都不能”

任何人都不能破坏中非人民的大团结！任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就！任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动！

5、 凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好

中国坚持把中非人民利益放在首位，为中非人民福祉而推进合作，让合作成果惠及中非人民。凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好。

6、 六个“之路”

我们要通过这个国际合作新平台，增添共同发展新动力，把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

7、 把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途

中国坚持走开放融通、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，把自己囚于自我封闭的孤岛没有前途！

8、 为推动构建人类命运共同体树立典范

我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。

9、“八大行动”

中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。

10、“红日初升，其道大光”

“红日初升，其道大光。”我相信，只要中非友好的接力棒能够在青年一代手中不断相传，中非命运共同体就一定会更具生机活力，中华民族伟大复兴的中国梦和非洲人民团结振兴的非洲梦就一定能够早日实现！